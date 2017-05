El Papa al clero de Génova: "Adelante, que el Señor es grande y nos dará hijos y nietos en nuestras congregaciones y en nuestras diócesis"

(José M. Vidal).- Después de la fábrica, la catedral. Para reunirse con el clero y la vida religiosa genovesa. A los consagrados (curas, frailes y monjas), el Papa Francisco les pide que no tengan miedo a la crisis vocacional, que den testimonio para atraer a los jóvenes y que no sean autorreferenciales: curas y monjas que se miran al espejo. Antes de su charla en la catedral, Francisco pidió por los mártires coptos, asesinados "por no renegar de su fe".

En el pasillo y en los primeros bancos, frailes y monjas, que se lo 'comen' a besos. Sube al altar y deosita un ramo de flores encima.

Saludos del cardenal Bagnasco

"Santidad, la belleza de esta catedral lo acoge con alegría"

Antes de comenzar el acto, el Papa pide oraciones por los coptos asesinados en Egipto.

"Les invito a rezar juntos por nuestros hermanos coptos, que fueron asesinados, porque no quiesieron renegar de su fe"

"Recemos juntos en silencio"

"No olvidemos que hoy los mártires cristianos son más que en los primeros tiempos de la Iglesia"

A continuación, el testimonio de un cura joven.

Algunas frases del Papa

"Cuando más imitemos el estilo de Jesús, mejor haremos nuestro trabajo de pastor"

"¿Cómo era el estilo de Jesús como pastor?"

"Jesús siempre estaba en camino"

"La mayoría de su tiempo lo pasaba en camino"

"Esto quiere decir cercanía a la gente, a sus problemas"

"Después, por la tarde, se escondía para rezar al Padre"

"Una cosa es estar en camino y otro, ir a toda prisa a todas partes"

"Jesús nunca se quedó quiero, no"

"Y, como todos los que caminan, era expuesto"

"No tenemos que tener miedo al movimiento"

"El mayor miedo es una vida estática, una vida del pastor que tiene todo en orden, estructurado, cada cosa en su lugar, horarios...Me da miedo el cura estático"

"Incluso estático en la oración: de tal hora a tal hora"

"Una vida tan estructurada no es una vida cristiana"

"Quizás ese párroco sea un buen empresario, pero ¿es cristiano?"

"¿Su estilo es cristiano?"

"Jesus siempre fue un hombre de camino, abierto a las sorpresas de Dios"

"El Señor te llama, cuando no lo esperas"

"El primer criterio es no tener miedo de esta tensión que nos toca vivir"

"Un corazón que ama, que se da, siempre estará expuesto y en camino"

"Hasta los padres del desierto iban al desierto para luchar más"

"Encuentro con el Padre y encuentro con las personas"

"La mayoría de la gente que se encontraba Jesús eran enfermos, endemoniados, leprosos, necesitados, pobres..."

"Hay que vivir todo en esta clave del encuentro"

"Que la formalidad demasiado rígida no impida el encuentro"

"Puedes estar una hora ante el Santísimo, rezando como un papagallo"

"Rezar es encontrar el Señor, déjate mirar por el Señor, habla con Él, escucha lo que dice...Encuentro. Y lo mismo, con la gente"

"Sabemos cuánto sufre la gente...Sí, sí, pero ahora no tengo tiempo".

"Conocí un bravo cura, que tenía una genialidad grande, profesor de literatura de altísimo nivel, porque era un poeta. Y, cuando se jubiló, le pidió a us provincial, que lo mandase al pueblo de los pobres. Se fue con tanta generosidad con ellos...UN día me dice: 'A estos teólogos les falta algo. El profesor de Eclesiología debe hacer dos tesis nuevas: El pueblo de Dios es ontológicamente agobiantey olímpico y hace lo que quiere".

"La gente cansa. Tenemos que dejarnos cansar por la gente. No defender demasiado la propia tranquilidad"

"El encuentro con la gente es una cruz, porque la gente lleva dramas encima y esto cansa el alma"

"Uno de los signos que no vamos por el bien camino es cuando el cura habla demasiado de sí mismo, de las cosas que hace, es autorreferencial"

"Le gusta mirarse a sí mismo. Cura de espejo"

"Necesita llenar el vacío del corazón, hablando de sí mismo"

"El cansancio es santidad, siempre que no sea cansancio de autorreferencialidad"

"Hombres de encuentro, de tabernáculo, de calle, de oreja, que sabe escuchar"

"¿Me dejo cansar por la gente?"

