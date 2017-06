Cardenal Lacroix: "El Papa Francisco es un profeta. Está llevando a la Iglesia a donde tiene que estar"

(Cameron Doody).- "El Papa Francisco es un profeta. Está llevando a la Iglesia a donde tiene que estar. Está purificando a la Iglesia". El cardenal arzobispo de Quebec, Gérald Lacroix, apuesta así de fuerte por la figura del Papa Bergoglio. Un hombre que está cambiando la Iglesia "para siempre", creando de ella "un mundo nuevo".

Hablando con America tras la visita ad limina el mes pasado de los obispos canadienses, Lacroix explicó que el Papa actual ha puesto su pontificado firmemente en los pasos del Vaticano II. El Concilio "realizó muchos trabajos, cambió muchas cosas, y ahora Francisco nos está llevando a otro nivel", afirmó el cardenal. "Continúa con el trabajo del Concilio, no al cambiar estructuras y documentos sino al llevarnos a usted y a mí a una relación más profunda con el Señor".

Si el cardenal de Quebec hubiera tenido alguna duda acerca de la renovación del catolicismo que sigue realizando el pontífice argentino, ésta se disipó, revela, cuando experimentó durante el ad limina el ambiente "bello", "como la acogida de una familia", que se respira en los corredores de la Curia bergogliana.

"El ad limina ya es una demostración de que la reforma de la Iglesia bajo Francisco está avanzando", opinó Lacroix. Por ejemplo: en la manera en la que casi todas las reuniones que los prelados canadienses tuvieron en los diferentes dicasterios empezaron con los oficiales preguntándoles: "El Santo Padre quiere que les escuchemos a ustedes y a sus experiencias. Así que, ¿por qué no empezamos por ahí?"

Pero no es que las reformas del Papa Francisco sean solo palabras, matizó el purpurado. "Estamos discerniendo juntos", precisó. "Estamos escuchándonos unos a otros, en aras de descubrir lo que el otro está viviendo. Francisco lo está haciendo realidad".

El proceso de "cambio de chip" con Francisco hacia una Iglesia más simple y más interesada en el discernimiento no ha sido fácil para algunos católicos del mundo, pero Lacroix confía en el Papa argentino, desde el primer momento en el que le vio salir al balcón de San Pedro y se sintió "profundamente conmovido por su simplicidad".

Confió en él también a lo largo de las reuniones del Sínodo de Obispos en 2015, momento en que muchos jerarcas se sintieron incómodos por la insistencia del Papa Bergoglio en el discernimiento, proceso que a Lacroix, sin embargo, le encanta. "Estoy muy contento de ver que cunde hoy", dice el purpurado de la teología de Francisco. "Va de verdad a cambiar mucho y para siempre a la Iglesia. Es un mundo nuevo".

El cardenal de Quebec, así pues, se siente "muy en comunión" con el Papa Francisco, sobre todo a nivel pastoral, donde está "con él" complemente. "Como pastores", reflexiona Lacroix, "estamos llamados a amar al mundo como lo amó Jesús, y eso es lo que Francisco está haciendo". Tanta es la admiración del purpurado por Bergoglio, de hecho, que aguarda con muchísimo entusiasmo una posible visita apostólica a Canadá, país donde "la gente le ama".

"Lo necesitamos, la gente necesita ver a este hombre", declara Lacroix. "Está lleno de la alegría del Evangelio. Está cerca de la gente... les toca el corazón; va a las periferias de la vida". Pero no son solo los católicos los que están enamorados de Francisco, recuerda el arzobispo. "Yo he conocido a ministros bautistas quienes me han dicho, 'Él también es nuestro Papa porque vive el Evangelio'".