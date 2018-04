Macron llama a "reparar el dañado vínculo entre la Iglesia y el Estado" y recibe críticas aceradas

(C. Doody/Agencias).- Discurso histórico del presidente francés Emmanuel Macron ante la Conferencia Episcopal del país, en el que ha invitado a repensar las relaciones Iglesia-Estado con un "diálogo de verdad" basado en un "humanismo realista". Poniendo en entredicho la larga tradición de secularismo en el país galo, el mandatario ha afirmado que "la laicidad no tiene la función de desarraigar de nuestras sociedades la espiritualidad que nutre a tantos de nuestros conciudadanos".

"Compartimos el sentimiento de que el vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha dañado y que tenemos que repararlo", aseguró anoche el presidente ante los obispos franceses.

Agregó que "una Iglesia que pretende desinteresarse de las cuestiones temporales no completaría su vocación" y "un presidente que pretendiera desinteresarse de la Iglesia y de los católicos no cumpliría su deber".

Macron, que reconoció que existen puntos de acuerdo entre el catolicismo y su movimiento político La República En Marcha, se mostró "convencido de que la savia católica debe contribuir, ahora y siempre, a impulsar la nación".

El presidente agradeció los esfuerzos de la Iglesia por "conciliar sus principios con la realidad" y aseguró que "cada día la Iglesia acompaña a familias monoparentales, homosexuales o que han abortado", una frase muy criticada en las redes sociales.

El discurso, inédito en un presidente francés desde que en 1905 el país adoptó la separación entre la Iglesia y el Estado, le ha valido a Macron ataques, sobre todo, de la izquierda, pero también de algunos correligionarios.

El más duro fue el líder del partido La Francia Insumisa, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que a través de Twitter recordó al presidente que "no tiene que haber ningún vínculo entre la Iglesia y el Estado".

"¿Ahora el canónico Macron tiene la intención de darse una vuelta por las sinagogas, las mezquitas y los templos? ¡Lamentable!", agregó el diputado.

El excandidato socialista a la presidencia de Francia Benoît Hamon pidió a Macron que aclare qué quiso decir con el "vínculo dañado" entre iglesia y Estado y si se refería expresamente a la legalización en 2013 del matrimonio homosexual, al que la Conferencia Episcopal se opuso de forma muy firme.

El nuevo líder del Partido Socialista, Olivier Faure, también criticó a Macron y aseguró que "en una república laica ninguna fe puede imponerse a la ley".

Un razonamiento similar al utilizado por el exprimer ministro socialista Manuel Valls, que ahora apoya en el Parlamento al presidente, pero que le recordó que "el laicismo es Francia".

Ante el alud de críticas, el portavoz del Gobierno, Benjamin Grivaux, explicó hoy en la radio "Europe 1" que la intención del presidente era "pedagógica" y que "si bien el Estado es laico, la sociedad no lo es". El ministro del Interior, Gérard Collomb, también salió a la defensa de Macron, explicando que "lo que dijo es que para el hombre lo importante no es solo lo material, sino que hay una búsqueda absoluta de espiritualidad, de dar un sentido a la vida. Puede ser un tono nuevo pero no rompe en nada con los grandes principios del laicismo", aseguró.

El discurso de Macron ante los obispos se produjo en un momento en el que el país debate sobre la legalización de la reproducción asistida para parejas homosexuales y la gestación subrogada.

Texto íntegro del discurso del presidente francés ante los obispos

Ministro de Estado,

Señorías,

Señoras y señores,

Sr. Nuncio,

Embajadoras y señores embajadores,

Señoras y señores, los líderes de los cultos,

Monseñor,

Damas y caballeros,



Le agradezco mucho, Monseñor, y le agradezco a la Conferencia de Obispos de Francia por esta invitación a hablar aquí esta noche, en este lugar tan especial y hermoso del Collège des Bernardins, por lo que también agradezco a los responsables y los equipos.

Para encontrarnos aquí esta noche, Monseñor, nosotros, usted y yo, desafiamos a los escépticos de cada lado. Y si lo hicimos, es sin duda que compartimos un sentimiento confuso de que el vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha deteriorado, y que es importante para nosotros y para mí repararlo.



Para esto, no hay otro camino que un diálogo en verdad.



Este diálogo es indispensable, y si tuviera que resumir mi punto de vista, diría que una Iglesia que pretende ser indiferente a las cuestiones temporales no llegaría al final de su vocación; y que un Presidente de la República que afirma estar desinteresado en la Iglesia y los católicos fracasaría en su deber.El ejemplo del Coronel BELTRAME por el cual, Monseñor, acaba de terminar su discurso, ilustra este punto de vista de una manera que creo esclarecedora.



Muchos, en el trágico día del 23 de marzo, buscaron nombrar las fuentes secretas de su gesto heroico: algunos vieron la aceptación del sacrificio arraigado en su vocación militar; los otros vieron en ella la manifestación de una fidelidad republicana nutrida por su curso masónico; otros, especialmente su esposa, interpretaron su acto como la traducción de su ardiente fe católica, listo para la prueba definitiva de la muerte.



Estas dimensiones en realidad están tan entrelazadas que es imposible desentrañarlas, y es incluso inútil, porque esta conducta heroica es la verdad de un hombre en toda su complejidad que ha cedido.



Pero en este país de Francia que no escatima en su desconfianza hacia las religiones, no escuché ni una sola voz que se levantara para desafiar esta evidencia, grabada en el corazón de nuestra imaginación colectiva y eso es todo: cuando llega el momento de la mayor intensidad, cuando la ordalía ordena reunir todos los recursos que uno tiene en uno mismo al servicio de Francia, la parte del ciudadano y la parte de la quemadura católica, con el verdadero creyente, de la misma llama.



