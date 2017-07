Un best-seller escrito por niños: “Querido Papa Francisco”

(OMP).- La Asociación de Editores Católicos de Estados Unidos celebra cada primavera los Excellence in Publishing Awards, los premios que reconocen los éxitos editoriales de los últimos doce meses. Este año, el libro "Querido Papa Francisco: El Papa responde a las cartas de niños de todo el mundo" ha logrado el primer lugar en la categoría infantil de estos premios, además de lograrlo también en la categoría de publicaciones en español.

Joellyn Cicciarelli, presidenta de Loyola Press, la editorial de los jesuitas de Estados Unidos que ha publicado el libro, señalaba: "Para nosotros ha sido un gran honor haber publicado esta colección de sentidas cartas de niños con las respuestas directas y personales del Papa a cada una. Esperamos que este reconocimiento ayude a que el mensaje del Papa Francisco de alegría, esperanza y amor se extienda a más niños y familias en todo el mundo".

El libro "Querido Papa Francisco" ya había sido nombrado Libro del Año 2017 por la Asociación Católica de Editores de Estados Unidos. El libro ha estado en las listas de libros más vendidos de USA Today, Publishers Weekly y The New York Times, y se ha publicado en 19 lenguas en más de 50 países. Recoge las respuestas personales del Papa a 30 cartas, escritas a mano y adornadas con dibujos, de niños de 6 a 13 años de todo el mundo.

Preguntas como: "Mi madre está en el cielo, ¿le van a crecer alas de ángel?", "¿Qué hacia Dios antes de que fuera creado el mundo?", "¿Sabe por qué algunos padres discuten?".

"Yo no puedo resolver los conflictos del mundo", le dice el Papa a un niño de Nigeria, "pero tú y yo podemos probar a hacer de esta tierra un mundo mejor. Hay que convencer a todos que el modo mejor para ganar una guerra es no hacerla. No es fácil. Lo sé. Pero lo intento. Inténtalo tú también".