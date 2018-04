Ratzinger, ¿en contra de la propuesta de intercomunión de los obispos alemanes?

(C. Doody/Sir).- En vísperas de la reunión que el Papa Francisco mantendrá con representantes de la Conferencia Episcopal Alemana para "aclarar y profundizar" en la propuesta de la intercomunión con protestantes, Benedicto XVI podría haberse sumado a las tesis de los siete obispos germanos opuestos a la idea. Al menos es lo que sostiene el vaticanista Edward Pentin, quien afirma haber recurrido a "fuentes fiables y autorizadas" para dar cuenta de la oposición de Ratzinger a la propuesta.

En un artículo en el National Catholic Register, Pentin ha publicado el texto en inglés de la carta que mandaron a Roma los prelados contrarios a la propuesta de que las parejas protestantes de fieles católicos reciban la comunión, previo ciertos requisitos como un "examen serio" de la conciencia o un "atento discernimiento espiritual".

Del mismo modo, el vaticanista también ha revelado la presunta oposición de Benedicto XVI al plan, y una advertencia de una "fuente informada de la Iglesia alemana" al efecto de que, aún con las resistencias del Papa Emérito, la comunión para protestantes pronto puede introducirse en la Iglesia global, "por la puerta trasera de la Conferencia Episcopal Alemana".

¿La razón por la que la intercomunión pronto puede hacerse una realidad? De los seis prelados que han sido invitados a hablar del tema con el Papa en Roma -los cardenales Reinhard Marx y Rainer Woelki, los obispos Felix Genn, Gerhard Feige y Karl-Heinz Wiesemann y el padre Hans Langendörfer (secretario de los obispos alemanes)- solo Woelki se opone a la propuesta.

Este hecho -junto con la conocida simpatía del Papa Francisco a la idea de que el discernimiento personal tiene un papel que jugar a la hora de decidir comulgar o no- significa que el cardenal de Colonia tendrá muy difícil defender su punto de vista. El obispo Feige de Magdeburgo, de hecho, ha llegado a afirmar en un artículo publicado este miércoles en el portal de noticias de la Iglesia alemana katholisch.de que los opositores a la propuesta de intercomunión con protestantes "aún parecen mantener una imagen preconciliar de la Iglesia y apenas haber internalizado los principios católicos del ecumenismo".

Mientras tanto, tras la publicación de la carta de los siete obispos disidentes, la palabra oficial de la Conferencia Episcopal Alemana sigue siendo la que pronunció este lunes, cuando afirmó tras concluirse los trabajos de su Consejo Permanente que el texto final del plan de intercomunión ya está redactado y los obispos germanos "acogen la oportunidad de un diálogo en Roma para aclarar y profundizar" en las cuestiones que la propuesta plantea.

"El objetivo del encuentro, desde el punto de vista del Consejo Permanente, será discutir y evaluar los aspectos pastorales y el contexto canónico también desde el punto de vista de la Iglesia universal", reza el comunicado, que también precisa que los trabajos de esta reunión del Consejo Permanente giraron en torno al debate que surgió con respecto a las indicaciones pastorales sobre los matrimonios interconfesionales y la participación de los no católicos en la eucaristía.

La Conferencia Episcopal Alemana asimismo recuerda que un borrador de estas indicaciones pastorales fue aprobado en su reciente asamblea primaveral y "como es habitual, los miembros de la Conferencia Episcopal Alemana pudieron presentar enmiendas ('Modi')", que "se integraron en el documento".

Como fue decidido por la plenaria, la versión final fue aceptada por los presidentes de la Comisión Doctrinal, de la Comisión para el Ecumenismo y de la Conferencia Episcopal Alemana. Ahora, "el cardenal Reinhard Marx informará a los miembros de la Conferencia Episcopal Alemana y las instituciones competentes en la Curia romana".

Este es el texto completo de la carta de los siete obispos alemanes enviada a Doctrina de la Fe, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y el nuncio apostólico a Alemania:

Eminencia, queridos hermanos:

En el periodo del 19 al 22 de febrero, 2018, los obispos alemanes se reunieron para su Asamblea Plenaria Primaveral en Ingolstadt.

