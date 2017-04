El Papa denuncia que "los campos de refugiados son campos de concentración, donde se abandona a la gente"

(José M. Vidal).- El Papa visita la iglesia de los nuevos Mártires de San Bartolomé, regida por la Comunidad de San Egidio. En un acto lleno de emoción, Francisco recordó a la mujer cristiana de un musulmán refugiado en Lesbos, cuyos campos denunció como "campos de concentración" y pidió que lso derechos humanos primen sobre los acuerdos internacionales.

A la entrada de la basílica, los niños le regalan dibujos y flores. El Ppa se agacha para saludar a los más pequeños, que asoman entre las vallas.

En la basílica es recibido por Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio, y besa la cruz, como signo de acogida. Francisco se recoge largo rato en oración, de pie, ante el cuadro de los nuevos mártires.

Andrea Riccardi le dirige unas palabras, le da las "gracias por venir al monasterio de los santos" y recuerda que es el cuarto aniversario del secuestro de dos arzobispos ortodoxos de Alepo. "Un santuario para no olvidar y un lugar de memoria", dice. "Ante los nuevos mártires, sentimos vergüenza", añade.

El fundador de San Egidio asegura que "la guerra es madre de dolor". "Los mártires nos recuerdan que, como cristianos, no vencemos por el dinero o las armas. Ellos no son héroes. No roban la vida, sino que la donan y reclaman una Iglesia pobre, humilde, humana"

"Nuestra oración de hoy prepara su próximo viaje a Egipto, tierra de mártires", termina Riccardi.

Comienzan diversos testimonios. El primero, el del hijo de un pastor, que murió en el campo de concentración nazi. El segundo, es el de la hermana del padre Hamel, el sacerdote asesinado por el ISIS en Rouen.

"Su muerte está en línea con su vida de sacerdote, donada y entregada al Señor. Una vida al servicio del Evangelio, entregada por la Igesia y por la gente, sobre todo, a los má spobres, a los que sirvió siempre en las periferias". "Jacques mi hermano, vivió como un hermano para los demás".

Testimonio de Francisco Hernández, amigo de un mártir asesinado en El Salvador en 2009.

Tras una antífona cantada, el diácono lee un pasaje del Evangelio de Juan: "Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como Yo os he amado".

Algunas frases de la homilía del Papa

"Hemos venido como peregrinos a esta basílica, donde la memoria antigua de los mártires se une a la de los nuevos mártires"

"La Iglesia es Iglesia si es Iglesia de mártires"

"Los mártires son los que vienen de la Gran Tribulación"

"Ellos sufren y dan la vida y nosotros recibimos la bendición de Dios por su testimonio"

"Hay muchos mártires desconocidos y ocultos"

"Los que ayudan al hermano y aman a Dios sin reserva"

"La causa de toda persecución es el odio del Príncipe de este mundo hacia todos los salvados"

"En el Evangelio, Jesús habla de odio: 'El mundo os odiará'"

"Jesús nos ha rescatado del poder del diablo"

"¡Cuántas comunidades cristianas son hoy objeto de persecuciones a causa del odio!"

"Los mártires pueden ser pensados como héroes, pero lo fundamental de los mártires es que han sido agraciados por la gracia de Dios"

"La Iglesia necesita también hoy mártires y santos de la vida ordinaria, porque la Iglesia la llevan adelante los santos"

"Sin ellos, la Iglesia no puede caminar"

"Quisiera hoy añadir un icono más: una mujer. No sé su nombre, pero nos mira desde el cielo. Estaba en Lesbos, saludando a los refugiados. Y me encontré con un hombre de unos treinta años, me miró y me dijo: 'Padre, soy musulmán y mi mujer, cristiana. En nuestro país han venido terroristas, le vieron el crucifijo y le pidieron que lo tirara, no lo quiso hacer y la degollaron delante de mí. ¡Nos queríamos tanto!'. Este es el icono que os traigo hoy como regalo aquí. No sí si el hombre está todavía en Lesbos o consiguió ir a otra parte"

"Los campos de refugiados son campos de concentración, donde se abandona a la gente"

"Los acuerdos internacionales son más importantes que los derechos humanos"

"Y este hombre no tenía rencor y llevaba su cruz del dolor sin rencor"

"Con la fuerza del amor se puede luchar contra la violencia y la guerra y se puede conseguir, con paciencia, la paz"

"A Ti, Señor, la gloria y a nosotros, la vergüenza"