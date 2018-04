'Gaudete et Exsultate: "Un pequeño manual muy práctico, realista y practicable"

"Un pequeño manual muy práctico, realista y practicable". Así define el cardenal Schönborn la nueva exhortación del Papa Francisco 'Gaudete et Exsultante' sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.

Cardenales y obispos de todo el mundo, a través de las redes sociales, han valorado el texto pontificio, que como apunta el cardenal Osoro, "nos recuerda la llamada a ser santos". "La alegría, de nuevo en el primer lugar", agradece el cardenal Marx. Estos son algunos de los ejemplos.

.@pontifex’s ‘Gaudete et Exsultate’ is a powerful meditation on what it means to think about holiness not only as an abstract goal, or as a way of being reserved to the saints, but about what it means for each of us to live holiness in our everyday lives. https://t.co/4fbaY0W4IJ