"No hay fórmulas"

"Jesús tenía una clara ocnciencia de que su vida era para los demás: Para el Padre y para la gente"

"Se daba, se daba"

"Y vivía su vida en clave de misión"

"No hay más salvadores que Jesús"

"Jesús jamás se ligó a las estructuras, siempre se ligaba a las relaciones"

"Una vez escuché a un hombre de Dios, que decía: 'En la Iglesia hay que vivir aquel dicho de 'minimo de estructuras ara el máximo de vida'"

"EL cura puede hacer carrera, pero su corazón permanecerá vacío, porque está ligado a las estructuras y no a las relaciones con el Padre y con las personas"

"Son los viejos criterios de la Iglesia que son ultramodernos"

La segunda pregunta se la hace un sacerdote mayor: "Querríamos vivir mejor la fraternidad sacerdotal"



Algunas frases del Papa

"Gracias, Don Pascual. ¿Cuántos años tiene? 81 cumplidos. Somos coetáneos. Escucharlo hablar asi, parece tener 20 menos"

"FRaternidad, bella palabra, que no cotiza en la Bolsa"

"Es muy difícil la fraternidad entre nosotros"

"Corremos el peligro de crear la imagen del cura que lo sabe todo"

"Curas 'Google' o 'Wikipedia'. La autosuficiencia es una realidad que hace mal a la vida presbiteral"

"Tenemos que recuperar el sentido de la fraternidad"

"La fraternidad no entró profundamente en el corazón del presbiterio"

"Los curas y los obispos no somos el señor, nosotros somos los discípulos, incluso pelearnos"

"Si hay discusión, hay libertad, amor, confianza y fraternidad"

"Si hay miedo, no se dicen las cosas, pero por detrás..."

"Las murmuraciones, despellejarse unos a otros, la competencia de unos con otros..."

"Os diré una cosa. La puedo decir. No sé si debo decirlo. Para hace run nombramiento de obispos, se piden informaciones a sacerdotes, fieles, consagrados sobre ese sacerdote, bajo secreto. Y s epiden informaciones. Algunas veces, se encuentran auténticas calumnias u opiniones que sin ser calumnias graves, desprestigian a las personas del cura. Detrás, hay celos y envidia"

"Cuando no hay fraternidad sacerdotal, hay traición del hermano"

"El enemigo grande d ela fraternidad sacerdotal es la murmuración, los celos, la envidia"

"A veces, es más importante la idoelogía que la fraternidad. O má simportante la idoelogía que la doctrina"

"No queráis tener la última palabra"

"Hay curas enfermos psíquicamente y moralmente. ¿Rezo y me sacrifico por ellos? ¿Me acerco?"

"Si ha caído víctima de Satanás, incluso tú lo puedes hundir más"

"Esto no son fábulas, sino cosas que pasan y que suceden"

"El que quiere tener siempre razón se equivoca"

"Vuestro arzobispo, el cardenal Canestri decía que la Iglesia es como un río. Lo importante es estar dentro del río, estés donde estés, siempre que estés en el río"

"Queremos ríos pequeños y sólo para nosotros. Esto no es fraternidad"

"Todos dentro del río"

"El seminarista que no es capaz de vivir esto, échadlo fuera pronto"

"Porque, como se dice en español, cría cuervos y te sacarán los ojos'"

"Hay ayudas que buscan hundir, no ayudar"

"Preguntémonos: ¿Cuántas veces he sido perdonado?"

"Gracias, Don Pascual y gracias por su juventud"

A continuación, la pregunta de una monja: ¿Cómo vivir nuestra vida consagrada con creciente espiritualidad en la diocesaniedad?

