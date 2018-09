Los obispos portugueses agradecen al Papa su "determinación" en la lucha contra la pederastia

Los obispos de Portugal, reunidos en el Santuario luso de Fátima, han enviado una misiva de apoyo al papa Francisco para agradecer su determinación a la hora de condenar los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia.

En una nota divulgada hoy por "Ecclesia", la agencia de la Conferencia Episcopal Portuguesa, aseguran que los obispos portugueses, en el marco del Simposio Nacional del clero celebrado hoy en Fátima, agradecieron a Francisco la "oportuna" Carta al Pueblo de Dios sobre el drama del abuso de menores por parte de responsables eclesiásticos.

Según describe el episcopado portugués en la carta, hay que incrementar la cultura de prevención y protección de los menores en todas las comunidades.

La misiva suscrita por los prelados portugueses fue leída en dicho simposio por el presidente de la Comisión Episcopal, Vocaciones y Ministerio de Portugal, António Augusto Azevedo.

La carta representa un gesto más de apoyo de los obispos portugueses al pontífice, tras la crisis abierta en la Iglesia Católica por las denuncias de abusos a menores, alimentada por las críticas del ex nuncio apostólico en Washington Carlo Maria Viganò, quien afirmó que el papa conocía desde 2013 los abusos en Irlanda y pidió su renuncia.

Santo Padre, Papa Francisco

Os Bispos de Portugal reunidos em Fátima, no Simpósio Nacional do Clero, que tem como tema “O Padre, Ministro e Testemunha da alegria do Evangelho”, aproveitam esta ocasião para,... https://t.co/AaWRCo2Yk0