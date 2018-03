Pell habría abusado de niños en una piscina y un cine

(Cameron Doody).- El juicio por pederastia contra el cardenal George Pell ha ofrecido nuevos detalles de cómo el purpurado habría abusado de niños en los años 70. El tribunal ha escuchado cómo se acusaba al Prefecto de la Secretaria de Economía de la Santa Sede de haber agredido sexualmente a jóvenes en una piscina y un cine de Ballarat.

Las acusaciones fueron rechazadas por un ex-estudiante y el gerente y ex-operador del proyector del teatro. De acuerdo con lo publicado por The Guardian, el ex-estudiante fue interrogado este lunes por el equipo defensor de Pell acerca del alojamiento en el colegio en Ballarat donde estudiaba y vivía entre 1976 y 1977. "No recuerdo en absoluto ningún varón estando allí", dijo el hombre con respecto a los dormitorios y duchas del colegio: "Siempre fueron las monjas las que tenían el cargo de nosotros". El hombre también fue preguntado si habría escuchado algo si un niño fuera arrastrado "pataleando y gritando" de los dormitorios a un coche. "Potencialmente, sí", contestó este ex-estudiante.

Otro aspecto del testimonio del hombre tornaba sobre las excursiones de los niños de su colegio al centro local de la organización YMCA, instalación que contaba con una piscina. El ex-estudiante testificó que el cardenal Pell estaba a menudo en la piscina, o nadando o jugando con estudiantes, a veces lanzándolos al aire para que hicieran volteretas y a veces dejando que se le subieran a la espalda. Estos juegos de Pell con los niños se han hecho una pieza clave en el caso por la manera inapropiada en la que el cardenal supuestamente habría cogido a los jóvenes por la entrepierna, pero este ex-estudiante desmintió que "para mí, personalmente" no hubo nada de impropio en la conducta del purpurado.

Otro testigo en el primer día de la tercera semana de vistas del juicio preliminar del cardenal Pell ha sido el ex-operador del proyector del cine de Ballarat, que ha dicho, a propósito de otra de las acusaciones contra el prelado -de que había abusado de un niño durante la proyección de la película Encuentros en la tercera fase en 1978- que no recuerda haber visto al cardenal en su cine.

Abogados para la defensa interrogaron al gerente y proyeccionista del cine John Bourke acerca de si él personalmente u otro de sus compañeros fueron alertados alguna vez de que alguien fue atacado sexualmente durante el pase del filme en cuestión: algo que Bourke desmintió, añadiendo por su papel de proyeccionista no siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba en el cine. "[Los uijeres] lo investigarían y tomarían las medidas necesarias y luego me informarían de ello", explicó Bourke, precisando, no obstante, que "no recuerdo haber visto al padre Pell asistir al teatro".

Otros de los testigos que aparecieron hoy lunes en el tribunal de magistrados de Melbourne incluyeron a una mujer que dijo que se llevó a uno de los acusadores del purpurado al médico en los años 70, y luego el especialista en cuestión, quien testificó que no recordaba haber atendido a la supuesta víctima ni ningún otro paciente más que presentaran lesiones consistentes con haber sufrido una agresión sexual.

El cardenal Pell es el oficial del más alto rango del Vaticano hasta aquí imputado por supuestos abusos sexuales a menores, cargos que siempre ha negado. Actualmente se encuentra en excedencia de su cargo en la Santa Sede. Se espera que esta vista preliminar dure alrededor de dos semanas más, período después del cual la magistrada tendrá que decidir si hay indicios suficientes como para mandarle a juicio.