Estoy convencido de que los vínculos más indestructibles entre la nación francesa y el catolicismo se forjaron en los momentos en que se verifica el verdadero valor de hombres y mujeres. No hay necesidad de volver a los constructores de catedrales y Juana de Arco: la historia reciente nos ofrece mil ejemplos, desde la Unión Sagrada de 1914 a la resistencia de 40, desde los Justos hasta los Rebotes de la República, desde los Padres de Europa hasta los inventores del sindicalismo moderno, de la gravedad eminentemente digna que siguió al asesinato del padre HAMEL a la muerte del coronel BELTRAME, sí, Francia se vio fortalecida por el compromiso de los católicos.



Diciendo eso, no estoy equivocado. Si los católicos querían servir y hacer crecer a Francia, si aceptaban morir, no era solo en nombre de los ideales humanistas. No está solo en el nombre de una moralidad judeocristiana secularizada. También es porque fueron impulsados ​​por su fe en Dios y por su práctica religiosa.



Algunos pueden considerar tales comentarios como una violación del secularismo. Pero, después de todo, también tenemos mártires y héroes de todas las denominaciones, y nuestra historia reciente nos lo ha demostrado, incluidos los ateos, que han encontrado en las profundidades de su moral las fuentes de un sacrificio completo. Reconocer uno no es disminuir a los demás, y considero que el secularismo ciertamente no tiene la función de negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni de desarraigar de nuestras sociedades la parte sagrada que nutre a tantos de nuestros conciudadanos.



Soy, como Jefe de Estado, el garante de la libertad de creer y no creer, pero no soy ni el inventor ni el promotor de una religión estatal que sustituya a la trascendencia divina por un credo republicano.



Cegarme deliberadamente a la dimensión espiritual que los católicos invierten en su vida moral, intelectual, familiar, profesional y social sería condenarme a tener una visión parcial de Francia; sería ignorar el país, su historia, sus ciudadanos; y afectando la indiferencia, derogaría mi misión. Y esta misma indiferencia, no tengo más con respecto a todas las confesiones que hoy habitan en nuestro país.



Y es porque no soy indiferente, porque percibo hasta qué punto el camino que el Estado y la Iglesia han compartido durante tanto tiempo, está hoy lleno de malentendidos y desconfianza mutua.



Esta ciertamente no es la primera vez en nuestra historia. Está en la naturaleza de la Iglesia cuestionar constantemente su relación con la política, en esta vacilación perfectamente descrita por MARROU en su "Teología de la Historia", y la historia de Francia ha visto sucesivos momentos en los que la Iglesia se instaló en el corazón de la ciudad, y momentos cuando acampó fuera de las paredes.



Pero hoy, en este momento de gran fragilidad social, cuando el tejido mismo de la nación está en peligro de ser destrozado, considero mi responsabilidad no dejar que la confianza de los católicos en la política y políticas. No puedo llevarme a este abandono. Y no puedo dejar que esta decepción empeore.



Es aún más cierto que la situación actual es menos el resultado de una decisión de la Iglesia que el resultado de varios años durante los cuales los políticos han malinterpretado profundamente a los católicos de Francia.



Por lo tanto, por un lado, una parte de la clase política sin duda ha exagerado el apego a los católicos, por razones que a menudo eran demasiado evidentemente electoralistas. Al hacerlo, los católicos se han reducido a este extraño animal llamado el "electorado católico", que en realidad es una sociología. Y así hicimos el lecho de una visión comunitaria que contradice la diversidad y la vitalidad de la Iglesia de Francia, pero también la aspiración del catolicismo a lo universal, como su nombre lo indica, para el beneficio de una reducción categórica bastante pobre.



Y, por otro lado, encontramos todas las razones para no escuchar a los católicos, relegándolos por sospecha y cálculo adquiridos al rango de minoría militante que frustra la unanimidad republicana.

Por razones biográficas, personales e intelectuales, estoy obteniendo una idea más alta de los católicos. Y no me parece sano ni bueno que el político haya estado tan devotamente involucrado en explotarlos o ignorarlos, mientras que es un diálogo y cooperación de otro tipo. una contribución completamente nueva para comprender nuestro tiempo y la acción que necesitamos para hacer que las cosas avancen en la dirección correcta.



Eso es lo que tu hermoso discurso ha demostrado, Monseñor. Las preocupaciones que plantea, e intentaré responder a algunas de ellas, o sacarlas a la luz, estas preocupaciones no son las fantasías de unos pocos. Sus preguntas no están limitadas a los intereses de una comunidad pequeña. Estas son preguntas para todos nosotros, para toda la nación, para toda nuestra humanidad.



Este cuestionamiento interesa a toda Francia no porque sea específicamente católico, sino porque descansa en una idea del hombre, su destino, su vocación, que están en el corazón de nuestro futuro inmediato. Porque tiene la intención de ofrecer un significado y una referencia a aquellos que a menudo lo pasan por alto.



Es porque tengo la intención de hacer justicia a estas preguntas que estoy aquí esta noche. Y para pedirle solemnemente que no sienta los pasos de la República, sino que recupere el sabor y la sal del papel que siempre jugó.



Sé que hemos debatido como ángeles sexuales de las raíces cristianas de Europa. Y ese nombre ha sido rechazado por los diputados al Parlamento Europeo. Pero después de todo, la evidencia histórica a veces ocurre con tales símbolos. Y, sobre todo, no son las raíces lo que nos importa, porque bien podrían estar muertas. Lo que importa es la savia. Y estoy convencido de que la savia católica debe contribuir una y otra vez a la vida de nuestra nación.



Está tratando de descubrir lo que estoy aquí esta noche. Para decirte que la República espera mucho de ti. Ella está esperando con mucha precisión si me permites hacerle tres regalos: el regalo de tu sabiduría; el regalo de tu compromiso y el regalo de tu libertad.

