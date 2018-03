Ocaso de la religión en Europa: más de la mitad de los jóvenes no creen en Dios

(C. Doody/Yahoo).- El 55% de los españoles entre 16 y 29 años no confiesan ninguna religión, el 60% no asisten a oficios religiosos fuera de las ocasiones especiales y el 64% afirman que no rezan nunca. Son las principales conclusiones en lo que a nuestro país se refiere de un estudio de la Universidad de St. Mary de Londres, 'Jóvenes adultos de Europa y la religión'. Un informe que demuestra, en palabras de su responsable Stephen Bullivant, que "la religión está moribunda" no solo en España sino en todo el viejo continente.

En plena Semana Santa, una festividad que suele estar caracterizada por las imágenes de fervor, el futuro del cristianismo se presenta mucho más sombrío en el continente de acuerdo con los datos de este informe, tomados de la encuesta social europea del periodo 2014-2016. Especialmente en 12 países donde una mayoría de los jóvenes de entre 16 y 29 años admiten que no son creyentes y que nunca o casi nunca acuden a la iglesia o rezan.

En este sentido, la República Checa es el estado menos religioso de Europa, ya que el 91% de sus jóvenes no tienen ninguna afiliación religiosa. Detrás, quedan Estonia, Suecia o los Países Bajos, todos ellos en una horquilla entre del 70% y el 80% de las personas estudiadas clasificándose a sí mismos como no religiosas.

En el extremo contrario se sitúa Polonia, el país que alberga más creyentes jóvenes entre su población, donde solo el 17% de los encuestados dijeron que no profesaban ningún credo. Le sigue Lituania, con el 25%. Curiosamente tanto los dos países más religiosos como los dos que menos fueron estados comunistas.

En los países más potentes de Europa también se observa un rápido declive de la religión, aunque no es tan pronunciado como en los anteriores. Así por ejemplo, en Francia el 64% de las personas entre 16 y 29 años admite no ser creyente, porcentaje que en Alemania baja al 45%. Unos datos que muestran que el catolicismo todavía goza de una salud razonable, pero que las próximas décadas pueden precipitar el declive.

En Reino Unido se da una circunstancia muy curiosa. Solo el 7% de los encuestados se definieron como anglicanos, mientras que el 10% dijo que era católico y el 6% musulmán. La explicación a este fenómeno tan curioso tiene que ver con la alta inmigración y con el hecho de que los musulmanes tengan más hijos.

La práctica religiosa también está en crisis. Solo en Polonia, Portugal e Irlanda más del 10% de los encuestados admitieron que iban a misa al menos una vez a la semana. En Reino Unido, Francia, Bélgica y España entre el 56% y el 60% dijeron que nunca iban a la iglesia y entre el 63% y el 66% manifestaron que nunca rezaban. Una vez más, ha sido la República Checa (como es lógico) la que ha obtenido unas tasas más altas: el 70% confiesa que nunca ha acudido a una celebración religiosa y el 80% nunca reza.

La tendencia es que muchos europeos son bautizados cuando nacen, pero no vuelven a pisar una iglesia durante toda su juventud. A diferencia de hace unas décadas, las identidades religiosas no se están transmitiendo prácticamente de padres a hijos, sino que tienen más que ver con la propia identidad individual.

Al respecto Bullivant cree que en 20 o 30 años las iglesias serán más pequeñas porque no habrá tanta gente creyente, pero que sin embargo estos estarán muy comprometidos con la religión.