Bajo el artículo IL.1 del agenda, se entregó a los obispos por parte de la Comisión Ecuménica un volante pastoral titulado "En el camino de la unidad con Cristo: los matrimonios [inter]confesionales y la participación en la Eucaristía" para su consulta y discusión. Según el texto, las parejas de denominaciones mixtas, como "laboratorio práctico de la unidad", viven en un contexto en el que las iglesias separadas están de camino hacia la meta. Debido a la importancia de los matrimonios entre cristianos católicos y protestantes en Alemania, el texto respeta "el dolor [... de aquellos] que compartan sus vidas enteras pero no pueden compartir la presencia salvadora de Dios en el banquete eucarístico". Según la conmemoración conjunta de la Reforma en 2017, el volante está pensando como un compromiso voluntario "de brindar toda ayuda a los matrimonios interdenominacionales, de reforzar la fe común y promover la educación religiosa de sus hijos", ofreciendo ayuda y regulación concretas -tal y como se declaró junto con la Iglesia Protestante en Alemania en un oficio ecuménico de penitencia y reconciliación el 11 de marzo de 2017 en la Michaeliskirche.

Según esto, una apertura a los cristianos protestantes en matrimonios [inter]denominacionales para que puedan recibir la comunión vía el Canon 844 (4) CIC 1983 debe hacerse posible, dado que una "gravis spiritualis necessitas" [necesidad espiritual grave] se adopta según el documento presentado sobre las diferencias denominacionales del matrimonio.

El 20 de febrero de 2018, el texto arriba presentado sobre los matrimonios no denominacionales y la participación en la Eucaristía se votó en la Asamblea. El documento fue aprobado por una mayoría de dos tercios de los obispos alemanes. De los 60 obispos presentes, 13 votaron que no, incluyendo al menos siete obispos diocesanos. Modi (enmiendas) pueden ser presentadas hasta el 16 de marzo, pero ya no pueden poner en entredicho la aprobación fundamental del documento.

Personalmente, no consideramos que el voto que tuvo lugar el 20 de febrero fuera correcto, porque no creemos que la cuestión que hemos discutido sea pastoral, sino una cuestión de la fe y la unidad de la Iglesia, las cuales no están sujetos a ningún voto. Por tanto le pedimos, Eminencia, que aclare este asunto.

1. ¿Es el documento aquí presentado un "volante pastoral" -tal y como aseveran algunos obispos alemanes- y por tanto una cuestión meramente pastoral, según las determinaciones que ya se han hecho, o es una cuestión de la fe y unidad de la Iglesia?

2. El artículo 58 del documento, ¿relativiza la fe de la Iglesia, según la cual la Iglesia de Jesucristo está realizada [subsiste] en la Iglesia católica y hace necesario que un cristiano evangélico que comparte la fe católica con respecto a la Eucaristía deba en aquel caso hacerse católico?

3. Según los números 283-293, no es sobre todo el deseo de la gracia eucarística el que se convierte en el criterio de la angustia [seria y espiritual], sino la recepción común de la comunión por parte de esposos que pertenecen a diferentes confesiones. En nuestra opinión, esta angustia no es otra que la del ecumenismo en su totalidad, eso es, de todo cristiano que se esfuerza seriamente por la unidad. Bajo nuestro punto de vista, por tanto, no es un criterio excepcional.

4. ¿Es posible que una conferencia episcopal nacional, en una región lingüística determinada, toma una decisión relativa a semejante cuestión sobre la fe y praxis de la Iglesia entera, sin referencia e integración en la Iglesia universal?

Eminencia, tenemos muchas otras preguntas y reservas fundamentales sobre la solución propuesta contenida en este documento. Es por eso que votamos a favor de renunciar a su derogación y, a su vez, de encontrar una solución clara en el diálogo ecuménico al problema global de "Comunión eucarística y eclesial" que sea viable para la Iglesia universal.

Pedimos su ayuda, a la luz de nuestras dudas, sobre si el borrador de solución presentado en este documento es compatible con la fe y unidad de la Iglesia.

Pedimos la bendición de Dios para ustedes y sus responsabilidades en Roma y ¡les saludamos cálidamente!

- Cardenal Rainer Woelki (Colonia)

- Arzobispo Ludwig Schick (Bamberg)

- Obispo Gregor Hanke (Eichstätt)

- Obispo Konrad Zdarsa (Augsburgo)

- Obispo Wolfgang Ipolt (Görlitz)

- Obispo Rudolf Voderholzer (Ratisbona)

- Obispo Stefan Oster (Passau)