El Papa advierte a los curas sicilianos: "Pastores, sí, funcionarios, no"

(José M. Vidal).- Encuentro del Papa Francisco con el clero, los religiosos y los seminaristas en la catedral de Palermo. Sin media spalabras, Francisco les invitó a ser "pastores y no funcionarios", a evitar la gran "pderversión" del clericalismo y a centrar sus vidas en tres verbos: "Celebrar, acompañar y testimoniar"

El Papa entra en la catedral, ejemplo de arte árabe-normando, besa la cruz y bendice el templo con el hisopo, mientras suena un canto de bienvenida, entre los vivas y los aplausos de los consagrados. Todos quieren saludarlo y acariciarlo y besarle las manos.

El Papa se recoge en oración ante la tumba del beato Pino Puglisi, antes de dar comienzo al encuentro con el clero. Y besa el relicario con la reliquia del beato siciliano.

Francisco se sienta en una pequeña mesa ante el altar y escucha el saludo del arzobispo Corrado Lorifice, arzobispo de Palermo:

"Gracias por su forma de ser obispo de Roma...Mientras se abaten sobre su testimonio y su persona ataques injustos...Está en esta catedral maravillosa, donde se custodia el cuerpo del padre Pino Puglisi...Asesinado por la mafia, por ser fiel al Evangelio...Llamados aun aconversión pastoral y misionera...Pastores de una pastoral de la escucha...Llamadoa a ser madres y padres cariñosos...La revolución de la ternura...HOmbres y mujeres de la misericordia...Bello esta tarde estar esta tarde con usted...Papa Francisco, estamos con usted, le apoyamos con la oración...Están aquí cerca de 400 seminaristas de Sicilia...Son la Iglesia en el mundo de mañana...Este encuentro lo recordarán y lo contarán...Pastores para enjugar las lágrimas de los hermanos...Gracias, Papa..."

Algunas palabras del discurso del Papa

"Quisiera compartir con vosotros tres aspectos fundamentales del sacerdocio del beato Pino Puglisi, que nos pueden ayudar a nosotros"

"Tres verbos sencillos"

"El primer verbo es celebrar"

"El sacerdote es un hombre del don de sí"

"La nuestra no es una profesión, sino una donación. No es un oficio, que puede servir para hacer carrera, sino una misión"

"¿Me he dejado comer por los hermanos?"

"La alegría de donar el perdón de Dios"

"El sacerdote es el hombre del perdón"

"El hombre del perdón y la mujer del perdón...¿Cuántas veces en las comunidades no hay perdón, sino celotipias y cuchicheos..."

"El sacerdote no devuelve mal por mal"

"El sacerdote chismoso lleva división y guerra"

"Ministro de reconciliación a tiempo completo"

"UNa vez me decía un obispo: 'Yo a algunas comunidades religiosas y a algunos presbiterios los bautizaría de nuevo, porque se comportan como paganos'"

"Rezar por los que nos hacen daño"

"Lo tenemos que hacer hoy"

"Todos sabemos que no es fácil perdonarnos..."

"NO dividir. Cuando hay división, hay diablo. El Gran Acusador acusa para dividir"

"Criticar es negar nuestra identidad de hombres y mujeres de comunión"

"Puedes celebrar la misa y ser un hombre de división, de críticas, de celotipia..."

"El sacerdote es un hombre de Dios 24 horas sobre 24"

"La liturgia sea para vosotros vida, no rito"

"Oración, palabra y pan"

"Tres p esenciales para los consagrados"

"Hombre de perdón que da el perdóin. Es decir, hombre de misericordia"

"Recibir a los penitentes con misericordia, sin convertir la confesión en una visita al psiquiatra ni una investigación ditectivesca...perdón, corazón grande y misericordia"

"UN cardenal muy severo y conservador me decía: 'Si uno viene al Padre y pide perdón, qué padre no da perdón al hijo que se lo pide con lágrimas y con desesperación'"

"Para curar nuestra Iglesia tan herida y que sea hospital de campaña"

"La pieda popular es un tesoro que tiene que ser apreciado y custodiado"

"Que no sea instrumentalizada por la presencia mafiosa, porque se convierte en vehículo de corrupta ostentación. LO hemos visto en los medios...La Virgen que se detiene ante la vasa del capo de la mafia. Eso no no, no puede ser en absoluto"

"Un obispo italiano me dijo. 'La piedad popular es el sistema inmunitario del Iglesia'"

"El segundo vebo es acompañar, la clave de ser pastor hoy"

"Proximidad"

"Estar con los jóvenes, seguirlos..."

Palermo Abp Corrado Lorefice cheered by religious & priests when he thanks #PopeFrancis for his ministry & his steadfastness while "waves of forces extraneous to the Gospel try to strike down his ministry & block his longing for a church that is a bold witness of the Gospel" pic.twitter.com/2zjSVpx2Uv