*

La urgencia de nuestra política contemporánea es encontrar sus raíces en la cuestión del hombre o, para hablar con MOUNIER, de la persona. Ya no podemos, en el mundo como es, satisfacernos con un progreso económico o científico que no cuestione su impacto en la humanidad y el mundo. Eso es lo que traté de expresar en la plataforma de la ONU en Nueva York, pero también en Davos o en el Colegio de Francia cuando hablé sobre inteligencia artificial: tenemos que dar un curso. a nuestra acción, y este curso es el hombre.



Pero no es posible avanzar en este camino sin cruzar el camino del catolicismo, que durante siglos ha estado cavando pacientemente este cuestionamiento. Lo expone a su propio interrogatorio en un diálogo con otras religiones.



Cuestionando dándole la forma de la arquitectura, una pintura, una filosofía, una literatura, que intentan, de mil maneras de expresar la naturaleza humana y el sentido de la vida. "Venerable porque conocía bien al hombre", dice PASCAL de la religión cristiana. Y ciertamente, otras religiones, otras filosofías han excavado el misterio del hombre. Pero la secularización no puede eliminar la larga tradición cristiana.



El corazón de la pregunta sobre el sentido de la vida, el lugar nos reservamos para la persona, la forma en que le damos a su dignidad, usted, mi señor, puso dos cuestiones de nuestro tiempo: la bioética y alrededor migrantes.



De este modo, has establecido un vínculo íntimo entre los temas que la política ordinaria y la moral hubieran querido tratar por separado. Consideras que nuestro deber es proteger la vida, especialmente cuando esta vida está indefensa. Entre la vida del niño por nacer, la de ser recibida en el umbral de la muerte, o el refugiado que ha perdido todo, se ve esta privación rasgo común, la desnudez y vulnerabilidad absoluta.

Estos seres están expuestos. Esperan todo del otro, de la mano que se extiende, de la benevolencia que los cuidará. Estos dos temas movilizan nuestra parte más humana y nuestra propia concepción de lo humano y esta coherencia es esencial para todos.

Por lo tanto, he escuchado, mi Señor, señoras y señores, las crecientes preocupaciones del mundo católico y quiero tratar aquí de responderlas o al menos dar nuestra parte de verdad y convicción.



En los migrantes, a veces criticado por no dar la bienvenida con suficiente generosidad o la dulzura, dejar reposar casos de preocupación en los centros de detención o devolución de los menores no acompañados. Incluso se nos acusa de permitir que florezca la violencia policial.



Pero, a decir verdad, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando con urgencia para poner fin a las situaciones que hemos heredado y que se desarrollan debido a la ausencia de reglas, mala aplicación, o es de mala calidad - y pienso que aquí en los tiempos de procesamiento administrativos, pero también las condiciones para otorgar títulos de refugiados.



Nuestro trabajo, que el Ministro de Estado lleva a cabo todos los días, es salir del limbo legal de las personas que se extravían y esperan en vano, que intentan reconstruir algo aquí, luego son expulsados, mientras que otros, quienes podrían hacer que sus vidas aquí, sufran de condiciones de vida degradadas en centros superpoblados.



Es la conciliación de la ley y la humanidad lo que estamos intentando. El Papa ha dado un nombre a este equilibrio, se le llamó "prudencia", haciendo de esta la virtud aristotélica de la regla, por supuesto, se enfrentan con la necesidad humana de acogida, sino también a la política y legal para alojar e integrar. Es el curso de este humanismo realista que he corregido. Siempre habrá situaciones difíciles. A veces habrá situaciones inaceptables y tendremos que hacer todo juntos para resolverlas.



Pero no me olvido de que también tenemos la responsabilidad de los territorios a menudo difíciles donde llegan estos refugiados. Sabemos que la afluencia de nuevas poblaciones sumerge a la población local en la incertidumbre, los empuja hacia opciones políticas extremas y, a menudo desencadena un retroceso que se basa en un reflejo de protección. Está surgiendo una forma de ansiedad diaria que crea una competencia de miserias.



Nuestro requisito es precisamente una tensión ética permanente para mantener estos principios, el de un humanismo que es nuestro y no renunciar a nada en particular para proteger a los refugiados, es nuestro deber moral y está inscrito en nuestra Constitución; Debemos hacer un compromiso claro para garantizar que se mantenga el orden republicano y que esta protección de los débiles no signifique anomia y falta de discernimiento, porque también hay reglas que deben respetarse y que se puede encontrar, como se dijo anteriormente, en refugios, o en las situaciones más difíciles, también debemos aceptar que al tomar nuestra parte de esta miseria, no podemos tomar todo sin distinción de situaciones y también debemos mantener la cohesión nacional del país donde a veces algunos no hablan más de la generosidad de la que estamos hablando esta noche, pero quieren ver solo la parte aterradora del otro, y alimentar este gesto para traer más lejos su proyecto.



Es porque tenemos que mantener estos principios, a veces contradictorios, en una tensión constante, que quería que tomáramos este humanismo realista y lo asumiéramos por completo ante ustedes.



Donde sea que necesitemos su sabiduría, es necesario que en todas partes se lleve a cabo este discurso de humanismo realista, es para llevar al compromiso de aquellos que podrán ayudarnos y para evitar los discursos de los peores, el Aumento de los temores que continuarán alimentándose de esta parte de nosotros porque los flujos masivos que mencionaste que mencioné en este momento no desaparecerán mañana, son el resultado de grandes desequilibrios en el mundo.



Y ya sean conflictos políticos, miseria económica y social o desafíos climáticos, continuarán alimentándose en los años y décadas que vienen de las grandes migraciones que enfrentaremos y nosotros Será necesario continuar realizando este curso, tratar constantemente de mantener nuestros principios en el mundo real, y no cederé en este asunto ni a las instalaciones de algunos ni a las instalaciones de otros. Porque sería deficiente en mi misión.