Algunas frases del Papa

"Dijo una palabra que me gusta: la diocesaniedad"

"No hay carisma sin experiencia fundante concreta"

"Encarnar el carisma en un lugar ocncreto, porque es para ser encarnado"

"Esto nos enseña a amar a personas concretas"

"Se está trabajando en un documento sobre las relaciones entre los obispos y la vida consagrada"

"Disponibilidad, para ir donde más falta haga"

"Ir a todas las periferias, esa palabra que utilizo tanto"

"Y, cuando digo disponibilidad, digo revisar las obras"

"Incluso cuando hay personal"

"¿Nuestro carisma es necesario en esta diócesis o en este lugar de esta diócesis?"

"Siempre disponibles para ir más allá"

"Sin miedo a los riesgos"

"Diocesaniedad y disponibilidad"

A continuación, un fraile capuchino: ¿Cómo afrontar la caida de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada?

Algunas frases del Papa

"Los franciscanos siemrpe están reunidos: o son en caoítulo o en versículo"

"La caída de vocaciones es un problema demográfico"

"En Italia, estamos bajo cero. Si no hay niños y niñas, no habrá vocaciones. Era más fácil en tiempos de familias más numerosas"

"No es la única razón, pero hay que tenerlo presente"

"Es más fácil convivir con un gato o un perro que con un hijo. Es el amor programado"

"Hoy el Señor nos pregunta: ¿Qué pasa?"

"La caída de vocaciones es cierta"

"¿Qué nos pide el Señor ahora? La crisis vocacional alcanza a toda la Iglesia"

"Es una crisis transversal. La gente hoy tampoco se casa. Afecta incluso a la vocación matrimonial"

"¿Qué debemos hacer?"

"Es necesario afrontar el problema y aprender de él es algo obligatorio"

"Iban a buscar vocaciones a Filipinas..venían, pero después la mayoría abandonaban"

"La formación inicial en el país de origen"

"En el Corriere de la Sera, en gran titular: 'La trata de novicias'"

"En Roma, hace 15 años, algunas congregaciones iban a los países de Centroeuropa a buscar vocaciones, a países pobres, venían, pero no tenían vocación, pero no querían retornar y algiunos terminaban en la calle"

"Es un reto el trabajo vocacional. Tenemos que ser creativos"

"Cuando hay congregaciones que son fieles al carisma fundacional, con la actualidad y la belelza del carisma, atrae".

"Después, el testimonio"

"Si queremos consagrados y sacerdotes, tenemos que dar testimonio de que somos felices"

"Y que terminamos nuestra vida felices de la opción que hemos tomado"

"Hay consagrados que viven como paganos"

"Es importante la conversión pastoral y misionera"

"El celo apostólico"

"El que no vive para sí mismo, que vive para los demás, que da la vida"

"Una vez, supe que una congregación de religiosas, en un barrio de Busnos Aires, estaba rehaciendo la casa. Tenían un colegio muy rico. Tenían razón: la casa necesitaba rehacerse...Pensé que sería una cosa austera. Pero hicieron un palacio de lujo para las hermanas. Hablo del año 92. Hoy, quizás no escandalizaría tanto. En cada habitación, una televisión. ¿Resultado? De las 2 a las 4 de la tarde, no encontrabas una monja. Todas estaban en sus habitaciones, viendo las telenovelas. La mundanidad espiritual"

"Los jóvenes quieren testimonios de autenticidad, de celo apostólico, de armonía con el carisma"

"Somos nosotros mismos los que provocamos ciert acrisis vocacional con este tipo de comportamientos"

"Conversión personal y misionera"

"Hay que escuchar a los jóvenes, que, a veces, son molestos"

"El joven está siempre en movimiento. POnerlos en un camino misionero..."

"El testimonio es clave"

"El testimonio se hace sin palabras"

"En Buenos Aires, donde fui obispo auxiliar, hay hospitales y en todos hay monjas. En uno, cercano al vicariato, había tres monjas alemanas ancianas...Al final, llegaron tres hermanas coreanas. Sin hablar una palabra de español. Pasados unos dias, los enfermos estaban felices. El lenguaje de los gestos y del testimonio del amor. Sin palabras, se puede atraer"

"Gracias por lo que hacéis, muchas gracias"

"Adelante, que el Señor es grande y nos dará hijos y nietos en nuestras congregaciones y en nuestras diócesis"