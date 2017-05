Terroristas islámicos secuestran a un sacerdote y 15 fieles

(Aica).- Terroristas del grupo islamista "Maute", relacionados con la organización yihadista Estado Islámico, atacaron, ayer, martes 23 de mayo, la catedral católica de Marawi City, ciudad en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas y secuestraron a unos 15 fieles, entre ellos al sacerdote Teresito Suganob, algunas religiosas y varios laicos que estaban rezando en la iglesia.

Un centenar de miembros del grupo combatiente Maute ocuparon y saquearon la ciudad. En respuesta, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, impuso la ley marcial en la isla de Mindanao.

Monseñor Edwin A. de la Peña M.S.P., obispo prelado de la Prelatura territorial de Marawi City, explicó a la agencia Fides que "Hoy es la fiesta de nuestra Prelatura, la fiesta de María Auxiliadora. Los fieles se encontraban en la iglesia para rezar a María en el último día de la novena. Los terroristas irrumpieron en la iglesia llevándose a todos como rehenes a un lugar desconocido. Entraron también en la residencia del obispo y secuestraron al vicario general, el padre Teresito Soganub. Luego prendieron fuego a la catedral y al obispado. Todo está destruido. Estamos consternados".

El obispo se salvó porque ayer estaba de visita pastoral en la parroquia de un pueblo que se encuentra fuera de Marawi. "Los terroristas ocuparon la ciudad. La gente está aterrorizada y encerrada en sus casas. Ahora estamos a la espera de la reacción del ejército. Por ahora se trata solo de retomar la ciudad con el menor derramamiento de sangre posible. De los rehenes no se habla. Hemos activado nuestros canales, la Iglesia, los líderes islámicos y esperamos comenzar pronto las negociaciones para que sean liberados sanos y salvos", dijo el prelado, señalando que en los últimos meses, la Iglesia recibió amenazas.

"Sucedió precisamente en la víspera de la fiesta de María Auxiliadora: a ella le pedimos ayuda. A ella, que es el auxilio de los cristianos, le pedimos por la salvación de nuestros fieles. Sólo ella puede venir en nuestro rescate -exclamó el obispo-. También hacemos un llamamiento al papa Francisco para que rece por nosotros y para que pida a los terroristas que liberen a los rehenes, en nombre de nuestra humanidad común. La violencia y el odio sólo traen destrucción: pedimos también a los fieles de todo el mundo que recen con nosotros por la paz".

En un comunicado de la Conferencia Episcopal Filipina, su presidente, monseñor Sócrates Villegas, expresó que "Llamamos al grupo Maute, que pretende llevar las armas en nombre de un Dios misericordioso y bondadoso -el mismo Dios que los cristianos veneramos y adoramos- a hacer verdadero honor al Dios único por la misericordia y la bondad".

"En el momento de su captura, el padre Teresito desempeñaba su función. No es un combatiente. No llevaba armas. No amenazaba a nadie. Su captura y la de sus compañeros viola cualquier norma de un conflicto civilizado", subrayó monseñor Villegas.

Ley Marcial

Mientras tanto, en respuesta al ataque, el presidente Duterte ha interrumpido su visita a Moscú para regresar a Filipinas y hacer frente a la crisis. El grupo atrincherado en Marawi, incendió incluso la cárcel y dos escuelas, pero ahora el ejército rodea la ciudad. El alcalde de Marawi pidió a los militares que no bombardeen la ciudad donde viven unos 200 mil civiles, en su mayoría musulmanes.

Los combates estallaron tras un ataque de las fuerzas de seguridad contra una casa, supuestamente la guarida de Isnilon Hapilon, considerado el jefe de ISIS en Filipinas.

Los Estados Unidos consideran a Isnilon Hapilon como uno de los terroristas más peligrosos del mundo, y le pusieron un precio de cinco millones de dólares a su cabeza. Hapilon es también uno de los líderes de Abu Sayyaf, grupo islámico especializado en secuestros.

Los guerrilleros armados reaccionaron incendiando edificios y llevando a cabo diversas operaciones para distraer, según el ministro de Defensa, Delfín Lorenzana.

Según especialistas en cuestiones de seguridad, Isnilon Hapilon está intentando unificar a los grupos filipinos que juraron lealtad al ISIS. Entre ellos, el grupo Maute, establecido cerca de Marawi, que en el último año libró enfrentamientos mortales contra el ejército.