Welby escucha rap para relajarse antes de la boda de Harry y Meghan

Oficiar la boda del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle ha puesto nervioso al arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Por eso, el prelado ha buscado alivio en la música.

No, no se trata de cantos gregorianos, ni de música clásica, ni de melodías instrumentales. El obispo que bendecirá la unión entre el nieto de la reina Isabel II y la exestrella de la serie 'Suits' escucha rap. Busca inspiración en la canción 'Blinded By Your Grace' (Deslumbrado por tu gracia), de Stormzy, un cantante de música electrónica o grime conocido en Gran Bretaña por sus posiciones liberales.

Hay una línea en esa canción, incluida en el primer álbum del cantante 'Gang Sings & Prayer', que disipa la tensión del religioso, según contó a la BBC.

"I stay prayed up and get the job done (Me mantengo orando y completo la tarea)", dice esa frase que parece destilar una dosis de calma a Welby, quien ha confesado que teme dejar caer los anillos al suelo durante la ceremonia, que celebrará este 19 de mayo en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

"He cometido algunos errores en las últimas ceremonias y pienso que no sería un buen momento para sacar un truco del sombrero", afirmó el religioso, que bautizó y confirmó a Markle en preparación a su boda.

Nacido en Londres y de origen ghanés, Stormzy, de 24 años, empezó a cantar rap a los 11. Su sonido y estilo están influenciados por la música de grandes del hip-hop como Lauryn Hill y Frank Ocean. De verbo firme y asumir posturas políticas, Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr. (nombre de pila) apoyó a Jeremy Corbyn del Partido Laborista y el año pasado cuando recibió el galardón de artista del año durante los premios GQ describió a la primera ministra británica Theresa May como una persona no confiable.

La canción que inspira al arzobispo de Canterbury forma parte del primer álbum de grime en ocupar el primer puesto en la lista de ventas de Reino Unido. Conocido como el rey del 'clash' callejero, Stormzy incorpora en sus proyectos musicales sonidos nuevos, que mezcla con canciones contestarias que recogen el sentir de la calle y otros ritmos más inofensivos, según los críticos de música. También anima a otros artistas a producir su material de forma independiente.

A fin de cuentas, un cantante de música urbana rebelde se convierte en el remedio perfecto para paliar la ansiedad del obispo que declarará al príncipe Harry y Meghan Markle, marido y mujer, una pareja que va escribiendo su propia historia en medio de las rígidas reglas de la realeza británica.

