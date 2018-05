Cardenal Petrocchi: "La gente de L'Aquila siente al Papa Francisco muy cerca"

(J. B./Agencias).- En 2009, un terremoto devastó la zona. Apenas sobrevivió la tumba donde reposan los restos de Celestino V, el último Papa en renunciar antes de Benedicto XVI. Ahora, L'Aquila también cuenta con un cardenal, Giuseppe Petrocchi, uno de los 14 designados este domingo por Francisco.

"La gente de L'Aquila siente al Papa Francisco muy cerca", explica, en una entrevista con SIR, el purpurado, quien siente su designación como "un signo de la cercanía del Papa a nuestra tierra, y a las personas que han experimentado la destrucción".

"El pueblo siente el abrazo de su padre, que, una vez más, llega a las periferias existenciales", subraya el neocardenal, quien asegura se enteró del nombramiento tras concluir las confirmaciones en la catedral. Para Petrocchi, "en mi corazón ahora hay un deseo de ser un ‘sí' para el fin dado a Dios en la Iglesia, en comunión con el papa Francisco".

"Me gustaría ser para el Papa una respuesta que palpita al mismo ritmo de caridad que anima su ministerio. Estar al unísono con él en pensamiento y acción (...). Declararle mi voluntad de una plena comunión con él. Siempre, en todo, pase lo que pase".

Las periferias están muy presentes en los nombramientos del pasado domingo. Así lo demuestran el arzobispo de Karachi, Joseph Coutts, o el arzobispo de Osaka, Thomas Manyo Maeda, quien declaró que "no creo que sea la persona más adecuada para ser cardenal, así que todavía me resulta difícil de creer". "La gente me ha estado enviando correos electrónicos y llamando uno tras otro para decir que vieron el anuncio", explicó el vicepresidente del Episcopado japonés a UCAnews.

Por su parte, Coutts se mostró "listo para servir a la Iglesia". El segundo cardenal en la historia de Pakistán destacó en declaraciones a Fides cómo "en la archidiócesis de Karachi los fieles están aumentando y muchos católicos se están asentando en los suburbios. Por eso, estamos trabajando con los sacerdotes para construir nuevas iglesias y escuelas en estas zonas".