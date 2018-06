Padre Lawrence Iwuamadi: "La visita del Papa es señal de un verano ecuménico"

(Cameron Doody).- La visita del Papa Francisco este jueves al Instituto Ecuménico de Bossey es "muy significativa", porque "viene en un momento en el que estamos pasando de una primavera ecuménica a un verano ecuménico". Lo ha afirmado el decano de este instituto suizo del Consejo Mundial de las Iglesias (CMI), el padre Lawrence Iwuamadi, quien además ha explicado que, bajo su punto de vista, el Papa Bergoglio ha llevado el diálogo entre las denominaciones cristianas a un nivel completamente nuevo.

Las Iglesias ya no están en "es ese ecumenismo muy frío" de décadas pasadas, ha explicado el padre Iwuamadi a Vatican News, un cura católico de la archidiócesis de Owerri, Nigeria. El también catedrático de hermenéutica bíblica ecuménica ha afirmado que el movimiento ecuménico "se ha vuelto cada vez más cálido, y la visita del Papa no solo afirma esto, sino que también le da un impulso".

"El Papa Francisco ha traído a la discusión ecuménica el hecho de que no debemos pasar por alto el diálogo teológico", ha continuado Iwuamadi, insistiendo en que, para Bergoglio, "es importante que hablemos de las cuestiones teológicas que dividen a las Iglesias". Pero he aquí la novedad del actual pontífice: su convicción "de que no podemos esperar hasta que estos problemas se resuelvan antes de que empecemos a caminar juntos". Con lo que el Papa "nos anima a comenzar el viaje juntos, porque es solo al caminar juntos que descubrimos quién es el otro, y luego, en ese punto, es más fácil para nosotros comenzar a hablar de las cuestiones difíciles".

"Así que veo su visita al Consejo Mundial de Iglesias, para el 70 aniversario del CMI, como un gran estímulo", ha concluido el sacerdote nigeriano, añadiendo que el CMI es un entorno en el que "el Papa Francisco es muy respetado".

La visita de Francisco a Ginebra este jueves será su viaje número 23 fuera de Italia desde que fue elegido Papa. Su agenda para esta peregrinación ecuménica incluye un servicio de oración ecuménica, un almuerzo en el Instituto Ecuménico de Bossey y un discurso más formal ante el CMI.

Durante el día, Francisco también se reunirá en privado con el Presidente de la Confederación Suiza, y celebrará una Misa con la comunidad católica local.