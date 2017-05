Los rehenes de Mindanao serán "escudos humanos"

(Agencia Fides) - "No hay negociaciones. El ejército se dedica a la lucha puerta a puerta para volver a tomar la ciudad de Marawi. Y los líderes militares dicen que no tienen la intención de negociar con los terroristas. Estamos seriamente preocupados por el p. Chito, es decir el p. Teresito Suganob, y los otros 15 rehenes católicos secuestrados por los terroristas", dice el prelado Edwin de la Pena.

Y añade: "No sabemos dónde están. No creo que sus secuestradores quieran dinero, pero temo que pretendan utilizarlos para salvar sus vidas. Me temo que los usarán como escudos humanos". Así lo dice a la Agencia Fides el Obispo Edwin de la Pena, que dirige la Prelatura territorial de Marawi City, en la isla de Mindanao (sur de Filipinas) atacada y tomada hace tres días por unos terroristas del grupo islamista "Maute". Los militantes irrumpieron en la catedral y secuestraron el vicario del obispo y a los fieles reunidos en oración, y luego prendieron fuego al edificio.

El obispo también confirma a la Agencia Fides el asesinato, ocurrido en el ataque terrorista, de nueve fieles católicos, detenidos, atados y luego asesinados en las afueras de la ciudad. "Se trata de extremistas violentos, no sabemos lo que tienen en mente. Estamos en las manos de Dios", dice.

Los más de 500 terroristas que han penetrado en la ciudad han izado banderas negras del Estado Islámico, quemado dos escuelas y liberado a los presos de la cárcel local. Luego se han instalado en las casas, mientras que el Ejército de Filipinas, ha lanzado el asedio para liberar la ciudad. La mayor parte de la población ha sido evacuada, pero algunas familias han quedado atrapados en el fuego cruzado y están encerrados en sus casas.

Mientras tanto, toda la comunidad católica filipina ha lanzado una campaña de oración por la liberación de los rehenes. El cardenal Orlando Quevedo, Arzobispo de Cotabato, otra ciudad de la isla de Mindanao, ha declarado: "Oramos por la salvación de los rehenes. Apelamos a la conciencia de los secuestradores para que no maten a personas inocentes", ha dicho a través de Radio Veritas, pidiendo ayuda a los líderes musulmanes de Mindanao para que traten de resolver pacíficamente la crisis de los rehenes.

El cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, también ha expresado su solidaridad con el pueblo de Marawi: "No hay palabras para expresar el dolor y la amargura que sentimos. ¿Por qué lastimar a inocentes? Estamos muy preocupados". Toda la iglesia de Filipinas está conteniendo la respiración al mismo tiempo que lanza un llamamiento "PrayforMarawi" extendido en las redes sociales.

En la isla de Mindanao, sigue en vigor la ley marcial proclamada por el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, que da poderes especiales a las fuerzas armadas para mantener el orden político y social.