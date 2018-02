Cristóbal López elige el lema 'Venga tu Reino' para su ministerio como arzobispo de Rabat

(Salesianos).- El arzobispo electo de Rabat cuenta ya con el lema para esta nueva misión en la Iglesia: 'Adveniat Regnum Tuum' ('Venga tu Reino').

"Es una frase que está presente en el Padre Nuestro en todos los idiomas. Con esa frase he comprendido que en muchas partes del mundo, sociológicamente o históricamente, se concibe ser cristiano con la misión de hacer grande la Iglesia para que haya más cristianos, más vocaciones o más capillas. Para que seamos más, algunos se quedan en la misión de trabajar por la Iglesia pero no es trabajar por ella, es trabajar en ella y como Iglesia por el Reino. La misión no es hacer Iglesia sino construir el Reino de Dios lleno de paz, justicia, libertad, vida, verdad y amor", aclara López.

También ha presentado su escudo episcopal, que incluye referencias al carisma salesiano y a la cultura marroquí, así como los símbolos propios de la dignidad arzobispal. De esta manera, expresa cómo entiende su ministerio.

En el primer cuartel hay una media luna con tres estrellas, que recuerda la convivencia con los musulmanes, pero también hace referencia a María. El cristograma IHS con el sol de fondo, presente en el segundo cuartel, muestra la intención de López de hacer honor a su nombre y ser portador de Cristo como luz del mundo.

En los cuarteles inferiores se encuentra la simbología presente también en el escudo de la Congregación salesiana. El corazón ardiente del tercer cuartel hace referencia a la caridad pastoral de Don Bosco. El último cuartel muestra un ancla, que simboliza la esperanza. "La Cruz también está presente ubicada en el medio y divide el escudo en cuatro partes. No muestra a Cristo pero está su cruz y nos remonta a Cristo crucificado y resucitado", explica López.

Unas olas surcan la parte inferior del blasón, rememorando la presencia del mar en Vélez-Rubio, su ciudad natal; Badalona, donde se crió; y ahora en su nuevo destino, Rabat. Pero ese doble surco también recuerda el significado como 'puente' de Kenitra, ciudad marroquí a la que Cristóbal López está muy unido desde su etapa como director del colegio salesiano: "Cántara es puente en árabe, de ahí el nombre de Kenitra, que significa pequeño puente. Simboliza ese puente que une las dos partes, Europa y África, musulmanes y cristianos, norte y sur, pobres y ricos", añade.

El escudo se completa con los otros elementos propios de estos emblemas. Se corona con el capelo (sombrero de uso eclesiástico conocido desde el siglo XIII) de color verde con los 20 borlones que indican la dignidad arzobispal. Bajo el capelo, la habitual cruz episcopal de oro de doble travesaño.

Ordenación episcopal

Cristóbal López ha presentado el escudo y el lema de su episcopado durante una misa celebrada este lunes en la sede inspectorial de Sevilla. La eucaristía y un almuerzo posterior con el personal de la casa salesiana han servido como acto de despedida del hasta ahora provincial de la Inspectoría María Auxiliadora.

El arzobispo electo de Rabat también contará con la cercanía del clero, los religiosos y los fieles de la archidiócesis, así como de alrededor de 100 personas procedentes de España, durante su ordenación episcopal, que tendrá lugar el 10 de marzo a las 10:30 horas en la catedral de Sant-Pierre de la capital marroquí. También estará acompañado de sus nuevos hermanos en la sucesión apostólica. Los cardenales Omella y Amigo y el nuncio apostólico Vito Rallo serán los obispos consagrantes. Entre los otros 16 obispos presentes, hay cuatro salesianos: Olaverri, Nguema, Biord y Godayol. Además, concelebrarán alrededor de 75 sacerdotes.

El ayuntamiento de Rabat colaborará en este esperado acontecimiento con la instalación de una gran carpa, con sus correspondientes sillas, en la plaza situada frente a la fachada de la catedral para ampliar el número de participantes.