Los cardenales norteamericanos desmontan las acusaciones de Viganò

(J. B./Agencias).- La trama orquestada contra el Papa Francisco sigue desinflándose. Tras las duras acusaciones de Carlo Maria Viganò, la respuesta de los cardenales no se ha hecho esperar, desmintiendo de forma contundente al ex nuncio en EEUU, y proclamando, sin fisuras, su apoyo a Bergoglio.

El primero en hacerlo fue el cardenal de Chicago, Blase Cupich. Tras él, uno de los máximos implicados, el cardenal de Washington, Donald Wuerl, quien sustituyó a McCarrick y que, según Viganò, conocía de su boca los desmanes del cardenal destituido por Bergoglio.

En un comunicado, la Archidiócesis afirma tajantemente que Viganò "nunca proporcionó al cardenal Wuerl ninguna información sobre el alegado documento del papa Benedicto XVI acerca de unas directivas de Roma sobre el (ex)arzobispo McCarrick".

Wuerl, con McCarrick

La oficina de Wuerl también subrayó que Viganò no tiene ninguna prueba verificable contra él, y explicó que nadie se ha presentado nunca ante el arzobispo como víctima de los abusos de McCarrick. "Durante todo su mandato como arzobispo de Washington nadie se le acercó (a Wuerl) para decirle: 'el cardenal McCarrick abusó de mí' o hizo cualquier otro reclamo similar", dijo un comunicado de su archidiócesis.

Otro de los blancos de los ataques de los ultras, el cardenal Joseph Tobin, de Newark, expresó "conmoción, tristeza y consternación" por las amplias acusaciones, de las que dijo, "no se puede entender que contribuyan a la curación de los sobrevivientes de abuso sexual".

"Junto con el papa Francisco estamos confiados en que el análisis de las acusaciones ayudará a establecer la verdad", dijo Tobin.

Statement in Response to "Testimony" of Archbishop Carlo Maria Viganò, Former Apostolic Nuncio to the United States: https://t.co/qg6KsJzAsM