En bioética, a veces se sospecha que tenemos una agenda oculta, para saber de antemano los resultados de un debate que abrirá nuevas posibilidades en la procreación asistida, abriendo la puerta a prácticas que inevitablemente se impondrán más tarde, como Gestación para otros. Y algunos dicen que la introducción en estos debates de los representantes de la Iglesia Católica y de todos los representantes de los cultos como me comprometí desde el comienzo de mi mandato es un señuelo, destinado a diluir la palabra de la Iglesia o tomarla como rehén.



Como saben, decidí que el consejo de la Junta Nacional de Asesoramiento sobre Ética, Sr. Presidente, no era suficiente y que los líderes religiosos debían enriquecerlo. Y también esperaba que este trabajo sobre las leyes bioéticas que nuestra ley nos exige revisar pueda nutrirse de un debate organizado por el CCNE, pero donde todas las familias filosóficas religiosas, políticas, donde nuestra sociedad tendrá que expresarse de completa y completa.



Es porque estoy convencido de que no nos enfrentamos a un problema simple que podría decidirse por una sola ley, pero a veces nos enfrentamos a debates morales, éticos y profundos que afectan al más íntimo de cada uno de nosotros. nosotros. Escucho a la Iglesia cuando es rigurosa en los fundamentos humanos de cualquier evolución técnica; Escucho tu voz cuando nos invita a no reducir nada a esta acción técnica cuyos límites has demostrado perfectamente; Me refiero al lugar esencial que le das a nuestra sociedad, a la familia, a las familias, me atrevo a decir, también escucho esta preocupación por saber cómo conjugar la filiación con los proyectos que los padres pueden tener para sus hijos.



También nos enfrentamos a una sociedad en la que las formas familiares cambian radicalmente, donde el estado del niño a veces se confunde y en el que nuestros conciudadanos sueñan con fundar las células familiares de estilo tradicional en patrones familiares que no lo son tanto.



Escucho las recomendaciones formuladas por las autoridades católicas, las asociaciones católicas, pero una vez más, ciertos principios enunciados por la Iglesia se enfrentan a realidades contradictorias y complejas que atraviesan a los propios católicos; todos los días, todos los días, las mismas asociaciones y sacerdotes católicos acompañan a familias monoparentales, familias divorciadas, familias homosexuales, familias que buscan abortos, fertilización in vitro, la PMA, familias enfrentadas el estado vegetativo de uno de los suyos, de las familias donde uno cree y el otro no, que trae a la familia el desgarro de las elecciones espirituales y morales, y que yo sé que también es su vida diaria.



La Iglesia acompaña incansablemente estas delicadas situaciones e intenta reconciliar estos principios y la realidad. Es por eso que no estoy diciendo que la experiencia de la realidad está derrotando o invalidando las posiciones adoptadas por la iglesia; Simplemente digo que aquí también debemos encontrar el límite porque la sociedad está abierta a todas las posibilidades, pero la manipulación y fabricación de lo vivo no puede extenderse al infinito sin cuestionar la idea misma del hombre y la vida.



Así, los políticos y la Iglesia comparten esta misión de poner sus manos en la arcilla de lo real, para enfrentar cada día lo temporal, si me atrevería a decir, más temporal.

Y a menudo es difícil, complicado y exigente e imperfecto. Y las soluciones no vienen de ellos mismos. Surgen de la articulación entre esta realidad y un pensamiento, un sistema de valores, una concepción del mundo. A menudo son la elección de los menos malvados, siempre precarios y eso también es exigente y difícil.



Por lo tanto, al escuchar a la Iglesia sobre estos temas, no nos encogemos de hombros.

Escuchamos una voz que saca su fuerza de la realidad y su claridad de un pensamiento en el que la razón dialoga con una concepción trascendente del hombre. Lo escuchamos con interés, con respeto e incluso podemos expresar muchos de sus puntos. Pero esta voz de la Iglesia, sabemos en el fondo tu y yo que no puede ser mandatorio. Porque está hecho de la humildad de aquellos que amasan lo temporal. Por lo tanto, solo puede ser cuestionable. Y sobre todos estos temas y en particular sobre estos dos temas que acabo de mencionar, porque están construidos en lo profundo de estas tensiones éticas entre nuestros principios, a veces nuestros ideales y lo real, somos llevados nuevamente a la humildad profunda de nuestra condición.



El estado y la iglesia pertenecen a dos órdenes institucionales diferentes, que no ejercen su mandato en el mismo nivel. Pero ambos ejercen autoridad e incluso jurisdicción. Por lo tanto, cada uno de nosotros ha forjado nuestras certezas y tenemos el deber de formularlas con claridad, de establecer reglas, porque es nuestro deber de estado. Entonces, el camino que compartimos podría reducirse a ser solo el comercio de nuestras certezas.



Pero también sabemos, como usted, que nuestra tarea va más allá de eso. Sabemos que es para respirar lo que servimos, para hacerlo crecer, incluso si es difícil y especialmente si es difícil.



Debemos evitar constantemente la tentación de actuar como simples administradores de lo que se nos ha confiado. Y es por eso que nuestro intercambio no debe basarse en la solidez de ciertas certezas, sino en la fragilidad de lo que nos cuestiona y, a veces, nos distrae. Debemos atrevernos a basar nuestra relación en el intercambio de estas incertidumbres, es decir, en la división de las preguntas, y especialmente en las cuestiones del hombre.



Aquí es donde nuestro intercambio siempre ha sido el más fructífero: en la crisis, frente a lo desconocido, frente al riesgo, en la conciencia compartida del paso a tomar, el desafío de intentarlo. Y es aquí donde la nación ha crecido a menudo a partir de la sabiduría de la Iglesia, durante siglos y milenios la Iglesia ha intentado hacer sus apuestas y se atreve a arriesgarse. Ahí es donde ella enriqueció a la nación.



