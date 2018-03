Sale a la venta la única carta que Mahatma Gandhi escribió sobre Jesús

(J. B./AsiaNews).- Es la única carta escrita por el Mahatma Gandhi sobre Jesucristo. Y ahora, se pone a la venta, junto a otros documentos históricos de personajes como Napoleón, George Washington y Charles Darwin. Raab Collection la ha puesto en subasta al precio de 50.000 dólares. Un texto "potente y emocionante", según Nathan Raab, presidente de la colección.

En la misma, el líder hindú, uno de los adalides de la "no violencia" afirma que Jesús "fue uno de los más grandes maestros de la humanidad" y sostiene el respeto de todas las religiones.

La misiva está datada 6 de abril de 1926 y fue escrita por el Ashram de Sabarmati, en Gujarat. Dirigida a Milton Newberry Frantz, un líder religioso cristiano de los EEUU; el texto está escrito a máquina, mientras que la firma es ológrafa. Algunas palabras fueron canceladas y corregidas con pluma por el mismo Ghandi.

El vendedor refiere que la carta perteneció a una colección privada hasta los años 60 y es el único documento jamás puesto en el mercado en el cual el famoso líder indio habla de la naturaleza de Cristo. Gandhi responde al pedido del cristiano americano, que había publicado hacía poco un libro sobre el cristianismo.

Él escribe: "Querido amigo, he recibido tu carta. Temo que para mí no sea posible adherir al credo que me has enviado. El subscrito debería compartir la creencia que la más alta manifestación de la realidad visible haya sido Jesucristo. No obstante todos mis esfuerzos, no logro captar la verdad de tal declaración. No puedo ir más allá de la convicción que Jesús fue uno de los más grandes maestros de la humanidad".

A propósito de la armonía interreligiosa, continúa: "¿No crees que se deba obtener la unidad religiosa no a través de una adhesión mecánica al credo común, sino con el respeto del credo de cada uno? Considero que la diferencia en las religiones existirá hasta cuando no existirán mentalidades diferentes. Pero, ¿a quién le importa si todas estas cosas están ligadas al hilo común del amor y de la estimación recíproca?".