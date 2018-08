Papa canta al amor eterno en la procatedral de Dublín: "No es cierto que lo bello y lo hermoso no dure"

(José M. Vidal).- En la visita papal a la procatedral de Santa María de Dublín, el Papa, reunido con matrimonios, hace un canto al amor y al matrimonio para siempre. "No es cierto que lo bello y lo hermoso no dure". Un amor que, como todo en la vida, para que florezca hay que cuidar. "Que vuestros hijos os vean besaros y abrazaros, porque así aprenden el dialecto del amor", aconseja Francisco.

Antes de entrar en el templo, el Papa saluda y estrecha las manos de la gente que le espera, desde hace horas, a las puertas del templo, una de las más bellas iglesias de estilo neoclásico de Irlanda.

Después, se sube al papamóvil, para recorrer las calles colindantes al templo procatedralicio, arropado por los gritos de entusiasmo de los irlandeses.

En el umnbral del templo, le presentan un crucifijo, para que lo bese y, al tiempo, bendiga a los presentes. Una joven pareja le entrega un ramo de flores, que el Papa deposita ante el sagrario. En el interior, una lámpara ardiente en memoria de las víctimas de los abusos sexuales.

Ante la lámpara ardiente, el Papa se recoge en profunda oración, con el corazón dolorido por la plaga de los abusos sexuales, de poder y de conciencia.

Tras la oración, el Papa se sienta ante una mesa, colocada delante del altar, para responder a las preguntas y a los testimonios de tres parejas.

La primera pareja acaba de cumplir sus bodas de oro (50 años) de matrimonio. "La vida no fue fácil para nosotros. Éramos pobres, peor la familia vale la pena. El amor enriquece la vida. Dios nos ha bendecido"

A continuación, una pareja joven, que se va a casar dentro de un mes. "Nos entregaremos por el resto d enuestras vidxas. Muchos de nuestros amigos cuestionan el matirmonio para siempre. ¿Cómo hablar del don del matrimomio para siempre?"

La tercera es una pareja de recién casados. "¿Cómo pr5epararnos para transmitir a nuestors hijos la importancia de la fe?"

Algunas palabras del Papa

"Al verlos, tan jóvenes, me digo que no es cierto que los jóvenes no quieran casarse".

"El dolor a dos es medio dolor...Este es el camino del matrimonio"

"Hay que escuchar a los ancianos"

"El futuro y el pasado se encuentran en el presente"

"Ellos tienen la sabiduría"

"Y los niños tienen que escuchar esa sabiduría. Hablen con los ancianos. Ellos son las raíces"

"Un matrimonio donde no se discute es un poco aburrido"

"El secreto de un matrimonio es hacer la paz antes de que termine el día"

"Sois los guardianes de nuestra memoria colectiva"

"El matrimonio no es sólo una institución, sino una vocación"

"Vivimos una cultura de la provisionalidad"

"No es cierto que lo bello y lo hermoso no dure"





"Si el amor no se hace crecer con amor dura poco"

"La vida es el empeño de hacer crecer el amor"

"El amor es definitivo"

"¿Cómo experimentar en la cultura de lo efímero lo que realmente permanece?"

"El matrimonio es también un riesgo, pero un riesgo que vale la pena"

"¡Soñad en grande!"

"¡No dejéis jamás de soñar!"

"Se aprende a creer en casa a través del ejemplo de los padres"

"La fe se transmite en torno a la mesa de casa"

"La fe se transmite en el dialecto de la casa, de la vida del hogar y de la familia"

"Recuerdo una vez, a los cinco años, llegué a casa y allí, en el comedor, mi papá acababa de llegar dle trabajo y los vi besarse. Nunca lo olvidaré. Cosa bella. Cansado del trabajo...Que vuestros hijos os vean besaros y abrazaros, porque así aprenden el dialecto del amor"

"Conocía una señora que tenía tres hijos: 7,5 y tres años. Un matirmonio valiente, que enseñaban a sus hijos a ayudar a los pobres. Una vez estaban comiendo la madre con los tres hijos. Llaman a la puerta y el mayor dice: 'Un pobre, que pide de comer'. Y la madre pregunta a los hijos: ¿Qué hacemos? 'Dale de comer, mamá'. La madre comienza a cortar la mitad del filete de cada hijo. 'No, dale de la otra carne que sobró...Ah, no, dijo la madre: "Se da lo que necesitamos, no lo que nos sobra".

"El Señor pide cosas que, en el mundo de hoy, no son populares"

"Todo lo que está en el árbol florido se debe a lo que está enterrado"

"Gracias por este encuentro"

Tras las palabras del Papa, la asamblea se levanta y rezan la oración del Encuentro Mundial de las familia.

Y el Papa bendice a todos los presentes.

Soneto de F.L. Bernárdez, citado por el Papa

Si para recobrar lo recobrado

debí perder primero lo perdido,

si para conseguir lo conseguido

tuve que soportar lo soportado,

si para estar ahora enamorado

fue menester haber estado herido,

tengo por bien sufrido lo sufrido,

tengo por bien llorado lo llorado.

Porque después de todo he comprobado

que no se goza bien de lo gozado

sino después de haberlo padecido.

Porque después de todo he comprendido

por lo que el árbol tiene de florido

vive de lo que tiene sepultado.