Eso es todo, si me lo permite, la parte católica de Francia. Es esta parte la que, en el horizonte secular, sin embargo, inculca la cuestión intrusiva de la salvación, que todos, tanto si cree como si no, interpretará a su manera, pero todos sienten que involucra su vida. el significado de esta vida, el significado que se le da y la huella que dejará.

Este horizonte de salvación ciertamente ha desaparecido de la corriente de las sociedades contemporáneas, pero está mal y vemos señales de que permanece enterrado. Cada uno tiene su propia forma de nombrarlo, transformarlo y llevarlo, pero a la vez es la cuestión del significado y el absoluto en nuestras sociedades, que la incertidumbre de la salvación trae a todas las vidas incluso a los más resueltamente material como un temblor en el sentido pictórico del término, es obvio.



Paul RICOEUR, si me permite citarlo esta noche, encontró las palabras correctas en una conferencia pronunciada en Amiens en 1967: "para mantener un objetivo lejano para los hombres, llámelo un ideal, en un sentido moral, y una esperanza, en un sentido religioso ".



Esa noche, frente a un público donde algunos tenían fe, otros no, Paul RICOEUR invitó a su audiencia a ir más allá de lo que él llamaba "perspectiva sin perspectiva " con esta fórmula que, no tengo dudas, Nos encontraremos con todos aquí esta noche: "Apunta más, pregunta más. Es, por lo tanto, la Iglesia no es, en mi opinión, este cuerpo que a menudo caricaturiza como guardián de la buena moral. Es esta fuente de incertidumbre la que recorre toda la vida y hace que el diálogo, la pregunta, la búsqueda, incluso el corazón del significado, incluso entre aquellos que no creen.



Por eso, el primer regalo que les hago es el de la humildad del cuestionamiento, el don de esta sabiduría que encuentra su raíz en la cuestión del hombre y, por lo tanto, en las preguntas que el hombre se hace a sí mismo.



Porque esta es la Iglesia en su mejor momento; es el que dice: huelga y serás abierto, que surge en el recurso y en una voz amistosa en un mundo donde la duda, la incertidumbre, el cambio son la regla; donde el significado siempre escapa y siempre se reconquista a sí mismo; es una iglesia de la que no espero lecciones, sino esta sabiduría de humildad que se enfrenta en particular con estos dos temas que desea evocar y que acabo de esbozar en respuesta porque solo podemos tener uno horizonte común y buscando todos los días para hacer lo mejor, para aceptar la parte inferior de la "intranquilidad" irreductible que acompaña a nuestra acción.

*

Hacer preguntas no es negarse a actuar; es, por el contrario, un intento de hacer que la acción se ajuste a los principios que la preceden y fundamentan, y es esta coherencia entre el pensamiento y la acción la que es la fuerza de este compromiso lo que Francia espera de usted. Este segundo regalo del que quería hablar contigo.



Lo que afecta a nuestro país, ya tuve la oportunidad de decirlo, no es solo la crisis económica, es el relativismo; es incluso nihilismo; eso es todo lo que sugiere que no vale la pena. No es necesario aprender, no hay necesidad de trabajar, y no hay necesidad de acercarse y comprometerse a atender a personas más grandes. El sistema, poco a poco, encerró a nuestros conciudadanos en "lo bueno" al no retribuir realmente el trabajo más o más completamente, al desalentar la iniciativa, al proteger pobremente a los más frágiles, al asignar residencia a los más desfavorecidos y considerando que la era posmoderna en la que llegamos colectivamente, fue la era de la gran duda que permitió renunciar a absoluto.



Es en este contexto de declive de solidaridades y esperanza que los católicos han recurrido masivamente a la acción asociativa, al compromiso. Hoy eres un componente importante de esta parte de la Nación que decidió encargarse de la otra parte (vimos algunos testimonios conmovedores en este momento): la de los enfermos, los aislados y los desarmados. vulnerables, abandonados, discapacitados, prisioneros, independientemente de su etnia o religión.

BATTLE lo llamó "la parte maldita" en un término que a veces se ha tergiversado pero que es la parte esencial de una sociedad porque eso es lo que una sociedad, una familia, una vida se juzgan ... su capacidad para reconocer a alguien que ha tenido un fondo diferente, un destino diferente y comprometerse con él. Los franceses no siempre miden esta mutación del compromiso católico; que ha pasado las actividades de trabajo social con las de los activistas de pie con la parte frágil de nuestro país que las asociaciones donde los católicos son explícitamente comprometidos católica o no, como comer el corazón.



Me temo que los políticos han estado actuando demasiado tiempo como si este compromiso fuera un hecho, como si fuera normal, como si el vestuario así establecido por los católicos y muchos otros por el sufrimiento social, despejara una cierta impotencia pública.



Recibo con infinito respeto a todos aquellos y todos los que han hecho esta elección, sin contar su tiempo y energía, y permítanme también saludo a todos estos sacerdotes y religiosos que este compromiso hizo su vida y cada día Las parroquias francesas dan la bienvenida, intercambian, trabajan más cerca de la angustia o la desgracia o comparten la alegría de las familias durante los eventos felices. Entre ellos también se encuentran capellanes de los ejércitos o de nuestras prisiones, y saludo a sus representantes aquí; ellos también son contratados. Y permítanme asociarme también con todas las contrataciones de otras religiones cuyos representantes están aquí y que comparten esta comunidad de compromiso con ustedes.



Este compromiso es vital para Francia y más allá de apelaciones, los mandatos, las detenciones que usted nos presenta a decirnos que hacer más, hacerlo mejor, lo sé, todos sabemos que el trabajo que haces, don ' no es un último recurso sino una parte del cemento de nuestra cohesión nacional. Este regalo de compromiso no solo es vital, es ejemplar. Pero he venido a llamarte a hacer más porque no es un misterio, la energía dedicada a este compromiso con las asociaciones se ha eliminado en gran parte del compromiso político.



