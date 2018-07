Un escándalo de robo de bebés en India salpica a la congregación de Teresa de Calcuta

(J. B./Agencias).- El Gobierno indio ha ordenado la inspección de todos los centros para niños gestionados por las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, después de la detención de una monja y una trabajadora en Ranchi (Kharkhand), acusados de haber vendido a cinco niños.

En un duro comunicado, la ministra india de Desarrollo Femenino e Infantil, Maneka Gandhi, pidió a todos los gobiernos estatales "inspeccionar de inmediato todos los centros infantiles gestionados por las Misioneras de la Caridad en todo el país". La adopción ilegal es un gran negocio en el subcontinente indio.

Tanto es así, que se calcula que unos 100.0000 niños desaparecen cada año en el país, bien vendidos por sus padres, bien secuestrados en hospitales, estaciones de tren o en los slums.

Nada más conocerse el escándalo, la portavoz de las Misioneras de la Caridad en Calcuta Chandra Argawal, señaló a Efe que desconocía el caso, asegurando que nunca había oído hablar de la venta de niños "en 50 años de asociación" con la orden de Santa Teresa de Calcuta. Posteriormente, otra portavoz, Sunita Kumar, afirmó que la entidad estaba investigando los hechos, aunque subrayó que no había "posibilidad alguna de la venta de un niño, porque las Misioneras de la Caridad dejaron de entregar a niños en adopción hace tres años".

Una de las detenidas en los registros policiales

Por su parte, la superiora de las Misioneras de la Caridad, sor Mary Prema, envió un comunicado oficial, a través de AsiaNews, en la que denuncia los "mitos difundidos, informaciones distorsionadas y noticias falsas..., junto a alusiones infundadas" contra las religiosas.

En su nota, sor Prema se declara "profundamente entristecida y dolida" por los hechos denunciados, y "queremos expresar de modo inequívoco nuestra condena por acciones individuales, que no tienen nada que ver con la congregación".

"Estamos colaborando plenamente con los investigadores", añade la responsable de la orden, que asegura que continuarán sirviendo "a los más pobres entre los pobres con todo el corazón y gratuitamente, sirviendo a los necesitados y a los vulnerables también entre las críticas infundadas y sin precedentes que debemos enfrentar hoy. Tenemos una total confianza en la ley y en los tribunales, en las investigaciones de las autoridades y creemos que la justicia prevalecerá".

Declaración de sor Mary Prema:



Estamos profundamente entristecidos y dolidos por los recientes desarrollos sucedidos en la casa de las Misioneras de la Caridad, la Nirmal Hriday en la East Jail Road en Ranchi. Mientras expresamos nuestra plena confianza en el proceso judicial que está en curso, deseamos expresar que lamentamos y desagrado por lo sucedido y deseamos expresar en modo inequivocable nuestra condena por acciones individuales que no tienen nada que ver con la congregación de las Misioneras de la Caridad. Estamos colaborando plenamente con los investigadores y estamos abiertas a toda libre, equilibrada y justa investigación. En este contexto, especialmente en vista de los muchos mitos difundidos, informaciones distorsionadas y noticias falsas que son difundidas, junto a alusiones infundadas que son lanzadas contra las hermanas de Madre Teresa, es importante establecer la serie de eventos cómo realmente sucedieron.

Sor Concelia MC, fue nombrada responsable de la sección de las "madres solteras" en el Nirmal Hriday, East Jail Road, Ranchi, el 6 junio de 2017. Ella era la responsable para las admisiones, las curaciones hospitalarias, asesoramiento, registración, acompañamiento de las madres y recién nacidos en el CWC (Child Welfare Committee), cuando fuese necesario, y para las dimisiones de las madres solteras de la casa.

La señora Anima Indwar comenzó a trabajar en la Nirmal Hriday en enero de 2012. Al principio trabajó como ayuda-de reparto y luego como miembro del equipo para el cuidado de las madres solteras. Aprendió su trabajo muy bien y asistió en un modo capaz a sor Concelia. De tal modo la señora Anima Indwar se ganó la confianza de las hermanas del Nirmal Hriday. Por ejemplo, cuando sor Concelia tenía urgentes responsabilidades, la señora Anima Indwar acompañaba ella sola a las madres solteras, sus niños y sus custodios en el Sadar Hospital, en el RIMS (Rajendra Institute of Medical Sciences), en la oficina del CWC, como requerido.

