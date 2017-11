"Francisco me pidió que les diga que necesita que hagamos algo, él sólo tiene dos brazos y dos piernas"

(Jesús Bastante).- "Le comenté a Francisco que venía a este encuentro. Él está muy contento, y me pidió que les transmita su saludo. Me dijo que necesita que los que podamos hacer algo por su pontificado, lo hagamos. Él sólo tiene dos brazos y dos piernas". Julio Rimoldi, uno de los grandes amigos del Papa, abrió el I Encuentro Internacional de Periodistas Pro Francisco, que se celebra en la iglesia "24 horas de San Antón".

Un congreso, organizado por RD y Mensajeros de la Paz, y en el que participan periodistas de más de una decena de países de todo el mundo, y que fue abierto tanto por Rimoldi como por el rector de Comillas, Julio L. Martínez, sj.; el padre Ángel García; Jaime Escobar, de Reflexión y Liberación; José Manuel Vidal, director de Religión Digital; y el teólogo José María Castillo.

En sus primeras intervenciones, todos ellos plantearon sus propuestas y retos. "Estamos en deuda con el Papa Francisco", apuntó Jaime Escobar. "Es un líder mundial, es un profeta. Apuesta por el evangelio en las grandes masas populares", subrayó, al tiempo que animó a aplicar "toda iniciativa que vaya a masificar su discurso en el mundo".

Para el rector de Comillas, resulta imprescindible "hacer lo que sea, en este momento, en lo que el Papa pide". Julio Martínez apuntó que, hoy, en Madrid, "tenemos la suerte de contar con el cardenal Osoro, que está en plena sintonía con el Papa Francisco y su modo de ver la Iglesia. Caminar juntos para nosotros tiene muchas implicaciones"

"Hemos de salir a las periferias, que es allí donde la gente espera que esté Dios", recalcó el rector de Comillas. En este punto, destacó que "el Papa está totalmente comprometido. Cada vez que le escucho y que le veo siento que tiene una visión de las cosas que nos crea la posibilidad de seguir adelante con ánimo, y tocando los núcleos fundamentales". ¿Cuáles? "Ha pegado en las claves de la recuperación del alma de Europa. La gente que le escucha siente que nos convoca a la esperanza".

Por su parte, el padre Ángel se confesó "devoto del papa Francisco. Sientes su cercanía. Es una bendición de Dios, un profeta". Rimoldi insistió en que para ayudar al Papa "hay que ser muy serios con el tema", porque, confesó, "existe una campaña muy fuerte en su contra en Argentina, y algunos países de Latinoamérica".

"¿Fecha de caducidad? Él sabe que Dios a él no le da mucho tiempo. Sabe que va a hacer lo que tiene que hacer, pero no tiene mucho tiempo. Cumple 81 años el 17 de diciembre, y va a seguir hasta que el cuerpo y la mente lo acompañe", apuntó el vicepresidente de ProFuturo. "Después de Francisco no hay marcha atrás".

Para Castillo, resulta paradójico que "tenemos un Papa que encuentra una acogida mundial, y un rechazo mayor del que imaginamos, que proviene de sectores que controlan gran parte del poder en la Iglesia. La clave es la 'confrontación'".

Para José Manuel Vidal, resulta vital "dar toda la información posible, sin escamotearla". Por eso, recalcó, "es importante aprovechar sinergias, trabajar en red. En este mundo no somos competidores, sino complementarios".

Entre los participantes, comenzaron las intervenciones, todas jugosas, que concluirán esta tarde con la aprobación, si procede, de un manifiesto que Castillo pidió "sea valiente, en el que no nos callemos nada". Por su lado, el teólogo dominico Jesús Espeja invitó a "dar cauces a una Iglesia en salida, que no sólo quiere decir que la Iglesia salga, sino sobre todo dejar que la Iglesia entre".

"Hay que ser valientes, no tan prudentes", coincidió el padre Ángel. Para el rector de Comillas, tampoco hay que tener miedo "a los enemigos del Papa, ni a la confrontación. Si somos fieles a Jesús, vamos a salir adelante, con seriedad, pero desde la alegría del Evangelio".