Pero creo que la política, tan decepcionante que puede haber sido a los ojos de algunos, desecando a veces en los ojos de los demás, necesita la energía de los comprometidos, tu energía. Ella necesita la energía de aquellos que dan sentido a la acción y que ponen en su corazón una forma de esperanza. Más que nunca, la acción política requiere que el filósofo Simone Weil llamó la eficacia, es decir, la capacidad de existir en los fundamentos reales que dan forma a la moral, intelectual y el caso de creencias espirituales.



Esto fue llevado a las figuras políticas francesas que son grandes general De Gaulle, Georges Bidault, Robert Schuman, Jacques Delors o grande conciencia francesa que informó a la acción política como Clavel, Mauriac, o Lubac MARROU y no ha surgido una práctica teocrática ni una concepción religiosa del poder, sino una demanda cristiana importada en el campo secular de la política. Este lugar hoy en día no es tomar porque llevaría a la política francesa su cuota católicos, protestantes, Judios o los musulmanes, no, ni porque como hacen los políticos que reclutaría de las filas de personas de fe, pero debido a esta llama común de la que hablé antes sobre Arnaud BELTRAME, es parte de nuestra historia y lo que siempre ha guiado a nuestro país. La eliminación o colocación en el bushel de esta luz no es una buena noticia.



Es por eso que, desde el punto de vista que es mío, un punto de vista de un jefe de estado, un punto de vista secular, tengo que preocuparme de que aquellos que trabajan en el corazón de la sociedad francesa, aquellos que comprometerse a sanar sus heridas y consolar a sus pacientes, tener una voz en la escena política, en la escena política nacional, así como en la escena política europea. Lo que quiero llamarte esta noche es participar políticamente en nuestro debate nacional y en nuestro debate europeo porque tu fe es parte del compromiso que este debate necesita y porque, históricamente, tienes siempre nutrido porque la efectividad implica no desconectar la acción individual de la acción política y pública.



A este respecto, debo recordar la perfecta claridad del texto propuesto por la Conferencia Episcopal en noviembre de 2016 para las elecciones presidenciales, titulado "Recuperar el sentido de la política". Había fundado En Marche unos meses antes, y sin querer comprometerme, monseñor, una disputa por el derecho de autor, leí esta frase, que me pareció en consonancia con lo que guió mi compromiso; fue escrito de esta manera, cito textualmente: "No podemos dejar que nuestro país vea los motivos, correr el riesgo de ser seriamente dañado, con todas las consecuencias que una sociedad dividida puede saber; es un trabajo de refundación para el que debemos trabajar juntos ".



Buscar significado, nuevas solidaridades, pero también esperanza en Europa; Este documento enumera todo lo que puede hacer que un ciudadano participe y se dirija a los católicos simplemente vinculando la fe al compromiso político con esta fórmula que cito: "El peligro sería olvidar lo que nos construyó a nosotros". o, por el contrario, soñar con regresar a una edad de oro imaginaria o aspirar a una iglesia pura y una contracultura ubicada fuera del mundo, en posición sobresaliente y jueces ".



Durante demasiado tiempo, el campo político se convirtió en un teatro de sombras y hoy, con demasiada frecuencia, la narrativa política toma prestados los patrones más trillados y reductivos, que parecen ignorar el aliento de la historia y que el regreso de lo trágico en nuestro mundo contemporáneo nos exige.



Creo que podemos construir una política efectiva, una política que escape al cinismo ordinario para grabar en el mundo real cuál debe ser el primer deber de la política, me refiero a la dignidad del hombre.



Creo en un compromiso político que sirva a esa dignidad, la reconstruya donde haya sido pisoteada, la preserve donde esté amenazada y la convierta en el tesoro de cada ciudadano. Creo en este compromiso político que permite restaurar la primera de las dignidades, la de poder vivir del propio trabajo. Creo en este compromiso político que permite reparar la dignidad más fundamental, la dignidad de los más frágiles; lo que precisamente no se resuelve en ninguna fatalidad social -y ustedes han sido magníficos ejemplos los seis en este momento- y que considera que hacer un trabajo político y de compromiso político, también es cambiar las prácticas en las que uno es la sociedad y su mirada.



Las seis voces que escuchamos al comienzo de esta noche, son seis voces de un compromiso que tiene en él una forma de compromiso político, que supone que solo es para continuar este camino encontrar también d otros puntos de venta, pero donde cada vez que quería leer este rechazo de una fatalidad, este se hará cargo del otro y especialmente esto, por la consideración traída, de una conversión de las miradas; ese es el compromiso en una sociedad; es dar de su tiempo, de su energía, es considerar que la sociedad no es un cuerpo muerto que solo puede ser modificado por políticas públicas o textos, o que estaría sujeto únicamente a la inevitabilidad de tiempo; es que todo puede cambiarse si uno decide comprometerse, hacer y por su acción cambiar su apariencia;



Hoy hablamos mucho sobre inclusividad; no es una palabra muy bonita y no estoy seguro de que sea entendida por todos. Pero él quiere decir eso; lo que estamos tratando de hacer sobre el autismo, sobre la discapacidad, lo que quiero que hagamos para restaurar la dignidad de nuestros prisioneros, lo que quiero que busquemos por la dignidad de los más frágiles en nuestra sociedad es simplemente considerar que siempre hay otro en un momento dado de su vida, por razones a las cuales él puede hacer cualquier cosa o para lo cual no puede hacer nada, lo cual tiene, ante todo, algo que aportar a la sociedad.

