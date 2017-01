José A. Rosas niega que la Academia esté relacionada con El Yunque

(José Antonio Rosas).- Estimado José Manuel Vidal, Director de Religión Digital: Le escribo en relación a la nota publicada en su portal de noticias acerca de una supuesta vinculación entre la organización del Yunque y la Academia de Líderes Católicos. El texto me da la oportunidad de hablar de un tema que es muy importante explicar con franqueza, de frente y con la verdad por delante.

La Academia de Líderes Católicos es una fundación de derecho privado constituida legalmente el 29 de diciembre del año 2014, cuya misión es la formación de líderes desde una perspectiva católica a partir de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia para contagiar los valores cristianos en el mundo social, político y económico.

Como usted y su medio han dado cuenta a lo largo de estos dos años, nuestras actividades se destinan a la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia en comunión con nuestros Obispos; y lo hacemos de forma transparente, plural e independiente; por ello, contamos con docentes y expositores de muy diversas sensibilidades políticas.

Nuestra memoria y balance financiero son públicos; la Academia consta de órganos de gobierno independientes. En estos dos años además, se han graduado más de 2000 jóvenes de más de 10 diócesis de Chile, quienes pueden dar testimonio de la independencia y pluralidad de la Academia.

Ahora bien, no deseo eludir el tema central del reportaje y por este motivo rechazo categóricamente la acción oculta de cualquier organización. Estoy convencido que la acción de los cristianos hoy puede hacerse de forma visible y transparente. Las persecuciones religiosas que dieron origen a este modo de trabajar, están lejos de nuestros países aunque siguen existiendo y de manera aún más dramática en otras regiones del mundo.

Es efectivo que hasta el año 2014 participé en la organización del yunque, fecha a partir de la cual deje de participar en sus actividades pues he llegado a la convicción de que la acción de los cristianos hoy debe hacerse de forma visible y transparente.

De tal modo que ni yo desde entonces, ni la Academia desde su inicio, están relacionadas con esa organización. Y mucho menos se puede decir que la Academia de Líderes Católicos sea una plataforma de captación política para ningún partido ni organización.

El tiempo y la enseñanza del Papa y de los Obispos enseñan que no se justifica hoy día el secreto en la acción de cualquier organización. Del mismo modo, que de la mano especialmente de Benedicto XVI y de Francisco, se constata de la importancia de evitar el peligro de las ideologizaciones de la fe y de apreciar de un modo más pleno la Doctrina Social siempre en comunión con la Iglesia y con transparencia.

El testimonio que presenta el reportaje, señala de mi participación en el Yunque en el año 2006 (9 años antes de que fundara la Academia de Líderes Católicos), pero del cual deje de participar desde octubre de 2014.

Por eso puedo afirmar que desde su fundación, el 29 de diciembre del año 2014, la Academia ha sido y es una fundación transparente e independiente a cualquier organización política o carisma religioso.

Desde mi historia personal, puedo reconocer que la misericordia de Dios ha sido más fuerte que mis equivocaciones, limitaciones, pobrezas y fragilidades.

Me hago cargo también del señalamiento que hace el otro testimonio, de que una persona que trabajó en la Academia de Líderes Católicos haya invitado a jóvenes al Yunque durante su tiempo en nuestra fundación. Por este motivo, personalmente conversé con el aludido, quien me señalo la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, creo no está demás señalar que rechazaremos con fuerza cualquier instrumentalización de la Academia, así como también estamos realizando acciones para esclarecer dicha situación.

Aclarando esto, me permito subrayarle que la Academia desde el año en que la fundamos es realmente un centro de formación autónomo y plural al servicio de nadie más que de la Iglesia; y que lo que la define no es una ideología sino el Magisterio Social de la Iglesia. Creo con sencillez que lo hemos ido logrando como se puede apreciar en todo el trabajo que hacemos, el cual además lo hacemos de forma transparente a nuestros pastores y a la sociedad en general. La Academia es una fundación con sus propios órganos de gobierno, independiente de cualquier movimiento u organización política o religiosa; y así será siempre.

Por la misma razón en el año 2015 jurídicamente elaboramos el Código de Ética que todo funcionario o colaborador firma cuando se incorpora a la Academia, cuyo artículo 4° establece: "El colaborador o funcionario de la Academia de Líderes Católicos no podrá usar los espacios físicos, instancias de formación, ni ninguna otro tipo de instancia propia de la Academia para la promoción, difusión, proselitismo o realización de actividades de partidos políticos, organizaciones políticas, movimientos sociales o grupos de carácter social, político y/o religioso en específico".

Nos hemos preocupado, que la Academia no sea usada para captación de ninguna organización sea el yunque o partidos políticos o movimientos sociales; porque entendemos de lo nefasto que sería instrumentalizar a la Academia. Invitamos a quien lo desee a acercarse y conocer la realidad sobre nuestro trabajo y revisar lo que hacemos y cómo lo hacemos.

Finalmente, aprovecho para reiterarle que mi compromiso fundamental es mantener la Academia como un espacio al servicio exclusivamente de la Iglesia.

Le saluda atentamente,

José Antonio Rosas

Director General

Academia de Líderes Católicos