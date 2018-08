Pese a las críticas, aseguran que la visita del Papa beneficiará a Irlanda

La visita de dos días del Papa Francisco a Irlanda este fin de semana le costará al Estado y la Iglesia católica más de 20 millones de euros, si bien sus defensores sostienen que beneficiará a la economía local y a la imagen internacional del país.

La presencia del pontífice, 39 años después del histórico viaje de Juan Pablo II, y los gastos que acarrea han generado críticas entre los irlandeses que consideran que ese desembolso es excesivo para recibir al líder una institución bajo sospecha por los miles de casos de abusos sexuales a menores cometidos por el clero en la isla.

La Iglesia católica de Irlanda se ha comprometido a asumir la mayor parte de esa factura, a través de ingresos obtenidos de donaciones, contribuciones parroquiales y de fondo del programa del Encuentro Mundial de Familias, convocado por el Papa esta semana en Dublín en su novena edición.

El Gobierno, por su parte, deberá hacer frente al gasto de los dispositivos de seguridad y de los preparativos, por ejemplo, de la misa final del domingo en el Phoenix Park dublinés, donde Francisco congregará a 500.000 fieles.

Solo la limpieza y reparación de esa emblemática zona verde de la capital podría costar varios millones de euros, según ha reconocido el primer ministro, Leo Varadkar, quien ha situado la cifra final para toda la visita en entre los 10 y 20 millones de euros.

Los medios de comunicación calculan que esa cantidad está ahora más próxima a los 36 millones de euros, es decir, un millón por cada una de las 36 horas que estará el Papa en Irlanda.