Ve a ver una clase o una guardería donde estuvimos hace unos días, donde se colocan niños pequeños con desórdenes autísticos y verás lo que traen a los otros niños; y le digo, señor, no piense que lo ayudamos ... hemos visto antes en la emoción de su hermano todo lo que le trajo y que ningún otro podría haber traído. Esta conversión de visión, solo compromiso lo hace posible y en el corazón de este compromiso, una profunda indignación, humanista, ética y nuestra sociedad política lo necesita. Y este compromiso que llevas, lo necesito para nuestro país cuando lo necesito para nuestra Europa, porque nuestro principal riesgo hoy es la anomia, es la atonía, es somnolencia.



Tenemos muchos de nuestros conciudadanos que piensan que lo que se adquiere se ha vuelto natural; quienes olvidan los grandes cambios a los que nuestra sociedad y nuestro continente están sujetos actualmente; que quieran pensar que nunca ha sido de otro modo, olvidando que nuestra Europa vive solo al comienzo de un paréntesis de oro que tiene solo un poco más de 70 años de paz, que siempre había sido empujado por el guerras; donde muchos de nuestros conciudadanos piensan que la fraternidad de la que estamos hablando es una cuestión de dinero público y política pública y que no tendrían su parte indispensable.



Todas estas luchas que están en el corazón del compromiso político contemporáneo, los parlamentarios aquí presentes las llevan en su parte de verdad, ya sea para luchar contra el calentamiento global, para luchar por una Europa que proteja y revise sus ambiciones, por una sociedad más justa. Pero no serán posibles si en todos los niveles de la sociedad no van acompañados de un compromiso político profundo; un compromiso político al que llamo católicos para nuestro país y para nuestra Europa.



El regalo de compromiso que te pido es este: no te quedes en el umbral, no abandones a la República a la que contribuiste tan fuertemente a forjar; no renuncies a esta Europa cuyo significado has nutrido; no dejes la tierra no cultivada que has sembrado; no eliminen de la República la preciosa rectitud que tantos fieles anónimos aportan a sus vidas como ciudadanos. En el corazón de este compromiso en nuestro país está la necesidad de indignación y confianza en el futuro que puede aportar.



Sin embargo, para tranquilizarlo, no es una inscripción que vine a proponerle a usted y hasta vine a pedirle un tercer regalo que puede hacerle a la Nación, es precisamente el de su libertad.

*

Compartir el camino no siempre es caminar al mismo ritmo; Recuerdo este hermoso texto en el que Emmanuel MOUNIER explica que la Iglesia en política siempre ha sido temprana y tardía, nunca bastante contemporánea, nunca pasó de su tiempo; hace crujir algunos dientes, pero debemos aceptar este inconveniente; debemos aceptar que todo en nuestro mundo no obedece al mismo ritmo y que la primera libertad que la Iglesia puede dar es ser inoportuna.



Algunos lo encontrarán reaccionario; otros en otros temas demasiado atrevidos. Simplemente creo que debe ser uno de esos puntos fijos que nuestra humanidad necesita en el vacío de este mundo oscilante, uno de esos puntos de referencia que no ceden al estado de ánimo de los tiempos. Por eso, mi Señor, señoras y señores, tendremos que vivir apurados con su lado inoportuno y la necesidad que tendré de estar en el tiempo del país. Y es este desequilibrio constante lo que haremos juntos.

"La vida activa", dijo GREGOIRE, "es servicio; la vida contemplativa es una libertad. Me gustaría que esta noche recuerde la importancia de esta parte intempestiva y este punto fijo que puede representar.

Me gustaría que esta noche tenga un pensamiento para todos aquellos que se han involucrado en una vida aislada o en una vida comunitaria, una vida de oración y trabajo. Incluso si a algunas personas les parece que, en el momento equivocado, este tipo de vida es también el ejercicio de una libertad; muestra que el tiempo de la iglesia no es el del mundo y ciertamente no de la política tal como es, y eso está muy bien.



Lo que espero que la Iglesia nos ofrezca es su libertad de expresión.

Hablamos sobre las advertencias emitidas por las asociaciones y por el episcopado;

También estoy pensando en los monarcas del Papa, que encuentran en una adhesión constante al real un recordatorio de las exigencias de la condición humana; esta libertad de expresión en una época en que los derechos están floreciendo, a menudo tiene la particularidad de recordar los deberes del hombre hacia sí mismo, su vecino o nuestro planeta. La sola mención de los deberes que se nos imponen a veces es irritante; esta voz que sabe cómo decir lo que está enojado, nuestros conciudadanos lo escuchan incluso si están lejos de la Iglesia. Es una voz que no es sin esta "ironía a veces tierna, a veces helada" de la que Jean GROSJEAN habló en su comentario sobre Paul, una fe que sabe cómo pocos otros subvierten las certezas a sus filas.



Tienes que ser muy libre para atreverte a ser paradójico y debes ser paradójico para ser verdaderamente libre. Esto es lo que recordamos mejores escritores católicos, Maurice Clavel Alexis Jenni, George Bernanos Sylvie Germain, Paul Claudel François Sureau; de François MAURIAC a Florence DELAY, de Julien GREEN a Christiane RANCE. En esta libertad de expresión, que es suya, encontramos una parte de lo que puede iluminar a nuestra sociedad.



Y en esta libertad de expresión, amplío la voluntad de la Iglesia para iniciar, mantener y fortalecer el diálogo libre con el Islam en el mundo tan necesitado y que usted mencionó.



Porque no existe una comprensión del Islam que no sea clérigo, ya que no existe un diálogo interreligioso sin religiones. Estos lugares son el testigo; el pluralismo religioso es un hecho fundamental de nuestro tiempo. El Obispo LUSTIGER tuvo una gran intuición cuando quiso revivir el Collège des Bernardins para dar la bienvenida a todos los diálogos. La historia le ha demostrado que tiene razón. No hay más urgente hoy que aumentar el conocimiento mutuo de los pueblos, las culturas y las religiones; no hay otra manera para esto que el encuentro por voz, pero también por los libros, por el trabajo compartido; todas las cosas sobre las cuales Benedicto XVI había contado sus raíces en el pensamiento cisterciense durante su estadía aquí en 2008.



