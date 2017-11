El cardenal Bo pide al Papa que evite utilizar el término 'rohingya' durante su visita a Myanmar

(J. Bastante/Agencias).- El Papa Francisco no debería usar el término 'rohingya' durante su visita a Yangon, porque "es muy cuestionado y no aceptable por los militares, ni por el gobierno, ni por la gente de Myanmar", según ha apuntado el cardenal Charles Maung Bo.

Está previsto que Francisco que Bergoglio visite Myanmar del 27 al 30 de noviembre, antes de viajar a Bangladesh, donde se han refugiado más de medio millón de 'rohingya' tras la represión lanzada por el Ejército birmano.

Será la primera visita de Bergoglio a Myanmar, donde se encontrará con las autoridades en el palacio presidencial, entre ellos, con el presidente birmano, Htin Kyaw, con la premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, que ejerce de ministra de Asuntos Exteriores y consejera de Estado y con quien ya se ha reunido en el Vaticano, y con los líderes budistas.

El cardenal Charles Maung Bo, creado cardenal por el Papa Francisco en 2015, ha explicado que los líderes religiosos del país le han recomendado evitar la divisiva cuestión del término.

Bo no está seguro de que el Papa vaya a seguir este consejo, pero ha precisado que si finalmente usa el término no es para politizar el asunto sino porque "quiere identificar a este grupo particular que se llama a sí mismo 'rohingya'".

En su opinión, Francisco empleará su visita al país para subrayar la importancia de resolver la crisis de refugiados a través del diálogo entre Myanmar y Bangladesh con la ayuda de la comunidad internacional.

"Son seres humanos con su dignidad, así que eliminar o asesinar a uno de ellos no está justificado", ha precisado Bo, para referirse a esta minoría como sus "hermanos y hermanas".

Durante su paso por Myanmar, Francisco celebrará una misa en Yangon a la que se prevé que asistan unas 200.000 personas, según ha indicado Boo, quien ha añadido que los budistas, musulmanes y seguidores de otras religiones serán bienvenidos. En Myanmar, se calcula que hay unos 700.000 católicos de una población de 51 millones.

La ONU ha denunciado la violencia en el noroeste de Myanmar durante las últimas diez semanas como un ejemplo de "limpieza étnica", algo que el gobierno del país ha negado, asegurando que las acusaciones de violaciones de derechos deben ser investigadas.

Por otro lado, se ha sabido que el Papa ordenará a 16 sacerdotes el próximo 1 de diciembre, durante su visita a Bangladesh. Las ordenaciones sacerdotales tendrán lugar durante la misa que el pontífice presidirá en el parque Suhrawardy Udyan de Daca, capital del país. Para esta ocasión, se esperan alrededor de 100.000 personas.

De los 16 diáconos, 10 son diocesanos, uno de los Oblatos de María Inmaculada y cinco de la Holy Cross (congregación de la Santa Cruz).

Los próximos sacerdotes estudiaron en el Seminario Mayor del Espíritu Santo, el único seminario de Bangladesh. El rector, padre Emmanuel Kanon Rozario, explicó a la agencia AsiaNews que en este momento el seminario alberga a 400 estudiantes. "Esta es una situación en contraposición con respecto al panorama occidental y europeo, donde hay un declive en las vocaciones religiosas", reflexiona AsiaNews.

Acerca de los futuros sacerdotes el padre Kanon, refirió: "Los estamos ayudando en la preparación espiritual. Como etapa final de preparación, participarán en un retiro de oración que tendrá lugar del 14 al 20 de noviembre".

"Convertirse en sacerdote es solo el primer paso en el ministerio de los sacerdotes. Los hemos preparado adecuadamente -concluye el rector- y espero que se conviertan en santos sacerdotes de la Iglesia Católica".