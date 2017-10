Obispos, curas y teólogos alemanes agradecen a Francisco "su liderazgo papal valiente y sólido"

(Cameron Doody).- La web de los obispos alemanes ha presentado este martes la iniciativa "Pro Pope Francis", una carta abierta a favor del pontífice firmado, a menos de 24 horas de su estreno, por un centenar de clérigos y teólogos y apoyado por más de 3.500 laicos. Una iniciativa similar a la que, desde hace meses, impulsa Religión Digital, también bajo el título "Pro Papa Francisco".

La carta abierta que acompaña la nueva iniciativa expresa la gratitud al Papa "por su liderazgo papal valiente y teológicamente sólido" frente al "ataque vehemente" que ha sufrido de los sectores más tradicionalistas de la Iglesia.

En estos cuatro años de pontificado, recuerdan al pontífice, "ha conseguido remodelar la cultural pastoral de la Iglesia... de acuerdo con su origen en Jesús". Fruto, dice, de la preocupación directa de Francisco con "cada persona" -quizás "herida", pero a la vez "amada por Dios"- y de su visión de la Iglesia como "hospital de campaña".

Gracias al Papa Bergoglio, añaden los firmantes en su carta, "la compasión y no la ley tendrá la última palabra" en la Iglesia "madre y pastora" con la que el pontífice sueña y que se ha venido esforzando en implementar.

Entre los firmantes de la nueva carta pro-Francisco figuran los nombres de siete obispos: los de Vac (Hungría) y Rustenberg (Sudáfrica), los auxiliares de Praga (República Checa) y Viena (emérito), y los eméritos de Eisenstadt (Austria), Aliwal del Norte (Sudáfrica) y el abad de Pannonhalma (Hungría). También la firman luminarias como el editor de la revista jesuita alemana Stimmen der Zeit, Andreas Batlogg, sj, o el ex-presidente del parlamento alemán, Wolfgang Thierse.

Presentando la iniciativa en la radio domradio.de, el principal impulsor de la misma, el teólogo vienés de la pastoral el profesor Paul M. Zulehner, explicó que los participantes partían de la convicción de lo que está haciendo el Papa es "recuperar cada vez más profundamente el poder original del trato de Jesús con las personas".

Fue por eso, añade, que querían concienciar a todo la Iglesia de que "ahora con este Papa no se puede permanecer sentado en el sillón", sino que más bien su pontificado es "un momento histórico en la Iglesia, una ventana abierta, de la que habría que aprovechar el todo el mundo".

El texto completo de la nueva carta abierta "Pro Papa Francisco"

Querido y estimadísimo Papa Francisco,

Sus iniciativas pastorales y la justificación teológica de éstas están actualmente bajo el ataque vehemente de un grupo de la Iglesia. Con esta carta abierta, deseamos expresar nuestra gratitud por su liderazgo papal valiente y teológicamente sólido.

En poco tiempo, ha conseguido remodelar la cultura pastoral de la Iglesia católica romana de acuerdo con su origen en Jesús. Le llegan directamente al corazón personas heridas y su naturaleza herida. Percibe la Iglesia como un hospital de campaña en los márgenes de la vida. Su preocupación es cada persona, amada por Dios. En el encuentro con el otro, la compasión y no la ley tendrá la última palabra. Dios y su misericordia caracterizan la cultura pastoral que usted espera de la Iglesia. Sueña con una "Iglesia madre y pastora". Compartimos su sueño.

Pedimos que no se desvíe del camino que ha emprendido, y le aseguramos nuestro pleno apoyo y oración constante.

Los firmantes

(Traducción: RD)

Para apoyar al Papa Francisco en sus reformas, pinche aquí:

To support Pope Francis in his reforms, click here: