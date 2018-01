Los obispos alemanes rechazan modificar el Padrenuestro

Los obispos católicos alemanes debatieron la sugerencia del Papa Francisco de modificar la traducción del Padrenuestro, pero resolvieron dejarla intacta, informó este jueves la Conferencia Episcopal.

Francia modificó reciente su versión de "no nos dejes caer en la tentación" a "no me dejes caer en la tentación", que Francisco considera mejor.

El mes pasado, dijo a la televisora italiana TV2000 que un padre jamás induciría a su hijo a caer en la tentación y que "lo que te lleva a la tentación es Satanás".

Pero la Conferencia Episcopal alemana sostuvo que existían fuertes razones "filosóficas, exegéticas, litúrgicas y, por cierto, ecuménicas" para dejarlo intacto.

El verso habla de "la confianza de ser transportado y redimido por Dios todopoderoso", sostuvo el organismo eclesiástico.

Francisco otorgó recientemente a las conferencias de obispos una mayor libertad para traducir los textos litúrgicos, un proceso centralizado previamente por el Vaticano.

(RD/Ap)