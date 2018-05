El Papa, a Cruz: "Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así, y a mí no me importa"

(Jesús Bastante/Agencias).- "Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres". El periodista Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima, rompió su silencio respecto a su encuentro con el Papa Francisco en Casa Santa Marta.

En una entrevista con El País, Cruz reveló algunos detalles sobre la conversación, que se produjo pocos días antes de la histórica renuncia del Episcopado chileno en pleno, a quienes el propio Papa había mostrado su "vergüenza" por el encubrimiento sistemático de los abusos, así como les acusa de destruir evidencias de delitos sexuales, de presionar a los abogados de la Iglesia para reducir las acusaciones y de "grave negligencia" en la protección de los menores ante los sacerdotes pedófilos.

Según reveló Juan Carlos Cruz, lo primero que el Papa le dijo fue: "Te quiero pedir perdón, a nombre del Papa y de la Iglesia por todo lo que has pasado. Te pido perdón por mí, porque fui causa de esta situación que te causó tanto dolor en estos últimos meses".

"Yo le contesté -continúa el relato del periodista- que no puede ser que esté rodeado de personas como el nuncio que es nefasto, al cardenal Errazuriz que lo malinforma, que es tóxico. Y después tiene obispos que son una verdadera mafia, que todo lo tapan, lo minimizan. El Papa estaba espantado".

Tras relatarle los abusos, "yo lloré, y él me puso la mano en el hombro y me dijo, 'Llora chiquillo'", añadió Cruz, quien subrayó que el Papa le pidió ayuda para "que el Espíritu Santo me guíe para yo saber bien lo que tengo que hacer".

Cruz sostiene que el Papa se está tomando "muy en serio" la cueestión de los abusos. "Fustiga a los obispos, creo que pedirle la renuncia a toda una conferencia episcopal es un paso enorme, no lo habíamos visto antes".

Por otro lado, el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Müller, se despachó con unas declaraciones en las que aseguró que la homofobia "no existe", sino que es "un invento del lobby gay" para "el dominio totalitario" sobre las mentes de otros.

"La homofobia simplemente no existe, es claramente una invención, un instrumento del dominio totalitario sobre la mente de los otros. Al movimiento homosexual le faltan los argumentos científicos y por esto han construido una ideología que quiere dominar, buscando construir su realidad. Es el esquema marxista, según el cual no es la realidad la que construye el pensamiento, sino el pensamiento el que construye la realidad", resaltó el purpurado.

Entonces, continuó, "quien no acepta esta realidad debe ser considerado enfermo. Como si, entre otras cosas, se pudiera actuar contra la enfermedad con la policía o los tribunales".

"Nosotros los cristianos no debemos tener miedo a las amenazas: en los primeros siglos los seguidores de Cristo eran encarcelados o eran despedazados por las bestias. Hoy se despedaza a la gente con el psicoterrorismo, aprovechando su ignorancia", señaló.

"Nuestros políticos en Europa deben ocuparse de muchas personas que están sin trabajo, de la natalidad, de las familias, de muchos problemas serios", concluyó Müller, quien se preguntó por qué "se preocupan de transformar nuestras democracias en sistemas totalitarios. Las ideologías en sí mismas son violentas. ¿Cómo puede un Parlamento establecer qué es verdadero y qué no? ¿Cómo puede afirmar que dos más dos es cinco?".