Israel impide el paso a Jerusalén a 600 cristianos palestinos de Gaza

El Patriarcado Latino de Jerusalén denunció hoy que 600 cristianos palestinos que residen en Gaza no podrán visitar Jerusalén para rezar durante las celebraciones de Pascua porque la Administración israelí no les concedió autorización de acceso a la Ciudad Santa.

"Desde el Patriarcado Latino pedimos 600 permisos de acceso para los miembros de nuestra comunidad en Gaza, pero no se concedió ninguno", declaró Ibrahim Shomali, canciller de la institución religiosa en Tierra Santa.

La autoridades israelíes, asegura, "no dieron ningún permiso para los cristianos de Gaza bajo el argumento de que anteriormente había muchos palestinos de la Franja que vinieron a Jerusalén y aprovecharon para quedarse en el área".

De acuerdo con los datos del Patriarcado Latino, hay 2.000 cristianos palestinos que todavía residen en el enclave costero.

Por su parte, a preguntas de Efe, las autoridades israelíes declararon a través de la Oficina de Coordinación para las Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés) que "Israel es un Estado soberano con derecho a decidir quién entrará".

"Los residentes extranjeros no tienen derecho a entrar en territorio israelí, incluidos los palestinos que viven en la Franja de Gaza", agregó el COGAT, que considera que hay palestinos "que aprovecharon el permiso para permanecer ilegalmente en Israel", así que "se ajustó la edad de los permisos a (palestinos de) 55 años o más para reducir la permanencia ilegal en Israel".

Este organismo añadió que "el Estado de Israel promueve la libertad de culto y religión y coordina anualmente la participación de los visitantes en ceremonias y eventos".

Para Shomali, no obstante, "la cuestión no es que la gente tenga autorización de entrada, sino que podamos acceder libremente a Jerusalén, sin tener que pedir permisos", y remarca que este año realmente consiguieron "muchos permisos para los cristianos de Cisjordania, pero con restricciones como la de no poder llevar la bandera palestina".

El religioso considera positivo que para los cristianos de Cisjordania, territorio bajo ocupación israelí, se haya concedido más de 20.000 permisos de acceso a Jerusalén, aunque "en muchos casos no se da permisos a todos los miembros de la familia, que no pueden venir a celebrar Pascua juntos".

"Nuestro derecho como palestinos es poder acceder libremente a nuestra tierra. Solo queremos rezar y celebrar que Jerusalén es la capital del mundo durante la Pascua", añade.

Según Shomali, "es hora de denunciar que muchas personas están sufriendo la ocupación israelí, que tiene que acabar. Este es el mensaje de la resurrección y de la paz de Jerusalén a todo el mundo".

