El Papa con los obreros de Génova: "Hoy, el trabajo está en riesgo"

(José M. Vidal).- El Papa Francisco llega a Génova y su primera visita es a los obreros de la fábrica ILVA. Le duele la situación de los trabajadores, porque el trabajo que dignifica "está en riesgo". Por eso, invita a los trabajadores a estar atentos a los especuladores, porque "una enfermedad de la economía es la transformación del empresario en especulador".

Obreros con traje de fiesta, como requiere la ocasión, algunos con monos de trabajo y otros hasta con casco esperan al Papa en un inmenso hangar de la fábrica.

Francisco llega, puntual, a las 8:30 de la mañana, en su pequeño automóvil azul oscuro, acompañado del cardenal Bagnasco, arzobispo de Génova.

Nada más entrar en el hangar, se suceden los hurras, los vivas. Y el Papa comienza su clásico ritual de estrechar manos sin parar y bendecir. Ante unos grandes carteles, le explican la historia de la fábrica.

Se sube a un pequeño cochecito y se desplaza por la fábrica, mientras los obreros lo aclaman y extienden sus manos hacia él. Llega al pequeño estrado y arrecian los vivas y los gritos de 'FRancesco, FRancsco'.

Saludos del cardenal Bagnasco: "Santidad, gracias por estar en Génova y por haber aceptado de hacer su primer encuentro con una amplia representación de los obreros..."

"La situación del trabajo es seria y grave"

"El lugar que hemos elegido es emblemático del problema"

"Gracias, Santo Padre"

A continuación, el Papa escucha los testimonios de algunos obreros y de un capellán de la fábrica.

El primero de ellos le habla al Papa de las dificultades del trabajo. "Le pedimos una palabra de cercanía, que nos anime".

Algunas frases del Papa

"Buenos dias a todos"

"Es la primera vez que vengo a Génova. Estar cerca del puerto me recuerda de donde salió mi papá"

"Y esto me emociona"

"Hoy, el trabajo está en riesgo"

"El mundo del trabajo es una prioridad humana"

"Y, por tanto, es una prioridad cristiana. Y una prioridad del Papa"

"Es el primer mandato que Dios le dio a Adán:'domina la tierra'"

"SIempre hubo amistad entre la Iglesia y el trabajo"

"El empresario es una figura fundamental de toda buena economía"

"No hay buena economía sin buenos empresarios"

"Importante reconocer las virtudes de los trabajadores y trabajadoras"

"Trabajar bien por dignidad, por honor"

"El empresario debe ser ante todo un trabajador"

"Sino tiene esta experiencia de la dignidad del trabajo no será un buen empresario"

"Ningún buen empresario le gusta despedir a su gente"

"El que piensa resolver los problemas de su empresa despidiendo a gente no es un buen empresario, es un comerciante"

"Hoy vende a su gente. Mañana venderá su propia dignidad"

"Hace casi un año, en la misa de Santa Marta, a la salida saludo a la gente. Se acercó un hombre que lloraba. He venido a pedir una gracia: Estoy en el límite y debo hacer un cierre de empresa y despedir unas 60 personas. Y no quiero, porque siento que me estoy despidiendo a mí mismo. Es mi familia, decía"

"Una enfermedad de la economía es la transformación del empresario en especulador"

"El especulador es un mercenario, como dice Jesús. El especulador no ama su empresa ni a sus trabajadores, sino que los ve sólo como medios para hacer beneficios. Utiliza a los trabajadores para buscar beneficios"

"Despedir, cerrar, cambiar el sitio de la empresa...no le crean problemas"

"Con el especulador, estamos en una economía sin rostros"

"Y, por lo tanto, una economía despiadada"

"Hay que temer a los especuladores, no a los empresarios"

"A veces, el sistema político parece animar a los que especulan con el trabajo"

"Mucha atención a los especuladores y a las leyes y reglas que, al final, favorecen a los especuladores y no a los auténticos empresarios"

El segundo testimonio es el de una mujer, trabajadora temporal: "Rescate social"

Algunas frases del Papa

"Recato social"

"Hace un año, una chica me contaba que hablaba algunas lenguas y comenzó a trabajar por 800 euros al mes por once horas. Se quejó y el empleado del especulador le dijo: 'Mire la cola'..."

"Otra persona me contó que sólo tiene trabajo unos cuantos meses al año...el trabajo en negro"

"El lugar de la Iglesia son los lugares de la vida: plazas y fábricas"

"El mundo del trabajo es el del pueblo de Dios"

"Trabajando nos tornamos más personas. Nuestra humanidad florece"

"Trabajo como participación en la creación"

"El Trabajo puede hacer mucho mal, porque puede hacer mucho bien"

"El trabajo es amigo del hombre y el hombre es amigo del trabajo"