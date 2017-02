Asesinan a dos cristianos en la península del Sinaí

Dos cristianos egipcios de una misma familia fueron asesinados en la ciudad de Al Arish, en el norte de la península del Sinaí, uno tiroteado y otro quemado vivo.

El cura, que prefirió mantener el anonimato por motivos de seguridad, detalló que Saad Hakim y su hijo Medhat fueron encontrados muertos en su casa y apuntó a que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) podría estar detrás del asesinato.

Asimismo, agregó que estas dos muertes se suman a las de otros cuatro cristianos, que fueron tiroteados en los últimos 15 días en la provincia del Norte del Sinaí. El prelado señaló que muchos miembros de la comunidad copta han empezado a abandonar la península por miedo a los yihadistas, aunque no ofreció un número de desplazados.

Esta misma semana, la filial del grupo yihadista en Egipto difundió un vídeo a través de internet en el cual amenazó a esta minoría -que representa cerca del 10 por ciento de la población egipcia, mayoritariamente musulmana- y les aseguró que "lo peor" está por venir.

Por otra parte, ell Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso informa de que su Presidente, el Cardenal Jean-Louis Tauran, acompañado por Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot y por Mons. Khaled Akasheh, respectivamente Secretario y Jefe de Oficina para el Islam de ese Dicasterio, se desplazarán del miércoles 22 al jueves 23 de febrero a El Cairo (Egipto) para participar en el seminario de la Universidad de Al-Azhar, sobre el tema: "The role of al-Azhar al-Sharif and of the Vatican in countering the phenomena of fanaticism, extremism and violence in the name of religión". (El papel de al-Azhar al-Sharif y del Vaticano para contrarrestar el fenómeno del fanatismo, el extremismo y la violencia en nombre de la religión).

El Cardenal presidente encabezará la delegación católica de la que forma también parte Mons. Bruno Musarò, Nuncio Apostólico en Egipto.

Tras el histórico encuentro entre el Papa Francisco con el Gran Imán de Al-Azhar, el Prof. Ahmad Al-Tayyib, el 23 de mayo de 2016, el Obispo Ayuso Guixot ha ido varias veces a El Cairo para participar en encuentros y reuniones preliminares.

La reunión tendrá lugar, como otras veces, en vísperas del 24 de febrero, para recordar la visita de San Juan Pablo II a Al-Azhar en el año 2000.

(RD/Agencias)