(Antonio Aradillas).- Con humildad, sensatez y teología, en la presentación del nuevo libro de PPC titulado "Y a pesar de todo, creer", destaca su autor, Francesc Torralba Roselló, entre otras cosas, lo siguiente:

"No trato de convencer a nadie. No me propongo articular una apologética de fe al modo clásico. Los tiempos de la batalla entre defensores y detractores han sido definitivamente superados. En las sociedades occidentales posmodernas y líquidas, creyentes y no creyentes vivimos en paz, aceptamos la pluralidad como un hecho, incluso como un valor, y juntos luchamos por un mundo mejor. Deseamos conocernos y comprendernos y, sobre todo, identificar los ámbitos de intersección que nos unen...Simplemente deseo expresar, en primera persona del singular, las razones que me inducen a creer en Dios o, mejor dicho, a vivir confiado en él. Se puede vivir legítimamente sin Dios en este mundo, pero también el legítimo enfrentarse a las grandes experiencias de la vida desde la fe en Dios".

El autor no es un "Don Cualquiera". Es "uno de los pensadores más notables en el panorama filosófico español, y en el 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Pontificio Consejo para la Cultura". Esto quier decir que, lejos de dogmatizarlo todo o casi todo, tal y como hacen no pocos "autorcillos", el Consultor Pontificio se manifiesta y proclama como ciertamente culto en esferas humanas y, por supuesto, y en y en idéntica proporción, equilibradamente humanas. El solo hecho de haber antologado las frases, los pensamientos y los dichos que les sirven de referencias puntuales a sus reflexiones personales, merece y justifica su lectura.

Todos sus capítulos se leen con fluidez literaria, sagrada unción y ecumenismo integrador, y hasta llega a percibirse el paso fecundante de las ideas contenidas en las 120 páginas de su libro al ritmo y "órdenes del día" de las necesidades "rekligiosas" de los potenciales lectores y lectoras.

Los diseñadores "pepecianos" se lucen en la presentación y confección del texto, entre cuyos títulos y secciones es de potenciar y agradecer los relativos a la selección de letras, colores, portada y contraportada y de cuantos elementos dependen en tan notables proporciones la satisfacción de felicidad y de sentirse cómodo, - utilidad y provecho-, a cuya consecución aspiran los usuarios en unos tiempos de excepcional competitividad bibliográfica en los que nos hallamos, casi siempre en detrimento de los temas relacionados con la religión y con la Iglesia católica, apostólica y romana.

"El hombre que comprendiera a Dios, sería otro Dios"; "Dios no habla, pero todo habla de Dios"; "Quien busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa"; "Si Dios no es amor, no vale la pena que exista";" La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero cuando me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo, sino que avance llevando en mí nada más que el temor de Dios"; "El dinero es el substituto técnico de Dios"...

"A quienes creen y no temen dudar", que son los destinatarios expresos de la dedicatoria del libro, que mayoritariamente son -somos- los lectores, no nos dejarán impasibles e impávidos, estas y tantas otras frases y sugerencias tan luminosas y pletóricas de autoridad como las aquí apuntadas.

