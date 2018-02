Liberado el sacerdote detenido en Kinshasa

El sacerdote católico Sebastien Yebo, detenido el sábado en Kinshasa por agentes policiales de la República Democrática del Congo, fue puesto en libertad por la noche, informó el religioso este domingo.

"Estoy libre desde ayer (sábado) hacia las 16 horas" después de "mi arresto por la policía", declaró a la AFP el padre Yebo.

"El motivo de la detención me fue comunicado en el lugar. Era respecto a una extraña historia en la que no me reconozco". "Dicen que soy el financiero de los Kamwina Nsapu", dijo, sin dar más precisiones. "¿Dónde encontraría el dinero, yo, que soy pobre?", agregó.

Los Kamwina Nsapu son milicianos de un movimiento rebelde que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en el Kasai, región del centro del país, en 2016-2017.

En septiembre de 2016, la violencia estalló tras la muerte del jefe tradicional de los Kamwina Nsapu, dejando más de 3.000 muertos en un año, según la Iglesia católica.

El padre Yebo fue detenido el sábado después de la misa matinal.

El incidente tuvo lugar en un momento de gran tensión entre el gobierno y la iglesia debido a las manifestaciones del 31 de diciembre y del 21 de enero contra la permanencia en el poder del presidente Joseph Kabila.

En esas manifestaciones, prohibidas y reprimidas por el gobierno, murieron al menos 15 personas, según la ONU.

