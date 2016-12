Doce esperanzas de un misionero para el Año Nuevo

(Luis Miguel Modino).- En estos días en que el calendario nos obliga a pasar la página son muchos los que miran para atrás, queriendo hacer repaso de lo vivido a lo largo del último año. Yo prefiero contemplar el futuro y hacerlo desde la esperanza, desde esa actitud que condujo la vida del Cardenal Paulo Evaristo Arns, recientemente fallecido, desde ese sentimiento que mueve el dí a día del Papa Francisco, quien en repetidas veces nos ha dicho que no nos dejemos robar la esperanza.

Esta contemplación surge a partir de la realidad en la que vivo, desde mi vida como misionero en la diócesis de São Gabriel da Cachoeira, acompañando a quienes pasan su día a día a las márgenes del Río Negro, justo en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, en un lugar donde la mano de Dios, que dibuja florestas y atardeceres que sólo Él es capaz, se percibe como una fuente de vida en plenitud que nos abre a sentir su presencia a nuestro lado.

La primera esperanza me lleva a desear que la Casa Común sea cuidada. En un lugar donde la preservación ambiental es casi completa, quiero soñar con que el mundo aprenda a descubrir las ventajas de cuidar de aquello que es de todos, a no devastar lo que va a hacer que la vida pueda continuar, a pensar más en la conservación que en la explotación desmedida de los recursos, en el bien común antes que en el lucro desmedido.

No podemos dejar, en segundo lugar, de valorar las culturas de los pueblos originarios, en la Amazonia y en tantos lugares del mundo. Muchas veces, inclusive por parte de los misioneros, éstas fueron despreciadas y arrasadas, consideradas propias de gente atrasada. Somos llamados a aprender que la multiculturalidad nos enseña a descubrir los valores que están presentes en la vida de cada ser humano, que muchos aspectos que enriquecieron nuestras vidas y culturas tiempo atrás, y que hoy se han perdido, continúan presentes en otras gentes y pueblos, ayudando a una convivencia más armónica, más humana, más cristiana.

En un tiempo en que muchos se empeñan en rechazar al extranjero, quiero, en tercer lugar, que el Año Nuevo nos lleve a entender las fronteras como puentes que unen y no como muros que separan. En un lugar donde la gente va y viene, inclusive para las cosas más nimias, es necesario que cada uno pueda circular de un lado a otro y encontrarse como seres humanos que intercambian vida, sentimientos, ilusiones, que se enriquecen a partir de un sentimiento de encuentro que brota del corazón. Que no veamos al que vive al otro lado de esa linea imaginaria llamada frontera como un enemigo y sí como un hermano.





Tengo una cuarta esperanza, que nuestra Iglesia sea realmente católica, universal, que se abra a realidades diferentes, que no se atrinchere en estructuras occidentales, europeas, que descubra en cada rincón del planeta que la Semilla del Verbo ya estaba allí, en aquel lugar que muchos consideran perdido en medio de la nada y que eso puede hacer más viva nuestra liturgia, entender mejor nuestra catequesis y, sobre todo, sentir más próxima la presencia de ese Dios que se hace presente donde uno menos se lo espera.

No quiero dejar de lado una quinta esperanza, pues este es un elemento que nunca puede faltar si queremos ser verdaderamente cristianos. Es necesario ser cada día más misioneros, sintiendo así la necesidad de llegar a todos, también a los que viven más lejos, aunque para ello tardemos días en llegar, tengamos que superar dificultades y pasar por momentos de fatiga. Quiero tener la esperanza de formar parte de esa Iglesia en salida, que se hace presente en las periferias, que cumple el mandato que el Señor nos hace a sus discípulos de anunciarle hasta los confines del mundo.

En una región donde la vida de fe de las comunidades depende de los catequistas y animadores de las comunidades, no puedo dejar de lado una sexta esperanza, que es que los laicos sean considerados como elemento fundamental para que el proceso de evangelización pueda ser llevado a cabo. Sin ellos, la escasa presencia de los ministros ordenados en muchas comunidades, que no va más allá de un par de veces por año, pierde el valor que tiene, pues se reduciría a algo demasiado efímero, sin continuidad, que no ayudaría a vivir la fe en una comunidad que sostiene el caminar de quienes quieren vivir su fe dentro de la Iglesia católica.

En ese universo laical deben cobrar una presencia fundamental las mujeres. Por eso, en séptimo lugar, no dudo en asumir con Francisco que el futuro de nuestra Iglesia está en las mujeres. Tengo la esperanza de que poco a poco éstas sean aceptadas por todos como instrumentos de Dios en sus vidas, que nadie se escandalice cuando una mujer preside una Celebración de la Palabra o es Ministra de la Comunión, del Bautismo, del Matrimonio... y quien sabe, en un futuro no muy lejano, de otras cosas.

Una institución que no hace opción por los jóvenes está condenada a la desaparición, a la muerte. Vivo en un lugar donde la población es mayoritariamente joven, donde su presencia en la vida eclesial todavía es fuerte, y por eso quiero hablar de esta octava esperanza, que la Iglesia apueste por los jóvenes y acepte su forma de entender la vida, pues sólo así podrá hacerse presente entre ellos. Que no tengamos miedo de buscar nuevos métodos, de entrar en sus situaciones vitales, de penetrar en su mundo virtual en el que se sienten tan a gusto y donde también pueden ser iluminados por palabras y situaciones que les generan esperanzas.

Vivir en las periferias nos lleva a descubrir que no es necesario tener mucho, y desde ahí no podemos olvidarnos de una novena esperanza, que se puede aprender a ser feliz con poco. En un mundo donde la felicidad se estipula a partir de aquello que cada uno tiene y donde la posición social depende de la cuenta bancaria o de vestir a la última moda, el hecho de tener menos, de muchas veces no tener aquello que muchos dicen que no se puede vivir sin ello, no nos hace inferiores.

Hay lugares donde uno aprende a sonreír, a disfrutar con las carcajadas inocentes de los niños, inclusive de los adultos. No podemos continuar viviendo con cara de vinagre, mirando al otro con un rictus que intimida y nos separa de él. Por eso, una décima esperanza, es que re-aprendamos a acoger al otro con una sonrisa, que podamos expresar con el rostro un sentimiento de acogida para aquellos con quienes nos encontramos cada día.

Para que la Buena Noticia pueda penetrar en la vida de la gente es necesario anunciarla con alegría, con sentimientos positivos. Mi penúltima esperanza es que dejemos de lado una religión que oprime y atosiga a la gente y que esto pueda ser transformado en sentimientos positivos, que alegran y dan sentido a la vida de todo ser humano.

Por último, la décimo segunda esperanza es hacer realidad una Iglesia pobre y para los pobres, que vive sin ostentación, que evangeliza desde la simplicidad y que quiere estar al lado de aquellos que la sociedad descarta. Apostar por ellos, ser su voz para que el Evangelio les fortalezca en la lucha por un mundo mejor para todos. Una Iglesia indígena, que camina con quienes el gobierno brasileño, y tantos otros, ignora y desprecia y la sociedad persigue.

Aunque pasen los días, los meses, los años, caminemos de esperanza en esperanza, nunca perdamos el horizonte del Reino, seamos conscientes de que en Jesús de Nazaret encontramos el camino que nos conduce a la Vida y nos permite continuar soñando con la utopía del Reino.

