Bartella resurge después del Estado Islámico: los primeros cristianos vuelven a casa

(Ayuda a la Iglesia Necesitada).- En los pueblos de la Llanura de Nínive, que fueron ocupados y saqueados entre 2014 y 2016 por el autodenominado Estado Islámico (EI), el olor a pintura fresca sustituye por fin el hedor a quemado. En Bartella, el primer pueblo iraquí de la Llanura de Nínive liberado de las manos del EI, han regresado a sus casas recién reconstruidas las heroicas seis primeras familias ortodoxas, tras un exilio de tres años en el Kurdistán iraquí.

Antes de la ocupación por el EI, que comenzó el 6 de agosto de 2014 y terminó con su liberación el 20 de octubre de 2016, en Bartella vivían 3.400 familias. Tres años de rapiña y destrucción por parte del EI han dejado sus huellas. Unas 94 casas de familias ortodoxas y católicas sirias han quedado completamente destruidas (bombardeadas o hechas estallar); 364 han sido víctimas de las llamas y 1.372 fueron dañadas al menos ligeramente.

El NRC (Comité de reconstrucción de Nínive), coordinado por el padre Andrzej Halemba, director del departamento de Oriente Próximo de la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), ha reconstruido ya 17 casas; otras 150 están esperando a la financiación, después de las estimaciones de costes llevadas a cabo por los ingenieros, para poder iniciar los trabajos.

200 familias esperan volver pronto

"En Bartella, poco a poco vuelve a ponerse en funcionamiento la red de abastecimiento de agua. También la luz eléctrica vuelve poco a poco", dice el joven ingeniero Noor Sabah Dana, responsable de la reconstrucción de las casas en el NRC.

Son pequeños milagros en un pueblo que muestra por todas partes las profundas cicatrices causadas por la ocupación yihadista. "Cada día vuelven al menos doscientas familias de Erbil a Bartella, para limpiar sus casas y volverlas a hacer habitables", continúa Noor Sabah Dana. Esta es la razón por la que delante de las casas hay tantas bolsas de la basura. "La familias vienen aquí, tiran los escombros y hacen limpieza en sus casas".

Hablan las familias que han regresado ya

"Después de todo lo que ha pasado, volvimos a esta casa y pedimos ayuda a la Iglesia en Bartella", expone Mark Matti Ishaq Zora, hijo de Matti, un agricultor del lugar a quien pertenece la casa. "Un equipo de expertos vino aquí e hizo un dictamen de todo lo necesario: pintura, instalación eléctrica, puertas y ventanas, tuberías. Esta es nuestra ciudad, nuestra vida, nuestra historia. Además, en Kurdistán estamos viviendo en malas condiciones económicas; la alimentación y los alquileres son caros. Por esto deseo decir a todas las familias de Bartella que regresen aquí. Hay agua y electricidad, y la Iglesia nos ayuda. Agradecemos a ACN que nos haya ayudado a reparar nuestra casa. Es realmente bonito volver a vivir aquí".

Unos bloques más allá, en las palabras de otro propietario, Nohe Ishaq Sliman, puede reconocerse que está igualmente de emocionado por poder volver a mirar con esperanza al futuro. "Todos regresamos a Bartella, pues es nuestra ciudad; aquí he vivido desde mi infancia", dice Nohe Ishaq Sliman mientras que un pintor, tras él, pinta la pared de su casa. "He bebido el agua del río Dijla y trabajo aquí como agricultor. Construí esta casa con mis propias manos. ¿Cómo me voy a ir? Agradezco a ACN que haya contribuido a la reparación de mi casa".

Los desafíos que enfrentan los cristianos en las llanuras de Nínive son enormes: Actualmente hay registradas 14.000 familias que han huido de Mosul y de las planicies de Nínive viviendo en Erbil (aproximadamente 90.000 personas), cerca de 13.000 casas están por reconstruir.

Desde que comenzó la crisis, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha proporcionado apoyo continuo a los refugiados cristianos en el norte de Irak. Hasta la fecha, se han donado un total de 34,5 millones de euros para ayuda de emergencia -incluidos alimentos, educación y vivienda- ayuda pastoral y reconstrucción. Toda la ayuda para la reconstrucción se está canalizando a través de la campaña "Ayúdales a volver", que está posibilitando que el pueblo de Bartella vuelva a resurgir.