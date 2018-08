Thomas Römer en Costa Rica

(Hanzel Zúñiga).- Para quienes nos dedicamos al oficio de la teología, la exégesis y la investigación histórica, la visita del profesor Thomas Römer a Costa Rica es todo un acontecimiento. La investigación histórico-crítica de los textos bíblicos ha producido, desde el siglo XVII, un cambio radical en la interpretación del pasado de Israel.

Es evidente que replantear la llamada "historia sagrada" es un reto para la teología que no siempre ha tomado a bien el análisis diacrónico de la Biblia. Tanto para el mundo católico como protestante, pensar la revelación de la "Escritura" de otro modo, no como algo "dado" desde lo alto, sino como un hecho que se desarrolla históricamente, tiene profundas implicaciones para la doctrina, la moral y el culto.

Como grandes precursores de la investigación histórica del Pentateuco, Baruch Spinoza (1677), Richard Simon (1712), Jean Astruc (1766), Julius Wellhausen (1918), Martin Noth (1968), Rolf Rendtorff (2014), entre otros, nos han abierto ventanas para mirar fragmentariamente el pasado plural de un pueblo que proyectó su identidad sobre sus textos. El reconocimiento de la multiplicidad de autores-ediciones, las escuelas redactoras tras ellos, así como los nuevos descubrimientos de la arqueología, ponen en evidencia la importancia de acercarse a la Biblia como un texto complejo, con un pasado difuso, en un mundo cultural distinto y distante al nuestro.

En esa lista de los grandes investigadores del pasado de Israel, podemos incluir, sin duda alguna, al profesor Thomas Christian Römer. Nacido en 1955 en Mannheim (República Federal de Alemania), estudió teología en Heidelberg y en Tübingen, así como en París (École pratique des Hautes Études). Ha sido profesor en el Instituto de Teología Protestante de París, la Universidad de Genève y la Universidad de Lausanne.

Desde 2007 ocupa la Cátedra "Milieux Bibliques" en el Collège de France, París, la única cátedra en la Francia laica que lleva abiertamente el adjetivo "bíblico" en una institución pública. Esto se debe a su estilo de acercamiento al texto hebreo, considerado "sagrado" por las tres grandes religiones monoteístas a saber: judaísmo, cristianismo e islam. Su aproximación no confesional, laica, que combina las ciencias sociales, la arqueología y la filología, permite el estudio a profundidad del pasado de los textos hoy canonizados.

Libre de cualquier punto de llegada prefijado, el profesor Römer ha propuesto una cronología que ubica los textos del Pentateuco en la época de la dominación asiria y babilónica, bastante después de lo considerado por las lecturas confesionales o tradicionales. Recibiendo la gran tradición de los estudiosos mencionados, ha hecho un aporte novedoso fuera de las estructuras eclesiales, para hacerse un espacio en el mundo académico de las ciencias de la religión y la teología.

En la Universidad Bíblica Latinoamericana - UBL (San José) y en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional - UNA (Heredia), ambas en Costa Rica, nos sentimos honrados de recibirle y debatir con él los resultados de su investigación para re-contextualizarlos en una América Latina inmersa en discusiones basadas en interpretaciones fundamentalistas y a-críticas que afectan la vida política e individual de las personas. Pensamos particularmente en los contextos donde la Biblia es asumida sin ninguna mediación para justificar comportamientos violentos en cuestiones de género e ideologías políticas. Todas estas formas de biblicismo son actos de terrorismo y no pueden ser desatendidas.

Al poner en evidencia la pluralidad en los orígenes del dios "uno" y "único", la expulsión de todo lo femenino que amenazara dicho monoteísmo y el abismo cultural hermenéutico del fenómeno humano de la homosexualidad en el Oriente Antiguo y nuestro tiempo, el profesor Römer nos invita a repensar nuestros dogmas morales y nuestras perspectivas teológicas que siguen reproduciendo formas de exclusión y violencia en los ambientes religiosos y civiles.

Como parte del aporte que la Escuela de Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana ha querido hacer, hemos llevado a cabo un minucioso trabajo de traducción de artículos inéditos en castellano del profesor Römer y, de esta forma, publicado un libro llamado "Monoteísmo y poder. La construcción de Dios en la Biblia Hebrea" (Editorial UBL). El libro estará a la venta durante sus conferencias, en la librería de la universidad y en Amazon USA. Agradecemos de corazón al profesor Römer por su confianza y autorización para realizar este trabajo. Agradezco, de igual forma, al profesor José Enrique Ramírez-Kidd por la dirección y edición de este magnífico proyecto. Asimismo no puedo dejar de agradecer a mis colegas, el profesor Carlos David Castillo y a Daniel Mora Leandro, por el trabajo de traducción que, entre los tres, hemos realizado.

Las conferencias se realizarán los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 18h30 y las temáticas desarrolladas serán:

1. Orígenes y desarrollo del monoteísmo bíblico (sede UBL).

2. La expulsión de lo femenino en la construcción del monoteísmo (sede UNA).

3. La homosexualidad en el Antiguo Oriente y la Biblia (sede UBL).

Cada evento contará con transmisión vía Facebook Live (https://www.facebook.com/UBLuniversidad/) para quienes no puedan trasladarse o estén en otras latitudes. Para quienes sí puedan asistir, les solicitamos su inscripción previa en este link (http://ubl.ac.cr/index.php/actividades/conferencias-con-thomas-roemer) para poder contabilizar los/as asistentes. El evento no tiene costo alguno.

Si la Biblia no cayó del cielo, menos aún sus consecuencias para nosotros hoy. Me refiero a que la dimensión de la Biblia como "Palabra de Dios" debe buscarse más allá de la literalidad de los textos. Más bien sería una enorme irresponsabilidad no considerar la historia en este proceso. Al fin y al cabo, lo que los creyentes denominamos "revelación" debe entenderse en la historia y sus contextos pues es más un proceso inductivo que deductivo. ¡He aquí el reto propuesto!

