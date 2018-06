La oposición al Papa organiza su propio Encuentro Mundial de las Familias paralelo al oficial

(Cameron Doody).- La disidencia ultraconservadora en la Iglesia llega a límites insospechados. Críticos al Papa Francisco como el cardenal Raymond Burke o el obispo Athanasius Schneider hablarán en una "Conferencia de Familias Católicas" que tendrá lugar en Dublín este agosto, en paralelo al Encuentro Mundial de las Familias organizado por el Vaticano.

"Pensamos que el mejor servicio que podemos dar es intentar explicar las bellas enseñanzas de la Iglesia de una manera clara y abierta y directa", ha explicado el responsable del evento alternativo y director del Instituto Lumen Fidei, Anthony Murphy, al Tablet. "Quisimos organizar un evento católico con expertos católicos en la familia quienes han contribuido a lo largo de los años a los apostolados pro-familia", ha añadido.

En contraste con el Encuentro Mundial de las Familias oficial, que se centrará en Amoris laetitia -la exhortación apostólica sobre el amor en la familia del Papa Francisco, de 2016- la Conferencia de Familias Católicas girará en torno a la encíclica del Papa Pío XI Casti Connubii, también sobre el matrimonio cristiano pero que data de 1930. Y aunque Murphy se ha apresurado a decir que la Conferencia de Familias Católicas será "nuestra contribución y apoyo al Encuentro Mundial de las Familias" en un momento en el que "hay tanta confusión en la Iglesia" sobre la doctrina del matrimonio y la familia, lo cierto es que los organizadores pretenden de una forma competir con el Encuentro oficial, ya que la Conferencia tendrá lugar en unas instalaciones muy cercanas a donde se desarrollará el Encuentro.

Y no es que los ultraconservadores detrás de la Conferencia de Familias Católicas estén en desacuerdo solo con el contenido de Amoris laetitia. También están en contra de la presencia en el Encuentro Mundial de las Familias -con la bendición tanto del Vaticano como de la jerarquía irlandesa- del jesuita James Martin, conocido por sus esfuerzos de construir puentes de respeto entre la Iglesia y la comunidad LGBTI.

"Creo que cualquier fiel católico estaría profundamente decepcionado en tener a alguien que ha causado tanta confusión con sus varias intervenciones y ocasionado tanto daño al cuerpo de la Iglesia con esta confusión", ha denunciado Murphy. "He hablado con muchos clérigos en Irlanda, América y en Inglaterra que no se pueden creer que un hombre así fuera invitado con la aprobación del Vaticano".

"Lo único que podemos decir es que este hombre no representa a la doctrina de la Iglesia y que está altamente influenciado por el lobby anti-católico homosexualista", ha apostillado el director de Lumen Fidei.

