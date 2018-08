Un obispo estadounidense ofrece una lista de 71 clérigos acusados de abuso a menores

Una diócesis católica identificó el miércoles a 71 sacerdotes y otros miembros del clero acusados de abuso sexual infantil y responsabilizó a los obispos que dirigieron la Iglesia los últimos 70 años, al tiempo que anunció que retirará sus nombres de todas sus instalaciones.

En una conferencia de prensa en la que detalló las medidas adoptadas por la Iglesia, el obispo de Harrisburg, Ronald Gainer, ofreció sus disculpas a las víctimas, a los fieles católicos y a la comunidad, además de manifestar "su profunda pena".

"Muchos de los victimizados cuando eran niños continúan sufriendo por el daño infligido", dijo el obispo nombrado en 2014. Con su anuncio, la Diócesis de Harrisburg se convirtió en la segunda de seis que son investigadas por el estado que hace algún pronunciamiento antes de la difusión del informe de un jurado investigador sobre abuso sexual clerical.

La diócesis de Erie difundió en abril sus propias conclusiones sobre abusos del clero. La difusión del informe de casi 900 páginas de un jurado investigador estatal está retenida debido a que algunos sacerdotes y exsacerdotes la impugnaron judicialmente.

