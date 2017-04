"Recibí muchas torturas inimaginables por hablar de Jesús"

Resulta difícil imaginar sobrevivir varios años en un lugar parecido a un campo de concentración nazi; un lugar en el que por ser cristiano estás sometido a torturas, golpes, desnutrición y trabajo forzoso. Hea Woo, una cristiana norcoreana, sobrevivió y ha pasado por los micrófonos de Radio Vaticana para contar su testimonio.

"Hea Woo", seudónimo que utiliza nuestra entrevistada para proteger su identidad, fue cristiana perseguida y una de las supervivientes de un campo de trabajo forzoso en Corea del Norte.

"He recibido muchas torturas inimaginables porque me pesaba el delito de haber hablado de Jesús", afirma Hea Woo recordando los momentos más dramáticos que vivió durante los años en el campo norcoreano de trabajo forzoso y continúa narrando "me torturaban, ni siquiera me dejaban respirar y seguían torturándome".

Un terrible lugar en el que lo más impactante fueron los verdaderos milagros que vivió de parte de Dios.

"Entendí que el sufrimiento que estaba sufriendo no era nada comparable con lo que sufrió Jesús en la cruz, entonces me arrepentí y pedí perdón al Señor", explica en los micrófonos de Radio Vaticana, casi 7 años después de que consiguiera escapar de aquel espantoso lugar y actualmente vive, junto a otros 25.000 cristianos refugiados norcoreanos más, en Corea del Sur.

Radio Vaticana ha entrevistado a Hea Woo gracias a la ayuda de Puertas Abiertas España, una organización que sirve a los cristianos perseguidos en el mundo y que contó con la presencia de Hea Woo como invitada de excepción durante la celebración de su Encuentro Nacional 2017 que tuvo lugar en Madrid en pasado 1 de abril. (RD/RV)

Para escuchar la entrevista, pincha aquí: