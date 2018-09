El cardenal Gracias carga contra Viganò y asegura que "en Asia la Iglesia está 100% de parte del Papa"

(C.D./AsiaNews).- "Realmente decepcionado". Así se ha revelado el cardenal Oswald Gracias por el "esfuerzo coordinado para adulterar la realidad" del arzobispo Carlo Maria Viganò y sus aliados ultraconservadores, el cual ha hecho "daño" a la Iglesia. Pero frente al "testimonio" de Viganò que "no ayuda en nada", Gracias, el también presidente de la Federación de Conferencias Episcopales Asiáticas, ha querido precisar que "en Asia la Iglesia está 100% de parte del Papa Francisco".

"La Iglesia de Asia sostiene firmemente al Santo Padre", ha declarado el también arzobispo de Bombay en diálogo con AsiaNews.

Sus comentarios de apoyo incondicional al Papa iban referidos al escándalo que ha golpeado a la Iglesia universal y en particular al pontífice. La semana pasada, al regresar del Encuentro Mundial de las Familias llevado a cabo en Dublín, el pontífice fue acusado de haber estado en conocimiento de las acusaciones de abusos sexuales dentro de la Iglesia estadounidense, y de haber callado al respecto.

La acusación está contenida en una carta de 11 páginas escrita por el arzobispo Carlo Maria Viganò, ex nuncio apostólico en los Estados Unidos. Según el arzobispo, el Papa Francisco habría encubierto los abusos sexuales cometidos por el cardenal Theodore McCarrick sobre jóvenes seminaristas.

"Conozco personalmente a monseñor Viganò -cuenta el purpurado indio-. Él es un miembro efectivo y muy respetado por la curia [de Roma] y de Washington. Estoy muy sorprendido por su decisión de dar a conocer públicamente la cuestión".

La publicación de la carta reavivó la diatriba entre "conservadores" y "reformistas" en el seno de la Iglesia católica. "Estoy realmente decepcionado -continúa el cardenal Gracias-. Éste no es el modo, no es el enfoque [justo, para afrontar cuestiones tan delicadas como esta]. Y no ayuda en nada".

El presidente de los obispos de la India -que en este momento se encuentra en Seúl, para participar en un fórum por la paz- agrega: "Hay muchas lagunas en los testimonios, y ha habido un uso astuto de las palabras. Las palabras son utilizadas con ambigüedad. Los testimonios son un esfuerzo coordinado para adulterar la realidad".

Como conclusión, afirma: "Yo espero que Su Excelencia comprenda el daño que él ha causado a la Iglesia. Estoy seguro de que el Santo Padre ha sacado sus conclusiones sobre esta cuestión, y estamos agradecidos de que el vicario de Cristo haya optado por no responder".

El cardenal Gracias, con el Papa Francisco