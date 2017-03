Santiago de Wit, nuncio apostólico en la República Centroafricana

(CEE/Avan).- La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy, martes 21 de marzo, que el Papa Francisco ha nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana a Monseñor Santiago de Wit Gúzman, en la actualidad consejero en la Nunciatura apostólica en España, elevándolo a la dignidad de arzobispo titular de Gabula.

Así ha sido comunicado por la Nunciatura apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Monseñor Santiago de Wit Gúzman nació en Valencia el 5 de septiembre de 1964. Bachillerato en Teología por la Facultad de Teología "San Vicente Ferrer" de Valencia y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad "San Tommaso d'Aquino" de Roma. Fue ordenado sacerdote el 27 de mayo de 1989 e incardinado en la archidiócesis de Valencia. Cursó los estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, en Roma, de 1994 a 1998.

Secretario de las nunciaturas apostólicas en la República Centroafricana y en la República del Chad (1998-2001); en los Países Bajos (2001-2004); y en el Paraguay (2004-2007); consejero de las nunciaturas apostólicas en Egipto (2007-2010), en la República Democrática del Congo (2010-2012) y en España (2012-2017).

El nombramiento de De Wit ha sido comunicado después a la Curia diocesana valenciana por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al término del rezo del Angelus que ha presidido en el Palacio Arzobispal y en el que ha estado presente el propio sacerdote valenciano.

"La Iglesia de Valencia se siente muy honrada por el Santo Padre al designarte para esta misión que hizo el Papa allí mismo -en referencia al viaje apostólico que realizó el Pontífice a África en 2015. Por eso, a través de tu persona, nos sentiremos más unidos todavía al papa Francisco y también a África, que tanto necesita de nuestros desvelos", ha señalado el Cardenal.

El nombramiento ha sido recibido en el Palacio Arzobispal con un aplauso por parte de los asistentes al Ángelus, "aplauso que es la señal más clara y evidente de cómo nos unimos enteramente a tu gozo, a tu alegría y a tu acción de gracias", ha concluido el Cardenal, que ha añadido, dirigiéndose al monseñor De Wit: "Valencia va contigo a Centroáfrica y cuentas con la unidad de todos nosotros en tu plegaria y en lo que necesites".

A continuación, monseñor Santiago de Wit ha agradecido al cardenal Cañizares y a los asistentes "vuestra presencia, aplauso, amistad y oración, porque siempre me he sentido, y me seguiré sintiendo, sacerdote de esta diócesis de Valencia" y ha indicado que se siente "abrumado y asombrado de que el Señor y la Iglesia se fíen de mí" además de "contento de poder ser instrumento de comunión y de reconciliación de paz allá dónde me quiera llevar".