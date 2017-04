(Cameron Doody, enviado especial a Cesarea).- ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Los cuatro periodistas españoles que estamos estos días en Tierra Santa hemos encontrado este sábado la respuesta a la pregunta evangélica. Es un sí rotundo: hay mucho que experimentar en el pueblo donde se crió Jesucristo. También en Acre y Haifa, las otras dos ciudades que han compuesto nuestra ruta de este sábado.



Nuestra primera parada ha sido la de la Basílica de la Anunciación, una iglesia magnífica de dos pisos construida en 1969 sobre la casa donde se dice que la Virgen vivía de niña. A primera hora de la mañana es el momento ideal para visitar el santuario, ya que dada la escasez de turistas en aquel momento uno puede apreciar perfectamente la placidez propia de un sitio sagrado.

Me abstengo de formar una opinión sobre el valor histórico de la cueva -a la que se accede bajando una pequeña escalera del primer piso del templo- si no es por nada más que porque mis poderes de imaginación no daban para intuir a partir de ella cómo la gente vivía en el siglo I. Pero sí sobre la calma que se respira allí, que combinada con el suave sol y brisa que hacía a estas horas me consiguió llevar a un momento de tranquilidad profunda.



Calma es lo que he vivido también en la Iglesia de San José, al lado del pequeño jardín que da a la Basílica. Construida en 1914 en estilo neo-románico, y confiada, como la de la Anunciación, a la orden franciscana, su principal encanto, de nuevo, se encuentra en su cripta. Lo que queda de lo que se dice fue el taller del padre de Jesús es una especie de baño antiguo que judíos de la época usaban para asearse.

Y que según una nueva teoría de los arqueólogos evidencia que Nazaret, al contrario de lo que estamos acostumbrados a pensar, no era ningún pueblo pobre. Todo un descubrimiento para mí del que he pasado un buen rato meditando en el patio, disfrutando de la misma lentitud e intimidad de la que me puedo imaginar disfrutó también el Señor.

Tras una visita al Centro Internacional María de Nazaret, frente al complejo de la Basílica -una nueva iniciativa de la comunidad religiosa francesa de Chemin Neuf, donde uno puede visitar más restos arqueológicos del siglo I, además de una capilla moderna y unas terrazas con vistas espectaculares- hemos arrancado de nuevo para ir al llamado Monte Precipicio. Una colina con preciosos panoramas del valle de Jezreel, y sitio desde donde -dice la tradición- Jesús se tiró una vez para escapar de sus seguidores.



La tarde de hoy la hemos pasado primero en Acre, ciudad costera del noroeste de Israel que cuenta con más de 4.000 años de historia. Al principio la sacudida del siglo I de Nazaret al siglo XII o XIII ya con los cruzados que se apoderaron de la ciudad, pero una vez hecho el viaje en el tiempo esta ciudadela también hechiza.

Las fortificaciones de las órdenes hospitalarias, el museo, el refectorio donde comían los caballeros, los callejones del bazar... resulta facilísimo entrar en este periodo de la historia, sobre todo a cuenta de la meticulosa restauración del conjunto y los carteles tan informativos que se han colgado al lado de cada puerta.



Ya que íbamos bien de tiempo, antes de venir aquí a Cesarea para dormir esta noche hemos hecho, en el último minuto, una modificación de los planes: un desvío a Haifa, la que es según nuestro guía David Hefets la ciudad más limpia de todo Israel. Dos han sido nuestras paradas: el monasterio de Stella Maris de los carmelitas -otra iglesia construida sobre restos antiquísimos, esta vez los de la cueva del profeta Elías- y los espectaculares jardines bahaí.



Ha sido otro día llenísimo de actividades y emociones, pero yo personalmente me quedo con el precioso jardín de Nazaret. La asociación del pueblo con el valor y la espiritualidad de la vida cotidiana, como en la llamada "vida oculta" de Jesucristo -los años que pasó desde su infancia hasta el principio de su ministerio público- me ha sobrevenido hoy con todas sus fuerzas.