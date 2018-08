El auxiliar de Bagdad tacha de "muy feo" que Irlanda negara visados para el EMF a familias iraquíes

La falta de participación de la delegación iraquí a la novena edición del Encuentro Mundial de las Familias 2018, programada desde el 21 al 26 de agosto en Dublín (Irlanda), que contará también con la participación del Papa Francisco, es "un hecho terrible". Es cuanto subraya a AsiaNews, Mons. Shlemon Audish Warduni, obispo auxiliar de Bagdad y brazo derecho del patriarca caldeo, confirmando que al encuentro irlandés no estarán presentes por un problema ligado a la concesión de los permisos de ingreso. "Nos dijeron que se necesitaban meses para su concesión - explica el prelado- y no fue posible ni siquiera obtener el vía libre a través de la visa electrónica".

"Hicimos las tramitaciones en la embajada de Irlanda -continúa Mons. Warduni- pero no obtuvimos respuestas positivas. Es terrible que hasta los cristianos no concedan la visa a otros cristianos. No somos fanáticos, ni tampoco terroristas... para verificarlo habría bastado una llamada a las embajadas y a los ministerios".

La cuestión de la concesión de las visas para poder participar al Encuentro mundial de las Familias ya fue objeto de polémica en las semanas pasadas. En la mira de los burócratas de Dublín terminaron, en precedencia, los cristianos paquistaníes que vieron negarles el ingreso de parte de los consulados en Karachi y Islamabad. Una cuestión de seguridad, que confirma una vez más las dificultades encontrados por los ciudadanos de algunos países: como surge del Henley Passport Index 2018, el pasaporte iraquí es el segundo peor del mundo, detrás sólo de Afganistán y delante justamente de Pakistán.

Desde Irak "estaban listas para partir al menos 50 personas, 20 personas en total provenientes de Ankawa (distrito cristiano de Erbil, en el Kurdistán iraquí), Bagdad y Bassora", narra Mons. Warduni. "Una delegación -agrega- que unía idealmente a todo el país y habría sido importante hablar de familia, confrontarse con otras realidades. La familia es el núcleo fundamental para la Iglesia y la sociedad, no estar presente es algo muy feo, terrible. Lamentablemente sucedió también en el pasado, en Filadelfia (20165), mientras recuerdo con gusto la presencia en el evento de Milán (2012)".

Hablando de la familia hoy en Irak, el auxiliar del patriarca Sako confirma que ella reviste un rol central en la vida del país. "Hablamos de una realidad -explica- todavía compacta, que se apoya sobre el amor entre los cónyuges. Sin embargo, los nuevos desafíos puestos por la emigración, por la falta de trabajo, por una baja escolarización representan un riesgo para el núcleo fundante de la sociedad". Además, acusa, por demasiado tiempo el "gobierno y el Parlamento no le han dado la debida atención" y es una falta de una legislación apta para favorecer el desarrollo de la familia, partiendo justamente "del derecho a una instrucción de calidad ya desde niños".

Si bien lejos del encuentro de Dublín, concluye Mons. Warduni, "los cristianos iraquíes se unirán idealmente en oración con los fieles de todo el mundo, para que podamos siempre contar con una familia sana y santa, que sepa cumplir la voluntad de Dios".