Este intercambio se ejerce con total libertad, cada uno en sus términos y referencias; es la base indispensable del trabajo que el Estado debe llevar a cabo para pensar siempre a un nuevo costo, el lugar de las religiones en la sociedad y la relación entre la religión, la sociedad y el poder público. Y para eso, cuento mucho con ustedes, para todos ustedes, para nutrir este diálogo y para enraizarlo en nuestra historia común que tiene sus peculiaridades, pero cuya peculiaridad es haber atribuido siempre a la nación francesa esta capacidad de pensar el universal.



Este intercambio, este trabajo que estamos llevando a cabo resueltamente después de tantos años de vacilación o renuncia y los próximos meses serán decisivos a este respecto.



Este intercambio que tienes es tanto más importante cuanto que los cristianos pagan con sus vidas por su compromiso con el pluralismo religioso. Pienso en los cristianos orientales.



La política comparte con la Iglesia la responsabilidad de los perseguidos porque no solo hemos heredado el deber histórico de protegerlos, sino que sabemos que estén donde estén, son el emblema de la tolerancia religiosa. Me gustaría saludar el trabajo admirable realizado por movimientos como el Ouvre d'Orient, Caritas Francia y la comunidad de Sant'Egidio por permitir la recepción en el territorio nacional de las familias de refugiados, acudir en ayuda inmediata, con el apoyo del Estado.



Como dije en la inauguración de la exposición "Christians of the Orient" en el Instituto del Mundo Árabe el 25 de septiembre, el futuro de esta parte del mundo no se logrará sin la participación de todas minorías, de todas las religiones y, en particular, cristianos orientales. Sacrificarlos, como a algunos les gustaría, olvidarlos, es asegurarse de que no se construirá estabilidad, ni proyecto en el tiempo en esta región.



Finalmente, hay una última libertad que la Iglesia debe darnos es libertad espiritual

Porque no estamos hechos para un mundo que se cruzaría solo con objetivos materialistas. Nuestros contemporáneos necesitan, ya sea que crean o no, escuchar desde otra perspectiva sobre el hombre que la perspectiva material.



Necesitan saciar otra sed, que es una sed de absoluto. Aquí no se trata de una conversión, sino de una voz que, con otros, todavía se atreve a hablar del hombre como un espíritu viviente. ¿Quién se atreve a hablar de algo más que temporal, pero sin renunciar a la razón o la realidad? ¿Quién se atreve a entrar en la intensidad de una esperanza, y que a veces nos hace tocar el dedo del misterio de la humanidad llamado santidad, que el Papa Francisco dice en la exhortación publicada hoy que es "la cara más bella de la Iglesia"?



Esta libertad es la de ser uno mismo sin buscar seducir o seducir. Pero al hacer su trabajo en la plenitud de su significado en el estado de su cuenta y que ha ganado siempre nos pensamientos fuertes, la teología humana, una iglesia que puede guiar el más ferviente que no bautizados como los estableció los excluidos.



No pediré a ninguno de nuestros conciudadanos que no crea ni crea moderadamente. No sé lo que eso significa. Quiero que cada uno de nuestros ciudadanos sería creer en una religión, una filosofía que es la suya, una forma de trascendencia o no, él puede hacerlo libremente, sino que cada una de estas religiones, estas filosofías le pueden aportar a esta necesidad más profundo de sí mismo de lo absoluto.



Mi papel es asegurarme de que él tiene libertad absoluta para creer que no lo creo, pero le pediré de la misma manera y siempre que respete absolutamente y sin compromiso todas las leyes de la República. Esto es secularidad ni más ni menos, una regla descarada para nuestra vida en común que no sufre ningún compromiso, libertad absoluta de conciencia y libertad espiritual que acabo de mencionar.

*

"¿No debería preocupar a una Iglesia triunfante entre los hombres por haber comprometido su elección al hacer un compromiso con el mundo? "



Esta pregunta no es mía, estas son palabras de Jean-Luc MARION que deberían servir como un bálsamo para la Iglesia y los católicos en tiempos de duda sobre el lugar de los católicos en Francia, en la audiencia de la Iglesia, en la consideración que se les da.

La Iglesia no es exactamente el mundo y no tiene que ser así. Nosotros que estamos en el control de lo temporal lo sabemos y no debemos tratar de arrastrarlo hacia él, ni deberíamos hacerlo con ninguna religión. Este no es ni nuestro papel ni su lugar.

Pero eso no excluye la confianza y eso no excluye el diálogo. Sobre todo, esto no excluye el reconocimiento mutuo de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones institucionales y humanas.



Porque vivimos en un tiempo en el que la alianza de buena voluntad es demasiado preciosa para tolerar que pierdan el tiempo juzgándose unos a otros. Debemos, de una vez por todas, aceptar la incomodidad de un diálogo basado en la disparidad de nuestra naturaleza, sino también reconocer la necesidad de este diálogo porque estamos apuntando a todos los miembros de nuestra orden para fines comunes, que son la dignidad y significado.



Ciertamente, las instituciones políticas no tienen las promesas de la eternidad; pero la Iglesia misma no puede arriesgarse antes de cortar a la vez el grano bueno y la cizaña. Y en este en el medio donde nos encontramos, donde recibimos la carga de la herencia del hombre y del mundo, sí, a juzgar las cosas con precisión, podemos lograr grandes cosas juntos.



Puede ser asignarle a la Iglesia de Francia una responsabilidad exorbitante, pero es acorde con nuestra historia, y nuestra reunión de esta noche atestigua, creo, que usted está listo para ello.



Monseñor, damas y caballeros, saben de todos modos que estoy preparado también.



Le agradezco

(Traducción de Oscar Angel Naef)