Quien me ve, ve a Abba

(Juan Masiá, sj.).- Camino, Verdad y Vida con Jesús y Buda. Para empezar el año con un día de espiritualidad compartida, se reúne una pequeña comunidad de personas budistas y cristianas, que pasan un día de retiro, meditando y conversando sobre Verdad, Vida y Camino en torno al Evangelio y el Sutra del Loto.

Un tema central en el Evangelio y en el Loto: el Camino hacia la Verdad de la Vida: Discernir la Verdad última de la vida más allá de las verdades aparentes, agradecer la Vida verdadera de la Fuente de Vida Eterna; y practicar el Camino de la misericordia compasiva.

Despertar a la luz de la Verdad del Dharma, vivir respirando en el seno de la Vida Verdadera y practicar el camino de los bodisatvas: vivir y convivir dándonos vida mutuamente.

Evangelizar es dar vida, dice Francisco (EG n. 10)

Origen y fruto de esta espiritualidad compartida, es la alegría del Dharma (en japonés; hou-etsu), alegría del Evangelio, alegría de la lucidez cordial del discernimiento y la misericordia.

Textos para primera lectura de sutras y lectio divina de Evangelio:

Del Sutra del Loto:

"No estoy en la otra orilla, sino aquí,

entre vosotros, anunciando

día a día el mensaje del Dharma.

Habito permanentemente entre vosotros...

Veo a todos los vivientes

sumidos en un mar de sufrimiento

Por eso no me muestro como soy,

sino que incito a que me añoren

para que se revele el Dharma

cuando despierte el anhelo...

Los dóciles de corazón

me verán tal cual soy.

Entonces se percatarán

de que habito entre vosotros proclamando el Dharma.

(Sutra del Loto, trad. de poemas: J. y E. Masiá, ed. Sígueme, Salamanca, 2009, cap. 16, p 180-181)

Del Evangelio según Juan:

No os voy a dejar desamparados, volveré con vosotros.

Dentro de poco, el mundo dejará de verme;

vosotros, en cambio, me veréis,

porque de la vida que yo tengo

viviréis también vosotros.

Aquel día experimentaréis

que yo estoy identificado con mi Padre,

vosotros conmigo y yo con vosotros. (Jn 14, 18, 20)

Meditación:

Al desenterrar el tesoro de la interioridad y descubrir, en uno mismo y en todo la Vida, se comprende que quien me ve, ve la Vida, "quien me ve, ve al Dharma" (Gautama, el Buda), "Quien me ve, ve a Abba (Jesús, el Cristo). Ver más en: Vivir. Espiritualidad en pequeñas dosis. Religión Digital y Ed.Desclée, 2015, cap. 29, p. 77).

