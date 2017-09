Marie Collins agradece al Papa su compromiso con la 'tolerancia cero' frente los abusos: "Es el camino a seguir"

(Cameron Doody).- La política del Papa Francisco de "tolerancia cero" para los clérigos abusadores "es el camino a seguir", pero aún con el liderazgo valiente del pontífice la política es "inútil" si los demás obispos del mundo no le apoyan Esa es la advertencia de la irlandesa Marie Collins, víctima de abusos y otrora miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, quien también ha elogiado la "sinceridad y transparencia" que el pontífice ha traído a la Iglesia en esta temática.

"La tolerancia cero es el camino a seguir, pero es inútil si no hay sanción para aquellos que no la ponen en práctica", dijo Collins al portal Crux. "Mi problema con la tolerancia cero o cualquier otra política que hay que implementar es: ¿Qué haces cuando no se sigue?"

La experta en abusos sexuales en la Iglesia respondía así al importante discurso que el Papa dio este jueves a la comisión vaticana anti-pederastia, ocasión que aprovechó para insistir una vez más que la Iglesia aplicará "las más firmes medidas" contra curas abusadores y obispos encubridores, cómplices de un "pecado horrible" que ha dolido, avergonzado y dejado en "una ruina terrible" no solo a la Iglesia sino también a la humanidad entera.

Aunque Collins tuvo palabras de agradecimiento por el compromiso expresado ayer por el pontífice -y en especial por su respaldo de las sesiones de formación que miembros de la Comisión han ido dando a conferencias episcopales de todo el mundo -la irlandesa declaró que "la pieza que falta" todavía en la respuesta de la Iglesia a los abusos es la "rendición de cuentas". "Todas las políticas del mundo no sirven si no hay alguna consecuencia por pasarlas por alto", denunció la irlandesa.

El instrumento principal con el que el Papa Francisco pretendió dar respuesta a esta demanda de los expertos de la comisión anti-pederastia de que la jerarquía asumiera su parte de la culpa por no responder adecuadamente a las víctimas de abusos fue el tribunal especial para obispos encubridores que propuso en el motu propio Como una madre amorosa. Tribunal que fue bloqueado, cabe recordar, por el cardenal inmovilista Gerhard Müller, ex-Prefecto de Doctrina de la Fe, pero que es esencial, según Collins, para que la Iglesia garantice que haya un efecto disuasorio para abusadores y también para que se muestre contundente con ellos y sus encubridores.

En cuanto al futuro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores -que ayer, con entregar al pontífice las conclusiones de los tres años de su trabajo llegó al fin de su mandato- Collins aseguró que es crucial que las víctimas de abusos sigan teniendo voz y vota dentro de las estructuras de la Iglesia. Aunque a veces se las ve a las víctimas como personas "difíciles", dijo la irlandesa -"porque somos desafiantes y queremos ver cambios"- son un colectivo "muy dispuesto a hablar y a ayudar". Pero el problema "es que a la Iglesia hay que desafiarla" en cuanto a su respuesta a los abusos, puntualizó la experta: "¡Es la única manera de hacer que las cosas cambien!".