El 29 de junio de 2018, hacia las 12.30, un representante de la Protección de los niños, la señora Seema y otros miembros del Social Welfare, unos cinco de ellos, llegaron al Nirmal Hriday sin dar ningún recibo por tal secuestro.

Entre todas las registraciones realizadas a las "madres solteras", los susodichos representantes hicieron preguntas en particular sobre la señora Karishma Toppo y sobre su niño. La señora Karishma Toppo fue admitida en la Nirmal Hriday declarando que ella habría consignado su niño al CWC. As, la señora Anima Indwar, la señora Karishma Toppo y su custodio tomaron el niño de la Nirmal Hriday para entregarlo. Ni la Nirmal Hriday, ni las hermanas han podido en ningún modo asegurarse que el niño fuese entregado realmente al CWC. Y esto también porque el CWC no acostumbra ninguna atestación a la casa, después de haber obtenido la custodia de un niño hijo de una madre soltera.

El 3 de julio de 2018, interrogada por el CWC, la señora Anima Indwar admitió que el niño de la señora Karishma Toppo no fue consignado al CWC. Después de esta admisión, eel CWC la consignó a la policía. El mismo día, el niño de la señora Karishma Toppo fue entregado al CWC por las señoras Anima Indwar y Karishma Toppo.

El 4 de julio de 2018, sor Concelia y sor Marie Deanne, superiora del Nirmal Hriday fueron interrogadas por la policía. Sor Concelia fue arrestada, mientras que sor Marie Deanne, después de haber estado retenida hasta las 7 de la tarde del día después, fue dejada libre.

La noche del 4 de julio, sin presentar ninguna notificación, el CWC y la representante de la Oficina para la protección de los niños, la señora Seema, se llevó a las 11 madres solteras, una madre soltera con su niño y un custodio de la casa. Aquellas mujeres fueron sometidas a una grave humillación y a la pública vergüenza, habiendo sido llevadas hacia afuera delante de muchos medios de información.

Por razones desconocidas, el 6 de julio, nuestra casa de Shishu Bhawan en Hinoo sufrió un allanamiento por parte de la policía y del CWC. Los 22 niños huéspedes de la casa fueron llevados por el CWC, comprendido un niño de 1 mes. Durante la custodia en el CWC, uno de estos niños se enfermó gravemente, tanto que tuvo que llevárselo a terapia intensiva en el Rani Hospital. También las registraciones y los registros de nuestra casa fueron secuestrados por los representantes oficiales sin dar a la cas ningún recibo del secuestro. Da pena que el CWC haya utilizado tal tratamiento a una casa que sólo hacía dos semanas, sus mismos representantes habían definido tener "un excelente ambiente para el cuidado de los niños".

Siguiendo las líneas de nuestra fundadora, S. Madre Teresa, las Misioneras de la Caridad se ocupan de los pobres, de los abandonados y de los afligidos desde 1950. Hasta ahora, hay 5167 religiosas, activas y contemplativas, con 760 casas en 139 países. En India, las Misioneras de la caridad tienen 244 casas, comprendidas aquellas en Jharkhand. Nuestro trabajo consiste en ofrecer casas para los enfermos de lepra, de tuberculosis, de Sida, niños y adultos discapacitados ya sea físico que mental, dormitorios, dispensarios para primeros auxilios médicos, casas para mujeres en dificultad, muchachas en peligro, mujeres embarazadas abandonadas, mujeres cuya pobreza y hambre las llevaron a situación de calle.

La congregación de la Misioneras de la Caridad se compromete en continuar el propio servicio para los más pobres entre los pobres con todo el corazón y gratuitamente, sirviendo a los necesitados y a los vulnerables también entre las críticas infundadas y sin precedentes que debemos enfrentar hoy. Tenemos una total confianza en la ley y en los tribunales, en las investigaciones de las autoridades y creemos que la justicia prevalecerá.

Rezamos por todos aquellos que fueron afectados por los recientes hechos y pedimos a Dios que bendiga a todos aquellos que están al lado nuestro en estos dolorosos y momentos difíciles, confiando a Dios nuestras oraciones por todas las personas de buena voluntad.

Que nuestra Madre, Santa Tersa de Calcuta interceda por nosotros delante del Padre omnipotente.

Sor Mary Prema MC

Superiora general