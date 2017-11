El filósofo Massimo Borghesi carga contra los críticos "esnobs, arrogantes e ignorantes" del Papa

(Cameron Doody).- Esnobs, arrogantes e ignorantes. Así es como ha calificado el filósofo italiano Massimo Borghesi los críticos -clericales y laicos- del Papa Francisco, a quienes les acusa de haber "llegado tarde" y haber hecho un "espectáculo" en sus censuras de un pontífice que, según ellos, por haber venido de Latinoamérica "no tiene la preparación teológica-filosófica como para ejercer el ministerio del sucesor de Pedro".

En una tribuna en la edición del 7 de noviembre del periódico oficial del Vaticano L'Osservatore Romano -de acuerdo con lo recogido por el CNS- el filósofo ha presentado una nueva biografía del actual obispo de Roma que lleva por título -traducido al español- Jorge Mario Bergoglio: una biografía intelectual. Dialéctica y misticismo. En ella, el filósofo italiano sigue el hilo de la formación intelectual del otrora cardenal de Buenos Aires, y concluye que su figura es el modelo del "contemplativo en acción, la unidad viviente de los opuestos".

El principal argumento que presenta Borghesi para apoyar dicha aserción es la influencia sobre el Papa Francisco del filósofo Romano Guardini, pensador favorito también del Papa emérito Benedicto XVI. Pero aunque el profesor de filosofía de la Universidad de Perugia rastrea el particular enfoque de Bergoglio en la reconciliación de conceptos contrarios hasta su trabajo de doctorado sobre el concepto de la "oposición polar" en Guardini, al final descubrió que la dialéctica tiene raíces aún más profundas en el pensamiento del argentino.

Gracias a una respuesta que le dio el mismo Papa, Borghesi pudo destapar dos importantes influencias más en la educación del Jorge Bergoglio. Uno, los trabajos de San Pedro Fabro, a quien el Papa subió a los altares en 2013, y dos, el escrito Análisis de la dialéctica de los ejercicios de San Ignacio, del jesuita francés Gaston Fessard (1897-1978). Merced a estas influencias, sostiene Borghesi, Bergoglio pudiera descubrir que "la vida cristiana se mueve entre el cielo y la tierra: una tensión que no encuentra su solución en un sistema", sino solo en el misterio de Dios, quien guía la historia.

Es de esta forma -mediante este análisis pormenorizado de las influencias intelectuales del Papa "del fin del mundo"- que Borghesi puede formular una respuesta contundente a los que afean a Francisco un escaso refinamiento filosófico y teológico. Inconscientes de que el pensamiento de Bergoglio hunde raíces en el de algunos de los grandes referentes de la Sociedad de Jesús, "su esnobismo está mezclado con una dosis conspicua de arrogancia e ignorancia", denuncia el filósofo italiano.

