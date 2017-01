Miguel Heinz svd: "En la Iglesia, se respira el aire de una primavera que está por llegar"

(José M. Vidal).- Misionero por vocación, el padre Miguel Heinz svd, dejá, tras 10 años, su misión en Bolivia, para irse a Alemania, como presidente de la potente agencia de solidaridad alemana Adveniat, dedicada a subvencionar proyectos pastorales y solidarios en Latinoamérica, donde ha invertido, en los últimos años, 40 millones de euros. El misionero del Verbo Divino asegura que, en la Iglesia "se respira el aire de una primavera que está por llegar" y que necesita la colaboración de todos.

Primero estuvo usted en Nicaragua y ahora en Bolivia. ¿Le seduce la misión?

Soy Misionero por vocación y por el carisma de nuestra comunidad (Misioneros del Verbo Divino - SVD), pasamos un tiempo de nuestra vida en la misión "ad gentes". Personalmente me encanta el continente latinoamericano, su gente, cultura y su forma de vivir su Fe.

¿Cuánto tiempo lleva en Bolivia y cuál es su trabajo pastoral en el país andino?

Estoy cumpliendo 10 años en Bolivia. He iniciado con cursos de formación bíblica para catequistas, líderes religiosos y profesores de religión en la diócesis oriental de San Ignacio. He pasado unos años como vicario general de la misma diócesis y hace seis años mis hermanos de la SVD me han elegido como provincial de Bolivia, servicio que entregaré en estos días en manos del ya nuevo hermano electo (P. Yves Beguem del Togo).

¿En Bolivia se palpa el descarte, del que el Papa Francisco culpa al sistema capitalista inicuo?

Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de América del Sur aunque en los últimos años ha mejorado la situación económica y social. Con las "novedades" de otros lados vienen también los anti-valores del egoísmo y la poca solidaridad. Se nota ya el "descarte" de personas en un sistema que crea cada vez más ricos (pocos) y la mayoría que debe luchar para sobrevivir.

¿La 'revolución tranquila' de Francisco, que salió de Latinoamérica, está echando raíces en Bolivia?

Hay mucha apertura de parte de la gente a realizar la misión permanente que el Papa, siendo Cardenal, ha ayudado a impulsar en la conferencia de los obispos en Aparecida en el 2007. Su visita a Bolivia, el año pasado no ha provocado mucho seguimiento en los temas que él ha tocado en su eucaristía y encuentros con la gente.

¿La 'primavera' de Francisco es irreversible en la Iglesia o puede verse sofocada por las "resistencias maliciosas" de las que acaba de hablar el Papa?

Se respira el aire de una primavera que está por llegar. Se nota en las pequeñas señales. Para que sea una verdadera primavera para toda la iglesia debemos colaborar todos y todas. No depende solo de Papa. Me pregunto a veces: ¿Estamos dispuestos a colaborar?

Pronto tomará posesión de su nuevo cargo de director de la agencia Adveniat. ¿Qué es Adveniat y en qué va a consistir su misión como director de la agencia?

Adveniat ayuda desde hace 55 años con la colecta de Navidad de la iglesia alemana a los cristianos en América Latina. Es una obra de solidaridad que inició para apoyar la formación de personal en América Latina y hoy se ha extendido a muchos proyectos que presentan los agentes de pastoral de los diferentes países del continente a Adveniat. El nombre proviene de la oración del Padre Nuestro en latín: Adveniat regnum tuum - Que venga a nosotros tu Reino. Mi misión será mantener el contacto con las iglesias de América Latina y ayudar a hacer nuevos contactos para que sea una red de grupos e iglesias solidarias, apoyando en primer lugar a los más pobres.

¿Su nombramiento es un signo de confianza del episcopado alemán en usted y en su congregación?

Pienso que sí, ya que es la primera vez que la conferencia episcopal alemana nos ha pedido asumir este servicio como congregación religiosa.

¿A qué tipo de proyectos van destinadas las ayudas de Adveniat?

Adveniat ayuda anualmente con un promedio de 2000 proyectos que presentan las personas de América Latina de manera especial en la pastoral de conjunto. Adveniat no tiene proyectos propios. Responde a las necesidades de las iglesias locales, en la medida que pueda. Apoya construcciones, ayuda para que los agentes de pastoral puedan movilizarse y apoya de manera especial la formación de agentes de pastoral de toda índole.

¿Cuál es el montante global anual con el que Adveniat ayuda a Latinoamérica? ¿De dónde proceden sus fondos?

En los últimos años Adveniat ha podido aportar a la Iglesia de América Latina un monto de entre 38 a 40 millones de Euros. La mayor parte es de la colecta de Navidad. Una gran parte proviene de donaciones individuales y grupos como también herencias que dejan personas para que Adveniat pueda seguir apoyando

¿Adveniat aporta otras ayudas, además de las económicas?

Adveniat hace contacto entre las diócesis y parroquias de Alemania y América Latina. Apoya las hermandades y tiene con los boys scouts alemanes un programa de voluntariado en algunos países de América Latina. Adveniat tiene un servicio de noticias que quiere informar a la población alemana de lo que está ocurriendo en América Latina. Organiza encuentros intercontinentales para facilitar el intercambio entre las iglesias de ambos continentes y promueve la solidaridad cristiana en ambos lados del océano.

¿Cuáles van a ser sus objetivos prioritarios al frente de la Agencia Adveniat?

Seguiré en las huellas de mi antecesor que ha realizado unos cambios estructurales hace pocos años atrás. Trataré de escuchar primero la voz de los cristianos de América Latina para ver por dónde nos pondrán sus prioridades. Será un dialogo entre dos iglesias hermanas y los forman parte de esta hermandad. Espero podamos hacer más con y para los más pobres y logremos una red de solidaridad en iglesias en América Latina. Ya hay un caminar hecho - creo que es importante compartir las experiencias a nivel continental.

