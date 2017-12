¡Prohibida la Navidad!

(Jesús Bastante).- Cuentan las Escrituras que, cuando Jesús nació, un ángel se presentó ante los pastores y les anunció una gran noticia para todo el mundo: el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios. Desde entonces, millones de personas en todos los rincones de la Tierra celebran en estos días la Navidad. ¿En todas? No, en todas no. Al menos en una treintena de países se producen restricciones a las celebraciones cristianas e, incluso, en algunos, la Navidad está directamente prohibida.

En otros lugares, si bien no se prohíbe la Navidad, la realidad es que los cristianos viven perseguidos las celebraciones navideñas. En los últimos días se han sucedido noticias que hablan de ataques contra la minoría cristiana en Marruecos o India, y ya se han producido atentados en iglesias de Pakistán o, como el pasado año, en Egipto. Algo similar sucede en China, donde los cristianos no pertenecientes a la Iglesia Patriótica (afín a Pekín) tiene restringida la libertad de movimientos.

Jesús nació en Belén, pero en estas semanas -y tras la declaración de Trump reconociendo a Jerusalén como capital de Israel- la violencia se ha apoderado de la ciudad, hasta el punto de que peligran algunas de las celebraciones. La tradicional Misa del Gallo en Belén se llevará a cabo bajo una ciudad tomada por el Ejército, y con buena parte de los palestinos llamando a la intifada.

Tal vez el caso más paradigmático sea el de Brunei, donde celebrar la Navidad en público puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión y 20.000 dólares de multa. En diciembre de 2015, un grupo de imanes divulgó un mensaje a los fieles islámicos de Brunéi advirtiendo contra las celebraciones "no relacionadas con la isla". Los cristianos extranjeros sí pueden celebrarla... pero en su casa.

En Somalia también se decretó que tanto la Navidad como las celebraciones de Año Nuevo "amenazan la fe musulmana". Debido a la persecución, prácticamente no quedan cristianos en el país.

En la antigua república rusa de Tayikistán se prohibió en 2013 la retransmisión de una película navideña, y desde 2015 no se permiten los árboles de Navidad o la entrega de regalos. Algo similar sucede en Arabia Saudí, donde las restricciones se han ido relajando en los últimos años.

Otro de los lugares donde es imposible celebrar el nacimiento de Jesús es Corea del Norte, donde según algunos datos cerca de 70.000 cristianos están encerrados en cárceles o campos de reeducación. El pasado año, Kim Jong-Un ordenó que el 24 de diciembre se celebrara... el nacimiento de su abuela.

Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Benin, Turquía, Azerbaiyán, Yemen, Omán Afganistrán, Uzbekistán, Kirguizistán, Turkmenistán, Vietnam, Camboya o Tailandia son otros de los países donde celebrar la Navidad es una cuestión de riesgo, como antes sucedía en Irán, Irak o Siria, envueltos en conflictos donde los seguidores de Jesús se llevaban la peor parte.