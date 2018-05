El Papa, a los niños de una parroquia romana: "Os pido que dediquéis una oración al día por vuestros padres"

(José M. Vidal).- Francisco ejerce de Papa-párroco, una vez más, y visitó la parroquia de Tor de 'Schiavi, donde inauguró una casa familia para discapacitados construida en el techo de la iglesia y administró la Confirmación a una niña, que padece una enfermedad similar a la del pequeño Alfie Evans, y a su madre.

Antes, respondió a las preguntas de un padre, de un joven, de un adolescente y un niño. Después, se reunió con los enfermos, los ancianos, los niños discapacitados y los trabajadores sociales, para concluir con la celebración de la misa.

Mattia, un niño romano de 10 años, fue uno de los que le habló al Papa, para pedirle que rezara por su madre enferma. El Pontífice, después de garantizarle sus oraciones, alabó la petición del pequeño y recordó la importancia de rezar por los padres. "Ellos rezan por vosotros, pero, ¿vosotros rezáis por ellos?", preguntó a los niños de la parroquia.

"Vuestros padres necesitan vuestras oraciones, porque así les ayudáis a ir adelante. Y cuando tienen una enfermedad, como la madre de Mattia, rezad más. La familia se hace así, con la oración. La oración hace crecer la familia".

Y añadió: "Os pido que dediquéis una oración al día por vuestros padres. No hace falta que sea una oración larga, pero rezad por vuestros padres. Porque la familia se hace con la oración de unos por los otros. Los hijos deben rezar por los padres".

Otra joven de la parroquia, Beatrice, le preguntó al Papa de qué modo podía convencer a sus amigos de que la Iglesia no es aburrida. Francisco, en su respuesta, le recordó que el Evangelio siempre debe dar alegría.

"Muchas veces he encontrado en las parroquias laicos con cara de vinagre. Porque el laico cuando no se integra bien en la parroquia comienza esta lucha de poder, esta lucha interna", lamentó el Obispo de Roma.

Reconoció que "la alegría del evangelio se echa en falta, no siempre, pero con frecuencia". En este sentido, afirmó que "si soy un verdadero creyente, eso debe expresarse en la alegría, la alegría de Jesús Resucitado. Jesús resucitó para darte la alegría y la seguridad que necesitan todos".

"Has preguntado: ‘¿Qué debo hacer para convencer a mis amigos de que la Iglesia no es así?'. Debes hacer las cosas con alegría, y ellos lo verán. La Iglesia crece no por el proselitismo sino por atracción, por atracción del testimonio".



"Somos discípulos de Jesús que tratamos de hacer las cosas que Jesús nos dice. Apenas nacida la Iglesia, la gente miraba a los cristianos y decían, ‘mira qué felices son estos'. La alegría atraía a los demás. No se puede vivir el Evangelio sin alegría", concluyó Francisco.

En la eucaristía, como siempre que visita una parroquia, pronunció una homilía improvisada.

Algunas frases de la homilía del Papa

"El Señor ama primero"

"¿Yo amo a Dios?"

"El que murmura de los otros es amor? No"

"Yo hago cinco novenas al mes, sí, pero, cómo va tu lengua"

"Esta es la prueba para ver el amor: ¿Amo a los demás? Sí, ¿cómo va mi lengua?"

"Dios nos ama primero"

"¿Amo primero o espero que me den algo para amar?"

"El amor es gratuito"





"El termómetro para saber la temperatura de mi amor es la lengua"

"Si hablo mal de los otros, no los amo"

"Si esta parroquia consigue no hablar nunca mal de los demás habría que canonizarla"

"Haced el esfuerzo de no despellejar a los demás"

"¿El remedio para no hablar mal de los demás? Es fácil y está al alcance de todos. ¿Cuál? Muérdete la lengua, se hinchará pero no hablarás mal de los demás"

"Pidámoslo al Señor"

Tras la homilía, el Papa administra la confirmación a una niña enferma y a su madre.