(C. Doody/Fides).- El grupo islamista Boko Haram liberó el pasado sábado a 82 de las 276 niñas que raptó hace tres años de su escuela en Chibok, en el noreste de Nigeria. Un acontecimiento que el arzobispo de Abuja, el cardenal John Olorunfemi Onaiyekan, ha celebrado una entrevista con la agencia Fides, si bien pregunta por qué ha tardado tanto en producirse.

"Damos gracias a Dios porque estas chicas han podido volver a abrazar a sus familias, pero me pregunto por qué hemos tenido que esperar tres años para que esto suceda", dice a Fides el cardenal Onaiyekan, al comentar la emancipación de las chicas.

"En todos estos años, he instado, junto a otras personas, al gobierno para que hiciese todo lo posible para liberar a las chicas. El gobierno nos ha respondido que no podía tratar su liberación con los terroristas, intercambiándolas con algunos prisioneros de Boko Haram. Pero es lo que al final ha sucedido. Para su liberación han sido puestos en libertad algunos líderes de Boko Haram y se ha pagado una suma importante de dinero. ¿No se podía hacer antes evitando a estas chicas y sus familias tres años de sufrimiento?", se pregunta el cardenal.

"Tres años de angustia que podrían haberse evitado", subraya. "No sabemos lo que han sufrido estas niñas, pero era suficiente ver sus caras en la televisión para entender que han pasado un período largo y terrible. Entre ellas se encuentra una chica con una pierna amputada. ¿Quién puede medir el daño psicológico que han sufrido?".

"Me pregunto si estas chicas hubiesen sido hijas de algún hombre importante, si se habría perdido todo este tiempo", señala el cardenal Onaiyekan. "No hay que olvidar además que todavía hay más de 100 chicas de cuyo destino no sabemos nada. Algunas de ellas probablemente murieron durante los combates, por enfermedades o durante el parto, debido a que varias de ellas se quedaron embarazadas por violaciones de sus secuestradores. Que por lo menos, se comunique a las familias el destino de estas pobres chicas. Invito a todos a orar por su liberación", concluye el cardenal.